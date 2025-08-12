  • Megjelenítés
Az EUYou projekt 5 legfontosabb elemzése az EU új közös költségvetésének tervezetéről
Uniós források

Az EUYou projekt 5 legfontosabb elemzése az EU új közös költségvetésének tervezetéről

Portfolio
Az EUYou projekt 2024 szeptemberétől célul tűzte ki az uniós támogatáspolitika átfogó vizsgálatát, különös tekintettel a közös költségvetésre, valamint a közvetlen és közvetett pénzügyi eszközök és kohéziós pályázatok működésére. A projekt fókuszában most a 2028–2034-es hétéves ciklus reformja áll: annak struktúrájának, prioritásainak és várható hatásainak feltárása. Bemutatjuk az öt legfontosabb elemzést az új közös költségvetés tervezetéről!

Első, a bejelentéskor készült elemzésünk bemutatta Ursula von der Leyen 2025. július 16-i bejelentését, amely a 2028–2034-es MFF-tervezet részleteit ismertette. A történelmi, 2000 milliárd eurós költségvetési javaslat ötpilléres szerkezetre épül, magában foglalva a nemzeti és regionális partnerségi terveket, a versenyképességi alapot, egy krízisalapot és a jogállamisági kondicionalitás erősítését.

Egy másik cikkünk a Bizottság radikális lépését elemezte, amely az EU csalás elleni védelmi rendszerének teljes körű felülvizsgálatát indította el. A cél a modern technológiákkal – például mesterséges intelligenciával és kriptovalutákkal – elkövetett visszaélések elleni hatékony fellépés, szorosan kapcsolódva az új MFF előkészítéséhez.

Egy másik mélyelemzésünk kitért a közös agrárpolitika forrásainak drasztikus, akár 27–30 %-os csökkentésére is, amelyet a következő költségvetési ciklusban terveznek. Az új javaslat integrálná a mezőgazdasági támogatásokat a kohéziós politikával, ám ez komoly aggodalmakat vet fel a reálérték-csökkenés, a forrásvesztés és a nagyobb gazdaságok esetleges kizárásának kockázatai miatt.

Egy másik cikkünk az Európai Parlament reakcióját vizsgálta, amely szerint a Bizottság új MFF-tervezete marginalizálhatja a parlament szerepét, és veszélyeztetheti az uniós alapelvek érvényesülését. Több képviselő attól tart, hogy a forráselosztásban nem lesz érdemi beleszólásuk, miközben a döntési folyamat túlságosan központosítva, a Bizottság kezében összpontosulna.

Magyar vonatkozású írásunk arra hívta fel a figyelmet, hogy az új MFF keretében Magyarország elvileg jelentős, 37,7 milliárd eurós támogatáshoz juthatna. Ugyanakkor továbbra sem világos, hogy ez a pénz milyen célokra és feltételekkel lenne felhasználható. A bizonytalanság szakmai vitákat gerjesztett, amelyek előrevetítik a hosszú és nehezen áttekinthető tárgyalási folyamatot.

Az EUYou projekt elemzései összességében arra mutatnak rá, hogy a 2028–2034-es uniós költségvetési ciklus reformja mélyreható változásokat hoz:

ambiciózus büdzsével, integrált fejlesztési tervekkel, a KAP és a kohéziós politika összevonásával, a csalás elleni rendszerek modernizálásával, a jogállamisági követelmények szigorításával, valamint a tagállami források körüli politikai viták kiéleződésével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az Európai Bizottság nem vonható felelősségre miattuk.

európai bizottság, eu, európai unió, uniós források, uniós vizsgálat
Uniós források
