  • Megjelenítés
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
Podcast

Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása, amelynek első részében Mohos Kristóf, a Portfolio elemzőjének segítségével a MOL frissen közzétett 2025. évi negyedik negyedéves jelentése apropóján néztük meg, hogy mi okozott meglepetést az elemzők számára, milyen tényezők hathatnak a vállalat működésére idén, és ennek megfelelően hogyan alakulhat a cég részvényárfolyama. A műsor második felében azt vizsgáltuk meg részletesen, hogy mi áll az „Európa kulturális fővárosa” koncepció mögött. Gosztola Juditot, a Pénzcentrum szerkesztőjét saját látogatásának friss tapasztalatairól kérdeztük, azaz, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban és mennyiben testesít meg hosszú távú városfejlesztési eszközt a titulus.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Jelentett a Mol: következmények és kilátások − (01:39)
  • Mennyire éri meg Európa kulturális fővárosának lenni? − (16:39)
  • Tőkepiaci kitekintő − (26:55)

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre
Megjött a válasz Brüsszelből a magyar kormánynak a Barátság-olajvezeték leállása miatti vitában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility