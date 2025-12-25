  • Megjelenítés
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?

Orosz Márton
A Portfolio Checklist mai adásában azt vizsgáljuk, hogy mik azok a globális trendek, amik leginkább formálják a turizmust 2025–2026-ban, hogyan alakítják át a vendégélményt és az árképzést a technológiai megoldások és az AI. Szó lesz a klímaváltozásról és az overtourism kezelésének bevált eszközeiről, a gazdasági és geopolitikai bizonytalanságok hatásáról, és persze a magyar turizmus szerkezetének egészségéről és régiós versenyképességéről. Vendégünk Kökény László egyetemi adjunktus, a Budapesti Corvinus Egyetem Turizmus Tanszékének tanszékvezetője volt.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is: 

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

