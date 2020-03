Itt a nagy EU-s terv: 170 milliós gyorssegélyt kaphat minden bajba került cég az államtól!

Margrethe Vestager, az EU versenyjogi biztosa a most nyilvánosságra hozott anyagban azt rögzíti, hogy a felpuhított szabályok értelmében a legfeljebb félmillió eurós támogatást kaphatnának a cégek, amely például közvetlen támogatásokat és adókedvezményeket együttesen jelenthetne. Mivel a forint most éppen 345 körül jár az euróval szemben, így ez a korlát 172 millió forintnyi támogatást is jelenthetne a kisebb és közepes cégeknek.

Az uniós biztos jelzése szerint a tagállamoknak most elküldött javaslatcsomag azt is lehetővé tenné, hogy az államok garanciavállalást nyújthassanak a kereskedelmi bankok hiteleihez, illetve mind a magán, mind az állami cégek számára kamattámogatott hiteleket adhassanak. Sőt, a tervek szerint azt is lehetővé tennék, hogy a bankok közvetlenül a kkv-s ügyfeleiknek tudjanak finanszírozási támogatást nyújtani.

Arról, hogy az uniós állami támogatási szabályrendszert a lehetőségekhez képest maximálisan fellazítják, már múlt pénteken jelezték bizottsági illetékesek, amikor a kohéziós EU-s támogatások masszív átcsoportosítási tervét jelezték.

Tegnap este pedig az eurózóna pénzügyminiszterek döntöttek lényeges költségvetési és garanciavállalási lépésekről, keretekről:

Vestager mai közleményében is benne van a teljes rugalmasság hangsúlyozása, így például a légiügyi cégek esetén megengednék, hogy ne csak 10 évben egyszer kaphassanak állami támogatást, hanem most a rendkívüli helyzetben akkor kaphassanak, ha például néhány éve már kaptak.

Vestager szavai szerint a teljes keretrendszer néhány nap alatt összeállhat és tagállami jóváhagyás esetén el is indulhat.

Arról, hogy idehaza milyen intézkedéseket lenne célszerű megfontolni a gazdaságpolitikának, illetve a német kormány miket jelentett be, alábbi cikkeinkben írtunk:

