Azt hitted, hogy már vége az EU-pályázatok ingyenmillióinak? - Most figyelj!

Innen jön az új pályázatok forrása

Az ECC-Consulting valószínűsíti, hogy ezeket a pályázatokat ismét erőteljesen túligénylik majd és a kiírók ezek mértéke, illetve a benyújtott projektek minősége alapján fokozatosan emelhetik majd további 30 milliárd forinttal az elosztandó kereteket.

Az elmúlt hónapokban többször is változott a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében kiírt pályázatok keretösszege az átcsoportosításoknak köszönhetően. A közbeszerzési kötelezettség miatt kialakult pályázói nehézségek, valamint a jelentős építőipari és munkaerőpiaci drágulások együttesen további szabad, még elosztásra váró kereteket teremtenek a GINOP-ban a meghiúsuló pályázatok miatt. Mindezekre egy február eleji elemzésünkben ( több százmilliárd forintnyi keret vár még elosztásra ) már felhívtuk a figyelmet és éppen

Ezek a gazdaságfejlesztési pályázatok várhatók

A korábbi gazella pályázatnak megfelelő konstrukcióként várható egy Magyar Multi Program névre hallgató felhívás, amely a kiemelt növekedési potenciállal bíró vállalkozások komplex fejlesztéseit támogatja majd várhatóan 50-300 millió forint összegben. A pályázat új eszközök beszerzése mellett várhatóan infrastrukturális és ingatlan beruházást, információs technológiai fejlesztéseket, megújuló energiaforrások használatát, valamint minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetését és tanúsítványok megszerzését támogatja majd.

A korábbi Ipar 4.0 pályázatnak megfelelő konstrukcióként várható egy Modern Mintaüzem program névre hallgató felhívás, amely a modern üzleti kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztéseket támogatja várhatóan 5-100 millió forint közötti összeggel. A pályázat többek között automatizált termelési rendszerek, gyártási technológiák, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológiák alkalmazását, beszerzését támogatja.

Egy régebbi konstrukció újraéled majd a szabad vállalkozási zónákban működő KKV-k fejlesztéseinek támogatását célzó pályázat formájában, amely várhatóan 2-10 millió forint közötti támogatást kínál majd. A pályázat új eszközök beszerzése és a kapacitások bővítése mellett információ-technológiai fejlesztéseket támogatja.

Sokak számára érdekes lehet az a pályázat is, amely megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó megújuló energiatermeléssel kombinált épületenergetikai fejlesztések támogatására szolgál és az igényelhető támogatás volumene várhatóan 3-100 millió forint között mozog majd.

Mire figyeljünk a pályázás során?

Nagyvállalati lehetőségek

a 2019-es év is jó pályázati lehetőségeket tartogat a mikrovállalkozásoktól kezdve egészen a nagyvállalatokig, de érdemes résen lenni és alaposan végiggondolni, hogy az adott cégnek milyen beruházásra mikor van szüksége.

Farkas Tamás a szakmai tapasztalatai alapján úgy látja, hogyEz ugyanis az árajánlatok kérése során előny is tud lenni, hiszen jobb árakat is el lehet érni. Hozzátette: ha csak akkor kívánja a beruházást megvalósítani az adott cég, ha már meg is nyerte a pályázatot, akkor mindenképpen a hosszú távú stratégiai célú beruházások megtervezésére van szükség a bírálati és közbeszerzési idő miatt. Az eddigi tapasztalatok alapján ebben az esetben számolni kell azzal, hogy időközben az árak emelkedhetnek, esetleg bizonyos gyártási modellek időközben kivezetésre kerülnek, azaz nem lesznek elérhetőek, így ez gondot okoz a pályázat megvalósítása során.Az ECC-Consulting vezérigazgatója szerint, mert ez később megkönnyíti a közbeszerzési dokumentáció összeállítását, illetve biztosan illeszkedik a meglévő üzem technológiai folyamataihoz.Az elmúlt hónapokban több forrásból is úgy értesült a Portfolio, hogy a folyamatban lévő pályázatoknál, ami az időközben megváltozó technológiák miatt életszerűek lennének, de az elutasító határozatok így ellehetetlenítik a projekt megvalósítását. Ezen okok miatt Farkas Tamás is azt javasolja, hogyAz időtényező miatt arra is érdemes szerinte figyelni, hogy legyen a pályázatban olyan projektelem is, mely nem esik közbeszerzési kötelezettség alá, mert így a megvalósítás és előleg elszámolás gyorsan megkezdhető.Az ECC-Consulting Zrt. vezérigazgatója végül arra is felhívta a figyelmet, hogy, amelyre szeptember 30-ig lehet jelentkezni, de nemcsak nagyvállalatoknak, hanem olyan kkv-knak is, amelyek a tervezett beruházás hatására elérik a nagyvállalati méretkategóriát. A programban továbbra is kiemelt terület a feldolgozóipari és gyártó tevékenységek fejlesztése. Fontos újdonságként emelte ki Farkas Tamás az idei NBT-vel kapcsolatban, hogyEmlékeztetett rá, hogy az elszámolható költségek között (legalább 50 millió forintnyi támogatást lehet kérni, felső korlát és közbeszerzési kötelezettség nincs) az új eszközök beszerzése minimum 50%-os arányt kell, hogy kitegyen, emellett építési beruházásokra is lehet támogatást kérni.A vezérigazgató összességében úgy látja, hogy