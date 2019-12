Sokmilliós EU-támogatást kaphat a céged egy új alkalmazottra

Bár az ország jelentős részén akut a munkaerőhiány, de több régióban még van munkaerőtartalék és éppen az ő bevonásukat célozza egy olyan új EU-pályázat, amely ma jelent meg és jövő január 27-től meg is nyílik. A 12 milliárd forintos pályázati keretből arra van mód, hogy egy-egy cégnél legalább 3, legfeljebb 15 főt kell felvenni az ország 4 régiójában és az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a lehet kisvállalkozás esetén, illetve 60%-a lehet középvállalkozás esetén.

Ősszel már összefoglaltuk a társadalmi egyeztetésre kitett új uniós pályázat főbb információit (Foglalkoztatásbővítés ösztönzése, GINOP-5.3.2-19), ma pedig meg is jelent a hivatalos oldalon ennek a közleménye. A minap módosították a GINOP pályázati menetrendjét is, új pályázatok jönnek még decemberben és jövőre is, ezekről bővebben tegnap írtunk:

A foglalkoztatás ösztönzési pályázat a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatotti létszámának növelését támogatja vissza nem térítendő támogatással azzal együtt, hogy feszes már a munkaerőpiac, de mégis vannak olyan térségek, ahol lehetnek munkaerő tartalékok és éppen az onnan történő foglalkoztatott bevonást támogatja ez a konstrukció.

A támogatás az ország azon négy régiójában érhető majd el, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben, így Észak-Alföldön, Észak-Magyarországon, Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön – emelte ki a pályázat megjelenésével kapcsolatos közleményben Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár.

A felhívásra azok a vállalkozások nyújthatnak majd be támogatási kérelmet, amelyek vállalják, hogy az adott régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3, maximum 15 fővel bővítik a foglalkoztatottak számát, a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartják, és akik vállalják a kormányhivatallal való együttműködést a toborzás során.

Az igényelhető támogatás minimum 8, maximum 90 millió forint lesz.

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70 százaléka kisvállalkozás, illetve 60 százaléka középvállalkozás esetén. A havi bruttó munkabér maximális elszámolható költségeként legfeljebb 350 000 forint vehető figyelembe – ismertette Rákossy Balázs.

Az új munkavállaló 24 hónapon keresztül történő foglalkoztatása olyan induló beruházás esetén támogatható, amely új létesítmény létrehozatalát, vagy egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy termékkínálatának új termékekkel való bővítését, illetve egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi.

A jövő január 27-én megnyíló GINOP-5.3.2 iránt várhatóan nagyobb lesz az érdeklődés Tóth Ádám Ferenc, a European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet (ECC) ügyvezetője szerint a fém-, műanyag- és faipari cégek körében a 60-70%-os támogatási intenzitás ellenére is. Az ECC szakértője szerint nagyobb lehetne az érdeklődés, ha nemcsak a négy megjelölt régióban lehetne pályázni, hiszen a nyugat-dunántúli és közép-dunántúli részen is lenne erre igény, ahonnan sokan mehetnek Ausztria irányába, ha nem fizetik meg őket.

Az is növelné a cégek mozgásterét, ha az új foglalkoztatotti határokat 2-50 főre tágítanák és ha mód nyílna kis összegű eszközbeszerzésre is. Előremutatónak értékelte a kiírás tervezetében azt, hogy a cégméret szerinti támogatási intenzitást összehangolták a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációját segítő pályázattal (GINOP-1.2.10), hiszen számottevő átfedés lehet a kedvezményezettek között.

