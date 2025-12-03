Az űrig is ellő a hipermodern fegyver, amelyet először telepítettek Európába – Már nem egyszer bizonyította, hogy mit tud

A német hadsereg szerdán szolgálatba állította az Izraeltől vásárolt, ballisztikus rakéták elhárítására is képes Arrow 3 légvédelmi rendszert.

Holger Neumann, a német légierő főparancsnoka az Annaburger Heide gyakorlótéren tartott szemlén „stratégiai jelentőségű új képességről” beszélt. Mint mondta, a szolgálatba állított rendszer kiszélesíti a légvédelmi lehetőségek tárházát.

Hozzátette, hogy az ukrajnai háború és ezzel kapcsolatban az Oroszország által rendszeresített új rakéták világossá teszik, mennyire valóságossá vált az eddig absztrakt fenyegetés, s milyen sürgető képesnek lennünk arra, hogy a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákat leküzdhessük.

Az izraeli-amerikai fejlesztésű Arrow 3 képes 100 kilométernél magasabban, vagyis a világűr határán repülő célpontok megsemmisítésére is, ami olyan képesség, amellyel a Bundeswehr eddig nem rendelkezett.

A rakétavédelmi rendszereket az ország három pontján tervezik majd telepíteni, ebből elsőként a Schönewalde/Holzdorf légitámaszponton.

Boris Pistorius német védelmi miniszter a dpa német hírügynökségnek az első egység üzembe helyezését megelőzően elmondta, hogy Németország először kapott lehetőséget a korai figyelmeztetésre, illetve lakossága és infrastruktúrája védelmére a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákkal szemben.

Ezzel a stratégiai képességgel, amely egyedülálló az európai partnereink körében, biztosítjuk központi szerepünket Európa szívében

– hangsúlyozta.

A gyártó szerint a rendszer a legújabb, nagy hatótávolságú fenyegetéseket elfogja és megsemmisíti, különösen azokat, amelyek tömegpusztító fegyvereket hordoznak a lehető legveszélytelenebb módon elporlasztva a káros anyagokat, így például a harci vegyi anyagokat.

Az izraeli fegyveres erők Izrael történelmének legnagyobb fegyverüzletéről beszéltek. A német hadsereg 3,6 milliárd eurót fektet be a rendszerbe, amelyet

most először helyeznek üzembe Izrael határain kívül.

A németországi üzembe helyezésen az izraeli hadsereg és a fegyveripar képviselői is jelen voltak.

Az Arrow 3 rendszer már kipróbált fegyver: fontos szerepet játszott az Izraelt érő iráni rakétatámadások során, ahol nagy találati arányban tudta leszedni a zsidó állam felé tartó ballisztikus rakétákat.

Címlapkép forrása: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images