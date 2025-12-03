  • Megjelenítés
McGrath meghúzta az Európai Bizottság vörös vonalát
McGrath meghúzta az Európai Bizottság vörös vonalát

Az Európai Bizottság meghúzta a vörösvonalat, elértük a GDPR-reform határát, amelynél tovább már a polgárok adatvédelmi biztonsága kerülne veszélybe – ezt mondta a Politicónak Michael McGrath igazságügyi biztos. A testület most olyan módosításokat javasol, amelyek egyszerre csökkentik a vállalati adminisztrációt és óvatosan lazítanak az adatkezelési szabályokon. A következő hetekben az Európai Parlamentben és a Tanácsban indulnak a kemény tárgyalások.

Az Európai Bizottság célja a vállalkozások terheinek csökkentése az adatvédelmi szabályok újragondolásával is. A bürokráciacsökkentés – vagy brüsszeli nyelven „omnibuszcsomag” – több digitális jogszabályt, köztük a GDPR-t és az AI Actet is megnyitja felülvizsgálatra.

A leglátványosabb módosítás a zavaró cookie-bannerek visszaszorítása. A brüsszeli terv egyszerűsítené a hozzájárulási folyamatokat, és egységesebb kezelést hozna a webes követésnél.

A csomag más elemei sokkal vitatottabbak. Az EU lehetővé tenné, hogy AI-fejlesztők „jogos érdek” alapján könnyebben dolgozzanak fel személyes adatot, akár felhasználói hozzájárulás nélkül is. A javaslat szerint a pszeudonimizált adatok bizonyos esetekben kikerülnének a GDPR teljes védelme alól. A kisebb cégek számára könnyítést jelentene a jelentéstételi kötelezettségek enyhítése.

A kritikusok szerint az Európai Bizottság „történelmi visszalépést” készít elő az alapvető digitális jogokban.

McGrath ezt visszautasította, és azt mondta: a javaslatok nem radikálisak, hanem arányosak és életszerűek. A 2018 óta érintetlen GDPR mostani megnyitása mégis újraélesztheti a 2010-es évek legkeményebb brüsszeli lobbi­csatáit.

McGrath hangsúlyozta: további GDPR-módosításokat nem tervez. A reformcsomag így már a politikai erőviszonyokon múlik – és azon, meddig enged az Európai Parlament és a tagállami döntéshozókat tömörítő Tanács anélkül, hogy az EU adatvédelmi modellje sérülne.

