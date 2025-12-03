Lemondó kijelentést tett Trump európai suttogója: ebből már aligha lesz igazságos béke

A valóság az, hogy a béke lehet jó, rossz vagy valamiféle kompromisszum. A valóság az is, hogy nekünk, finneknek fel kell készülnünk arra a pillanatra, amikor eljön a béke, és hogy az igazságos béke minden feltétele, amelyről az elmúlt négy évben annyit beszéltünk, valószínűleg nem fog teljesülni
– fogalmazott a finn elnök.
Hozzátette, ma közelebb vagyunk a békéhez, mint tegnap, és a következő napok-hetek fogják megmutatni, hogy eredményre vezetnek-e a tárgyalások.
Stubb jó viszonyt ápol Donald Trumppal, mivel mindketten kedvelik a golfot, és játszottak is már együtt. A finn államfőről ezért úgy tartják, ő képes lehet az európai álláspontról meggyőzni az amerikai elnököt, vagy legalábbis pozitívabb színben feltüntetni azt számára.
Elina Valtonen finn külügyminiszter szerdán a NATO-külügyminiszterek brüsszeli tanácskozásán azt mondta, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff amerikai különmegbízott keddi tárgyalásán láthatóan nem sikerült érdemi konszenzust elérni.
Oroszország nem hajlik kompromisszumokra
– mondta Valtonen.
Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images
