Orbán Viktor egyetlen szóval válaszolt a Portfolio-nak, mi lesz a magyarok rezsijével a fenyegető energiaválság árnyékában

Az Európai Unió csütörtöki csúcstalálkozója előtt Orbán Viktor arról beszélt Brüsszelben, hogy a jelenlegi energiapiaci helyzet komoly kockázatot jelent az európai gazdaságra nézve, és szerinte a mai tanácskozás egyik kulcskérdése az, miként tudja az EU kivédeni egy esetleges olajpiaci válság hatásait.
A miniszterelnök a sajtó kérdésére úgy fogalmazott: egyelőre korai lenne találgatni az Ukrajnával kapcsolatos vita, a Barátság kőolajvezeték leállása miatti szállítási problémák megoldásáról. Azzal kapcsolatban, hogy Magyarország felfüggesztheti-e a vétóját a Kijevnek folyósítandó 90 milliárd eurós uniós hitel esetében Orbán Viktor azt mondta
majd ha megjött az olaj, akkor lehet érdemben beszélni arról, hogy rendeződött-e a helyzet.
Ezzel arra utalt, hogy a jelenlegi bizonytalanságot elsősorban a fizikai szállítások alakulása dönti el, nem pedig az előzetes politikai nyilatkozatok.
A Portfolio energiaárakkal kapcsolatos kérdésére Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy
az Európai Tanács ülésének középpontjában az áll, hogy egy esetleges globális olajválság miként érintené Európát, amely a legsérülékenyebb térségek közé tartozik ebből a szempontból.
Úgy fogalmazott, hogy Magyarországnak megvannak a saját nemzeti eszközei a védekezésre, ugyanakkor európai szinten is szükség lenne közös megoldásokra.
A Portfolio kérdésére, amely a gázárakra és a magyarországi árképzésre vonatkozott, a kormányfő nem adott konkrét számokat. Azt mondta, hogy ezt ő maga is szeretné megtudni, vagyis nem részletezte, hogy a globális gázárak alakulása mellett Magyarország pontosan milyen áron jut hozzá az orosz hosszú távú szerződés keretében beszerzett gázhoz.
Az energiapiaci feszültségekkel kapcsolatban Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy Brüsszeltől nem vár érdemi segítséget. Szerinte az ilyen típusú problémákat – különösen az ukrán lépésekből fakadó helyzeteket – Magyarországnak saját erőből kell kezelnie. Úgy fogalmazott, hogy az olajszállításokat érintő blokádot „nekünk kell letörnünk”, és erre már létezik is egy kidolgozott terv.
A lakossági energiaárak kapcsán a Portfolio arra is rákérdezett, hogy a magas globális árak miatt elképzelhető-e a rezsicsökkentés korlátozása. Orbán Viktor erre egyértelmű, rövid választ adott:
nem.
Ezzel gyakorlatilag kizárta annak lehetőségét, hogy a kormány a közeljövőben szűkítené a jelenlegi rezsivédelmi rendszert.
Orbán Viktor jelezte, hogy nem számít áttörésre uniós szinten, és továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy az energiaellátással kapcsolatos kritikus kérdésekben elsősorban nemzeti megoldásokra kell támaszkodni.
Címlapkép forrása: Portfolio
