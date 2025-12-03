  • Megjelenítés
Kihúzta a gyufát Ukrajna a NATO egyik legerősebb hatalmánál? – Egyértelmű figyelmeztetés érkezett
Globál

Kihúzta a gyufát Ukrajna a NATO egyik legerősebb hatalmánál? – Egyértelmű figyelmeztetés érkezett

Portfolio
Hakan Fidan török külügyminiszter és Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben a Fekete-tenger biztonságáról tárgyaltak, miután az utóbbi napokban több, Oroszországhoz köthető tankerhajót is támadás ért – írja a Reuters.

A brüsszeli NATO-ülés margóján tartott egyeztetésre azt követően került sor, hogy Ankara jelezte: aggasztják az orosz érdekeltségű tankereket ért támadások, amelyek közül többért Ukrajna vállalt felelősséget.

Törökország, amely NATO-tagként az orosz–ukrán háborúban mindkét féllel igyekszik fenntartani a működő kapcsolatokat, elítélte a Moszkvához köthető hajók elleni akciókat. A támadások a török kizárólagos gazdasági övezetben történtek, és megemelték a fekete-tengeri hajózási biztosítási díjakat. A török Beşiktaş Shipping biztonsági okokból felfüggesztette az Oroszországhoz kapcsolódó tevékenységeit.

Ukrajna a múlt héten vállalta a felelősséget két, orosz kikötők felé tartó, üres tanker ellen végrehajtott tengeri dróncsapásért.

Ugyanakkor tagadta, hogy köze lenne egy keddi incidenshez, amikor egy napraforgóolajat szállító, orosz zászló alatt hajózó tanker dróntámadást jelentett a török partok közelében.

Fidan a Ruttéval tartott szerdai találkozóján elfogadhatatlannak nevezte a hajók elleni támadásokat, és minden felet felszólított ezek abbahagyására. Egy török tisztviselő szerint a figyelmeztetés különösen vonatkozik Ukrajnára.

Címlapkép forrása: Omar Havana/Getty Images

