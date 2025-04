Von der Leyen és Starmer készítik elő a brit-EU csúcstalálkozót

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének és Keir Starmer brit miniszterelnök londoni találkozója új szakaszt nyithat az EU és az Egyesült Királyság kapcsolatában, a május 19-i csúcstalálkozó előkészítéseként. A háttérben azonban továbbra is komoly viták húzódnak – elsősorban a halászati jogokról, amelyek a várható védelmi megállapodás kulcskérdésévé váltak.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Londonba látogat az „Energiabiztonság jövője” csúcstalálkozóra, de a figyelem középpontjában inkább a Keir Starmer brit miniszterelnökkel folytatott négyszemközti megbeszélése áll. A csütörtöki egyeztetés előkészíti a május 19-re tervezett brit–EU csúcstalálkozót, amelyen várhatóan António Costa, az Európai Tanács elnöke is részt vesz.

A háború Ukrajnában és a Trump-adminisztráció okozta geopolitikai sokk új lendületet adott az EU és az Egyesült Királyság kapcsolatának, de a pozitív hangulatot több vitás kérdés is árnyékolja.

A legnagyobb áttörést a várhatóan májusban aláírandó brit–EU védelmi paktum jelentheti, amely hozzáférést biztosítana az Egyesült Királyság számára az EU új, 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramjához (SAFE) – írja a Politico. A programhoz csak azok az országok csatlakozhatnak, amelyekkel az EU biztonsági megállapodást kötött.

Ugyanakkor a tárgyalásokat nem katonai kérdések is nehezítik – mindenekelőtt a halászati jogok, amely különösen Franciaország számára kényes kérdés.

A The Times szerint a Starmer-kormány hajlandó „jelentős engedményeket” tenni a halászati jogok terén a védelmi megállapodás érdekében, mivel a jelenlegi szabályozás 2026-ban lejár. Bár sem London, sem Brüsszel nem erősítette meg, hogy a kérdésben döntés született volna,

az Európai Parlament képviselői szerint a halászati rendelkezéseket a meglévő egyezmények alapján még a csúcs előtt tisztázni kell.

A védelmi egyezmény mellett a május 19-i csúcson külön nyilatkozat várható a globális kérdésekről és az együttműködés jövőjéről, beleértve az energiaügyeket is. Napirenden van az EU és az Egyesült Királyság kibocsátáskereskedelmi rendszereinek esetleges összekapcsolása is. A tárgyalásokon a pozitívabb légkör ellenére továbbra is érzékelhető a bizalmatlanság, amit jól mutat, hogy a brit–EU parlamenti fórum vezetői eddig választ sem kaptak a májusi csúcstalálkozón való részvételükkel kapcsolatos kérésükre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images