„Ember a holdon”: bejelentették a 100 milliárd eurós európai klímaprogramot

Egy utazás kezdete

Von der Leyen a parlamenti felszólalása előtt sajtótájékoztatón tartott, ott mutatta be újságíróknak a tervét. Az MTI tudósítása szerint a Bizottság elnöke az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal, EGD) kapcsán azt hangsúlyozta: a testület 100 milliárd euró értékű beruházást kíván mozgósítani, hogy segítse az unió gazdaságainak környezetbarátabbá válását az éghajlatváltozás elleni fellépésének jegyében. Azt is mondta:

elengedhetetlen, hogy az unió minél előbb elkötelezze magát a 2050-ig elérni kívánt klímasemlegesség célkitűzése mellett.

Az EGD egyik legfontosabb eleme az, hogy az Európai Bizottság előrejelzése 2050-ig az üvegházhatású gázkibocsátás csak 60%-kal csökkenne az 1990-es szinthez képest, ami kevés.

Ezért 2020 márciusáig új jogszabályra tesz javaslatot, amely szerint 2050-re karbonsemlegesnek kell lennie az Európai Uniónak, elsőként a világ nagy gazdasági tömörülései közül. Ennek érdekében pedig jövő nyárig egy másik jogszabályban arra tesz majd javaslatot, hogy 2030-ra ne 40%-kal, hanem legalább 50%-kal, de 55%-hoz közeli mértékben kell csökkenteni a kibocsátást.

Azt is megjegyzi egyébként a Bizottság anyaga, hogy az 1990-től 2018-ig bekövetkezett 23%-os üvegházhatású gázkibocsátás csökkenés mellett maga a gazdaság mérete 61%-kal nőtt, így tehát az intenzív kibocsátás-csökkenés nem feltétlenül káros a gazdasági növekedésre.

A terv véglegesítése zajlik, amelyhez az Európai Parlament hozzájárulására és a tagállamok jóváhagyására is szükség van, de a terv csütörtöki bemutatása "egy utazás kezdete" - mondta.

"Az európai Green Deal egyrészt a kibocsátás-csökkentésre irányul, másrészt a munkahelyteremtésre és az innováció ösztönzésére. Célunk, hogy összhangba hozzuk gazdaságainkat a bolygónk érdekeivel" - tette hozzá von der Leyen.

Az Európai Bizottság az Európai Parlament csütörtöki rendkívüli plenáris ülésén mutatja be intézkedéscsomagjának menetrendjét, amely útmutatást kíván adni ahhoz, miképp érhető el, hogy az Európai Unió 2050-re teljesen klímasemlegessé váljon.

Íme az utazás részletei

Az Európai Bizottság a ma bemutatta az Európai Zöld Megállapodást, amelyben felvázolja, hogyan kívánja az Unió gazdaságát fenntarthatóvá tenni oly módon, hogy az éghajlati és környezeti kihívásokból a szakpolitikai területek mindegyikén lehetőségeket kovácsol, az átmenetet pedig mindenki számára méltányossá teszi. A cél az, hogy Európa – a világon elsőként – klímasemleges földrésszé váljon 2050-re, eközben pedig fellendüljön a gazdaság, javuljon az emberek egészsége és életminősége, ápoljuk a környezetet, és senkiről se feledkezzünk meg. Az EU éghajlat-politikai és környezetvédelmi céljai elérése érdekében a Bizottság egy 2030-ig szóló biodiverzitási stratégiát, egy új iparpolitikai stratégiát, a körforgásos gazdaság területén egy új cselekvési tervet, valamint egy, a fenntartható élelmezést célzó, a termelőtől a fogyasztóig a teljes élelmiszerláncot lefedő stratégiát is elő fog terjeszteni. Ezeken túlmenően javaslatokat dolgoz majd ki, amelyek a szennyezésmentes Európa megteremtését hivatottak szolgálni. A Bizottság haladéktalanul megkezdi a 2030-ra kitűzött európai kibocsátási célok szigorítására irányuló munkát, és reális ütemtervet dolgoz ki a 2050-re meghatározott cél eléréséhez. A beruházási igények kielégítésének támogatása érdekében a Bizottság 2020 elején előterjeszti a Fenntartható Európa beruházási tervet. Az Unió hosszú távú költségvetésének legalább 25%-át az éghajlat-politikára kell fordítani, az Európai Beruházási Bank pedig Európa klímabankjaként további támogatást fog ehhez nyújtani. A Bizottság 2020-ban zöld finanszírozási stratégiát is elő fog terjeszteni azzal a céllal, hogy ösztönözze a magánszektor szerepvállalását a zöld gazdaságra való áttérés finanszírozásában. A Bizottság be fogja vezetni az ún. méltányos átállási mechanizmust is, amely azokat a régiókat fogja támogatni, amelyek nagymértékben függnek a fokozottan szén-dioxid-intenzív iparágaktól.

