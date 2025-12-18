Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s

Kákonyi Dávid 2025. december 18. 09:00

A biztosítási piac 2024–2025-ben látványosan átrendeződött: az ügyfelek egyre árérzékenyebbek, a lakáskampányok és az Otthon Start mozgásba hozták a szegmenst, miközben a digitalizáció és az adatalapú termékfejlesztés minden korábbinál gyorsabb ütemben vált iparági alapelvárássá. Ebben a turbulens környezetben a Waberer’s csoport a szektor egyik legaktívabban építkező szereplőjeként jelent meg. A vállalat tavaly többségi tulajdonrészt szerzett a Posta Biztosítókban, majd idén 100%-ra emelte részesedését a nem-életbiztosítási társaságban — ez a lépés hosszú távon is új növekedési pályára állíthatja a csoport biztosítási üzletágát. A felvásárlás szinergiáiról, az ügyfélviselkedés változásáról, a kötelező és lakásbiztosítási piac kihívásairól, valamint a Waberer’s stratégiájáról Erdélyi Barna igazgatósági tag beszélt a Portfolio Business Podcastben.