Már 600 milliárd forintnyi vidékfejlesztési EU-pénzt kifizettek, jönnek az újabb kihívások

A 2021-es év - csakúgy, mint 2014 is volt – átmeneti év lesz a Közös Agrárpolitikában, amely alatt a jelenleg érvényes támogatási rendszer szerint kapják meg a gazdálkodók az uniós támogatásokat – jelezte az Agrárközösség-NAIK Roadshow 2020 utolsó, Hódmezővásárhelyen tartott állomásán Feldman Zsolt. Elmondása szerint a Vidékfejlesztési Program pályázatainak nagy része lezárult, a kifizetett támogatások összege mára meghaladta a 600 milliárd forintot.

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára előadásában hangsúlyozta: a világ mezőgazdasága intenzíven fejlődik, egyre modernebb technológiát alkalmazva egyre koncentráltabb, egyre nagyobb méretű gazdaságok alakulnak. A magyar gazdálkodóknak ebben a versenyhelyzetben kell helytállniuk. Eredményesebb, jövedelmezőbb termelésüket az Agrárminisztérium a gazdálkodási környezet változásaival is segíteni kívánja.

Hangsúlyozta azt is, hogy a digitalizáció, a precíziós gazdálkodás rohamos terjedésével a hazai gazdaságoknak is szembe kell nézniük, előbb-utóbb minden gazdálkodónak – a maga szintjén – alkalmaznia kell az új technológiákat, enélkül ma már nem képzelhető el eredményes, jövedelmező, környezetkímélő gazdálkodás. Mint fogalmazott, a hazánkban évek óta érzékelhető időjárási változások miatt egyre nehezebb a hagyományos, tapasztalati elven alapuló gazdálkodás, melynek alternatívája az adatokat felhasználó, arra építő gazdaság.

A Feldman Zsolt által említett, a VP-ben történt 600 milliárd forint feletti kifizetés meglepő abból a szempontból, hogy a mindenki számára elérhető hivatalos kifizetési adatbázis még csak 340 milliárdos adatot mutat, igaz a táblázat alatt folyamatosan jelzik, hogy adatszolgáltatási nehézségek ez a 340 milliárdos összeg nem teljeskörű. A 600 milliárd feletti kifizetés azt jelenti, hogy a bő 1300 milliárdos VP-keret közel felét már megkapták a pályázók.

Az Agrárminisztérium célja, hogy különböző eszközökkel segítse a gazdálkodókat abban, hogy versenyképességüket, eredményességüket növeljék – fogalmazott az államtitkár. Mint mondta, a támogatáspolitika fenntartása mellett például törvény megalkotásával segíti az öntözött területek növelését. Így többek között az engedélyezési eljárás jelentős egyszerűsítése és gyorsítása, az öntözési szolgalmi jog bevezetése is a gazdálkodók segítségére lesz. A gazdaságosabb birtokméretek kialakítását támogatja majd az osztatlan közös földterületek egyszerűbb és gyorsabb kimérése érdekében létrejövő törvény, amely tervezete már az Országgyűlés előtt van. Zajlik az őstermelői adózás szabályainak tisztább, átláthatóbb viszonyokat teremtő megújítása is.

Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs központ főigazgatója azt hangsúlyozta: a gazdálkodókat fel kell készíteni arra, hogy az agrárium fejlődésének dinamizmusa a következő években még inkább gyorsulni fog, amellyel lépést kell tartaniuk. Emellett világviszonylatban megfigyelhető a birtokkoncentráció, azaz a gazdaságos birtokméret alsó határa növekszik – tette hozzá a tárca közleménye szerint.

A 2021-es speciális agrárévre egy minapi cikkünkben már mi is felhívtuk a figyelmet, illetve a most folyó 2021-2027-es uniós költségvetési viták kapcsán a KAP kilátásaira is utaltunk:

Címlapkép forrása: MTI/Mónus Márton