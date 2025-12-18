Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Az epizódot a Waberer's támogatta.
Címlapkép forrása: Portfolio
Pürrhoszi győzelemre készülnek az oroszok, de még évekig eltarthat az invázió
Megszólaltak a szakértők.
Zöld jelzést kapott az Erste, megvalósulhat az év egyik legnagyobb banki tranzakciója
Nagyot ment idén az osztrák bankok részvényárfolyama.
Bréking: ma nemcsak a Revolut, de a CoinCash is felfüggeszti kriptoszolgáltatásait Magyarországon!
Az egyik legnagyobb magyar kriptovaluta-váltó.
Ahogy az autóknál a biztosítás, úgy válnak lassan kötelezővé a kibervédelmi intézkedések a cégeknél
Egy adatvédelmi botrány kirobbanása után égnek a vonalak a ViVeTech Nyrt-nél.
Magasra csapó lángokkal égő frusztráció az EU döntéshozóinak küszöbén
Heves tüntetésekkel indul meg az uniós csúcstalákozó.
Éves csúcsára szökött a gazdasági optimizmus
Ugrott a GKI konjunktúramutatója.
Leteszteltük, meghajtottuk: itt az új debreceni BMW, van mire büszkének lenni!
Nagyon hiányzott már ez a nagy lépés.
Teljes mértékben védelmi cég lesz a Rheinmetall
Eladja civil üzletágait.
Személyi kölcsön: ezek most a legolcsóbb hitelek 3 és 10 millió forintra
Év végén sokan rendezik pénzügyeiket nagyobb összegű személyi kölcsönnel, az adósságrendezés mellett ugyanakkor más célok is előkelő helyen szerepelnek a személyi hitelek palettáján. A
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.