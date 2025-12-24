  • Megjelenítés
Felsővezetők élete: mit tesz húsz év hatalom, pénz és megfelelés az emberrel?
Felsővezetők élete: mit tesz húsz év hatalom, pénz és megfelelés az emberrel?

Vidovszky Áron
A Checklist mai ünnepi különkiadásában Bokor Attilával az OD Partner alapítójával és vezetőjével egy 20 éve tartó – Aranykalitkában névre hallgató – kutatás eredményeit tekintettük át. Ebben ötven, a 2000-es évek elején 30-as éveiben járó felsővezető és vállalkozó elsősorban szakmai, de részben magánéleti fejlődését követték végig. Kutatásuk eredményei a következő hónapokban kerülnek nyilvánosságra, de már most is rengeteg érdekes adalékkal szolgált erről a projektről. Az interjút Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője készítette.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

