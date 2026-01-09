  • Megjelenítés
Irán súlyos válságba került – Jöhet a háború?
Irán súlyos válságba került – Jöhet a háború?

Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében az év elején ismét intenzívebb szakaszába lépő izraeli–iráni konfliktust tekintettük át. A témában itt volt velünk Csicsmann László a Corvinus Egyetem professzora, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A műsor második felében a hazánkban jelenleg kialakult időjárási helyzet mezőgazdaságra gyakorolt hatásait tekintettük át Braunmüller Lajossal az Agrárszektor főszerkesztőjével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Irán – (01:33)
  • Hóhelyzet, agrárium – (20:53)
  • Tőkepiaci kitekintő – (35:45)

