Már 1500 milliárdot kifizettek Magyarország legnagyobb városfejlesztési programjára

A 23 (megyei jogú) város átfogó fejlesztését célzó mintegy 4000 milliárd forintos keretösszegű Modern Városok Program keretében eddig több mint 1500 milliárd forintot fizettek ki, ebből 1050 milliárd forint a hazai költségvetési, 450 milliárd forint az uniós forrás – áll a Miniszterelnökség hétfői közleményében.

Az anyag azt is tartalmazza, hogy a több mint 260 projekt döntő többsége már elindult, sőt immár 75 projektet lényegében befejeztek és idén további mintegy 85 milliárd forintnyi városfejlesztés valósul majd meg. A tárca tegnap azt jelentette be, hogy 12,5 milliárddal megemelték az idénre tervezett 150 milliárd forintos Magyar Falu program keretét is:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 01. 05. Folytatódik és bővül a Magyar falu program

A 2015-ben elindult Modern Városok Programban összesen 23 város vesz részt: Békéscsabán, Debrecenben, Dunaújvárosban, Egerben, Érden, Győrben, Hódmezővásárhelyen, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Sopronban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen zajlanak gazdasági, ipari, közlekedési, egészségügyi, oktatási, kulturális, sport és egyéb fejlesztések.

Az anyag emlékeztet rá, hogy 2019-ben is újabb színháznak, uszodának, iskolának, ipari parkoknak, egészségügyi és turisztikai intézményeknek örülhettek a magyar nagyvárosok lakói és rámutat: 2020-ban várhatóan újabb 85 milliárdos városfejlesztés valósul meg.

A közlemény szerint 2019-ben elkészült többek között a színházfelújítás (ld. fenti képünkön) és az új városi uszoda Kaposváron, a Városi Szabadtéri Színpad Nyíregyházán, az új városi uszoda Kaposváron, a nemzetközi iskola Debrecenben, az egészségügyi intézményfejlesztés Érden, vagy a Botfai Erdődy-Hűvös kastély és a Kvártélyház felújítása Zalaegerszegen. Befejezték továbbá az M44-es gyorsforgalmi út új, 62 km hosszú szakaszának, illetve a 67. sz. főút új 33,2 km hosszúságú pályájának építését. Az ipari parkok fejlesztésének érdekében minden érintett városban megvásárolták a szükséges területet. Az átfogó ipari parkfejlesztések kapcsán uniós pénzből megvalósított projektekről korábbi elemzésünk:

A magyar kormány célja a programmal, hogy a 23 megyei jogú város magasabb életminőséget tudjon biztosítani a helyi lakosságnak, a fejlesztésekkel az érintett települések pedig nemcsak lokális, hanem regionális jelentőséggel is bírjanak – emlékeztet a közlemény.

Címlapkép forrása: MTI/Varga György