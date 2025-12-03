Pluszba fordultak az amerikai indexek

Vegyesen indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,1 százalékot emelkedett, az S&P 500 0,1 százalékot esett, a Nasdaq pedig 0,4 százalékos mínuszban van. A nyitás előtt még emelkedést vetítettek előre a határidős indexek, azonban a Microsoft felől érkező hírek elrontották a hangulatot a tech szektor körül. A The Information arról számolt be, hogy a vállalat csökkenti az AI-hoz kapcsolódó szoftverértékesítési kvótákat, amire a Microsoft árfolyama több mint 2 százalékot esett.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 03. Meglepő fordulat az AI-piacon: a Microsoft állítólag nehezen tudja eladni a mesterséges intelligenciát

Fontos makroadat is érkezett a nyitás előtt: a vártnál sokkal rosszabb lett az ADP foglalkoztatottsági adata, ami tovább erősített a decemberi kamatvágással kapcsolatos várakozásokat.