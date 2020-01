EU-pénzt nyertél? – Több tízezer cégnek fontos változás lépett hatályba

Portfolio Cikk mentése Megosztás

2020. január elseje óta megszűnt a Közbeszerzési törvény 5. § (3) bekezdésével összefüggő, „támogatás mértéke alapján fennálló közbeszerzési kötelezettség”, és ezt a lényeges lazítást „már odaítélt támogatás esetében is alkalmazni lehet, sőt amennyiben a támogatás még nincs felhasználva, akár már elindított közbeszerzési eljárást is vissza lehet vonni – hívja fel ügyfelei figyelmét az OTP Hungaro-Projekt friss bejegyzése. Amint tavaly év végi egyik cikkünkben összefoglaltuk, a lényeges közbeszerzési lazítás, adminisztrációcsökkentés akár 50-60 ezer érintettnek is kapóra jön és végső soron a gyorsított forrásfelhasználás a 2020-2021-es gazdasági növekedést is segítheti.