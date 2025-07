Brüsszel új terve alapjaiban változtatná meg, mit ehetnek a gyerekek az iskolákban

Portfolio 2025. július 16. 09:44

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az iskolai élelmiszerprogramokban kizárólag uniós termelésű gyümölcs, zöldség és tej szerepeljen, ezzel is támogatva a helyi gazdaságokat. A „Made in Europe” klauzula része annak a szélesebb stratégiának, amely az ipar és a mezőgazdaság terén is az importfüggőség csökkentésére törekszik. A tervek szerint a kisebb gazdaságok és a családbarát intézkedések is nagyobb támogatást kapnának az új uniós költségvetési ciklusban.