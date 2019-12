Könnyítettek az egyik céges napelemes EU-pályázat szabályrendszerén

Két helyen módosult szerdán a „Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel” című uniós pályázat szabályrendszere, amelyek lényege, hogy a rendelkezésre tartási és türelmi idő kinyújtásával több idő van a projektek végrehajtására.

Tegnap jelent meg a kormány hivatalos uniós pályázati oldalán az a rövid közlemény, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy két helyen módosult a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 kódszámú felhívás:

A rendelkezésre tartási időszakot (a szerződés megkötésétől számított maximum időszakot) 24-ről 36 hónapra kinyújtották, de közben az nem változott, hogy a felhívás keretében utoljára 2022. december 31-én lehet kifizetést teljesíteni a Kedvezményezettnek. A türelmi idő szabályait is módosították, mégpedig úgy, hogy maga a türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 12 hónap maradt, de közben a türelmi idő legfeljebb a kölcsönszerződés megkötésétől számított 48. hónap (eddig 36 hónap volt a maximum) utolsó napjáig terjedhet.

A támogatási adatbázis szerint 381 támogatási kérelmet nyújtottak be 7,5 milliárd forintnyi támogatási kérelemmel, amelyek közül egyelőre 179-et hagytak jóvá 3,8 milliárd forintos keretösszeggel. Ezek közül egy kivételével mindegyik szerződés hatályos és 111 projektre már 857 millió forintot ki is fizettek a projektgazdáknak.

A szóban forgó pályázat egyébként már lezárult, hiszen már 7,5 milliárd forintnyi támogatási kérelmet nyújtottak be a 6,95 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatási keretre. A kombinált pályázat azt jelenti, hogy legalább ugyanannyi hitelt is fel kell vennie az adott fejlesztéshez a cégnek 1,5-50 millió forint között, mint amennyi támogatást kap (1,5-50 millió forint között). Így tehát a 3,8 milliárd forintnyi jóváhagyott támogatáshoz legalább ennyi jóváhagyott hiteldöntés is társul, azaz már közel 8 milliárd forintos uniós finanszírozással zajlik ebben a pályázatban a megújuló energiás fejlesztések megvalósítása.

November végén már felhívtuk rá a figyelmet, hogy a november 11-én megnyílt nagyobb (3-100 milliós támogatással járó, GINOP-4.1.4-19) napelemes fejlesztéseket támogató uniós pályázatnál elmaradt a roham. Ez azóta is igaz, hiszen a tervezett nyitva tartási idő több mint fele már eltelt, de az adatbázis szerint meghirdetett támogatási keretnek (20,42 milliárd forint) még mindig csak a 22%-ára (4,46 milliárd forintért) nyújtottak be támogatási kérelmeket.

A kisebb napelemes céges fejlesztéseket támogató másik uniós pályázatnál (a GINOP-4.1.3-19-nél, amely 1-3 millió forint közötti támogatást kínál) szintén elmaradt a roham, mert a tervezett nyitva tartásnak (2020. szeptember 30-ig) már a 43%-a eltelt, de a 23,92 milliárd forintos keretnek még csak a 16,4%-ára van támogatási igény.