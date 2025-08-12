Az EUYou projekt 5 legfontosabb elemzése az EU új közös költségvetésének tervezetéről

Az EUYou projekt 2024 szeptemberétől célul tűzte ki az uniós támogatáspolitika átfogó vizsgálatát, különös tekintettel a közös költségvetésre, valamint a közvetlen és közvetett pénzügyi eszközök és kohéziós pályázatok működésére. A projekt fókuszában most a 2028–2034-es hétéves ciklus reformja áll: annak struktúrájának, prioritásainak és várható hatásainak feltárása. Bemutatjuk az öt legfontosabb elemzést az új közös költségvetés tervezetéről!

Első, a bejelentéskor készült elemzésünk bemutatta Ursula von der Leyen 2025. július 16-i bejelentését, amely a 2028–2034-es MFF-tervezet részleteit ismertette. A történelmi, 2000 milliárd eurós költségvetési javaslat ötpilléres szerkezetre épül, magában foglalva a nemzeti és regionális partnerségi terveket, a versenyképességi alapot, egy krízisalapot és a jogállamisági kondicionalitás erősítését.

Egy másik cikkünk a Bizottság radikális lépését elemezte, amely az EU csalás elleni védelmi rendszerének teljes körű felülvizsgálatát indította el. A cél a modern technológiákkal – például mesterséges intelligenciával és kriptovalutákkal – elkövetett visszaélések elleni hatékony fellépés, szorosan kapcsolódva az új MFF előkészítéséhez.

Egy másik mélyelemzésünk kitért a közös agrárpolitika forrásainak drasztikus, akár 27–30 %-os csökkentésére is, amelyet a következő költségvetési ciklusban terveznek. Az új javaslat integrálná a mezőgazdasági támogatásokat a kohéziós politikával, ám ez komoly aggodalmakat vet fel a reálérték-csökkenés, a forrásvesztés és a nagyobb gazdaságok esetleges kizárásának kockázatai miatt.

Egy másik cikkünk az Európai Parlament reakcióját vizsgálta, amely szerint a Bizottság új MFF-tervezete marginalizálhatja a parlament szerepét, és veszélyeztetheti az uniós alapelvek érvényesülését. Több képviselő attól tart, hogy a forráselosztásban nem lesz érdemi beleszólásuk, miközben a döntési folyamat túlságosan központosítva, a Bizottság kezében összpontosulna.

Magyar vonatkozású írásunk arra hívta fel a figyelmet, hogy az új MFF keretében Magyarország elvileg jelentős, 37,7 milliárd eurós támogatáshoz juthatna. Ugyanakkor továbbra sem világos, hogy ez a pénz milyen célokra és feltételekkel lenne felhasználható. A bizonytalanság szakmai vitákat gerjesztett, amelyek előrevetítik a hosszú és nehezen áttekinthető tárgyalási folyamatot.

Az EUYou projekt elemzései összességében arra mutatnak rá, hogy a 2028–2034-es uniós költségvetési ciklus reformja mélyreható változásokat hoz:

ambiciózus büdzsével, integrált fejlesztési tervekkel, a KAP és a kohéziós politika összevonásával, a csalás elleni rendszerek modernizálásával, a jogállamisági követelmények szigorításával, valamint a tagállami források körüli politikai viták kiéleződésével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio