12 milliárd forintnyi online vásárláshoz kapcsolódó csalást követtek el idén Magyarországon

12 milliárd forintra rúg már idén az ügyfelek sérelmére elkövetett online vásárláshoz kapcsolódó visszaélések volumene Magyarországon, pedig még vége sincs az évnek. Ezzel együtt fontos látni, hogy a banki rendszerek védettek, és az összes tranzakció elenyésző része válik problémássá, tízezer forintonként három forintnál is kevesebb. Mindemellett az ügyfeleknek is van teendője, néhány biztonsági intézkedést be kell tartani, hogy minél kisebb eséllyel váljanak áldozattá – egyebek mellett ezekről a témákról beszélt a Portfolio Business podcast új adásában Juhász Katalin , a Visa regionális termékfejlesztési igazgatója és Sonjic László , az OTP Bank biztonsági főtanácsadója.