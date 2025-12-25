Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?

Orosz Márton 2025. december 25. 10:00

A Portfolio Checklist mai adásában azt vizsgáljuk, hogy mik azok a globális trendek, amik leginkább formálják a turizmust 2025–2026-ban, hogyan alakítják át a vendégélményt és az árképzést a technológiai megoldások és az AI. Szó lesz a klímaváltozásról és az overtourism kezelésének bevált eszközeiről, a gazdasági és geopolitikai bizonytalanságok hatásáról, és persze a magyar turizmus szerkezetének egészségéről és régiós versenyképességéről. Vendégünk Kökény László egyetemi adjunktus, a Budapesti Corvinus Egyetem Turizmus Tanszékének tanszékvezetője volt.