Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Podcast

Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?

Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A mai adásban egy témát dolgoztunk fel: a hétvégén kirobbant iráni háború gazdasági, és tőkepiaci hatásait. Melyek azok a makrogazdasági hatások, amik már most látszanak? Milyen drágulás jöhet a magyar kutakon és mikor? Kik a legnagyobb vesztesei és nyertesei a helyzetnek a nemzetközi tőkepiacokon? Többek között ezekre a kérdésekre is igyekeztünk válaszokat adni. Madár Istvánnal, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjével és Nagy Viktorral, a Portfolio vezető részvényelemzőjével Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services vezetője beszélgetett.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Iráni háború – (01:23)
  • Makronaptár – (33:54)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Trader

Fórum

