Egyelőre nincs változás a katázásban, de egyre több helyen kopogtat majd a NAV

Az utóbbi hetekben több cikk is foglalkozott a kisadózó vállalkozók tételes adójával (kata), szó volt róla, hogy a kormányzat szigoríthatja a feltételeket, vagy megemelheti az adó mértékét, de végül az elfogadott törvényjavaslatba egyik változás sem került bele annak köszönhetően, hogy szakmai és kormányzati oldalról is megvédték a kisvállalkozók körében népszerű adónemet. Azonban a NAV 2020 januárjától gyakrabban ellenőrizheti a katásokat, hogy egy rendszerszintű problémát kiküszöbölhessen. Mutatjuk mire számíthatnak a katások, és hogyan érdemes felkészülniük egy esetleges ellenőrzésre.

Mit és miért ellenőriznek?

A katázás lehetőségének megteremtése a kormány egyik legnépszerűbb adópolitikai intézkedése, köszönhetően a könnyen átlátható és kedvező feltételeknek: évi 12 millió forintos bevételig havi 50 ezer forinttal letudhatók az adózási kötelezettségek, és csak annak kell 40 százalékos „büntetőadót” fizetnie, aki túllépi a 12 milliós keretet.

2013 óta minden évben nő a katások száma, 2019-ben már 3-400 ezer közötti egyéni vállalkozó és bt. választotta ezt az adónemet.

Eközben azonban több cégnél is bevett gyakorlattá vált katásokat alkalmazni munkaviszonnyal bejelentett dolgozók helyett, ami bújtatott foglalkoztatásnak minősül és törvénytelen. Ezért az utóbbi hónapokban sok szakmai fórum és politikus foglalkozott a témával, terítékre került a kata újraszabályozása is, de az elfogadott adócsomagban végül csak olyan kisebb változtatások kerültek be, amelyek például az anyasági ellátás melletti katázás adómértékét határozzák meg.

Varga Mihály pénzügyminiszter is jelezte, hogy a kata szabályváltozása csak „2020-ban következhet, s csakis a visszaélések megakadályozása, a katások érdekeinek védelme mentén történhet meg.” Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke szerint sem kellene bolygatni a katásokat, mert a feltételrendszer jól van, ahogy van.

Hagyni kell, hogy virágozzon és akkor majd gyümölcsöt is fog hozni. Van egy olyan társadalmi réteg, körülbelül egymillió ember, akiket nagyon nehéz bevonni az adórendszerbe, mert minimálbéren vannak bejelentve, és zsebbe kapják a többit, vagy más módon ügyeskednek. A kata őket hivatott beterelni a fekete-szürke zónából. Ha megszigorítjuk a rendszert, akkor elmennek inkább külföldre

– mondta Ruszin.

Bár az adóhatóság eddig is ellenőrizhette a kisadózókat, de erre eddig széles körben nem volt példa. A katának való megfelelés kapcsán hét körülményt vizsgálhat a hatóság:

a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette, azaz valakivel együtt dolgozik

a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem az adatszolgáltatásra köteles személytől (a megrendelőtől) szerezte. (Katás vállalkozásnál lényeges, hogy a bevétel fele - vagy több mint fele - ne egyetlen ügyféltől legyen)

az adatszolgáltatásra köteles személy (megrendelő) nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan, azaz önállóan dolgozik,

a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll, azaz saját irodában, telephelyen

a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem az adatszolgáltatásra köteles személy (megrendelő) bocsátotta a kisadózó rendelkezésére, azaz saját eszközeivel dolgozik,

a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg, azaz ő dönti el, hogy mikor, mit csinál,

a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében nem minősül főállású kisadózónak, azaz van máshol főállása.

Amennyiben a pontok közül legalább kettő megvalósul, akkor a szerződés nem minősül színleltnek, vagyis a katás vállalkozó és a cég közötti kapcsolatot nem lehet munkaviszonyként értelmezni.

Az MKOE alelnöke szerint megoldást jelenthetne a színlelt munkavállalás kiküszöbölésére, ha a kata-jogosultság feltételeitét feltüntetnék a bevallásban. „A törvénybe annyit kellene beleírni, hogy a bevallásnál fel kell tüntetni a két feltételt is, ami jogosulttá teszi az adózót az adónem választására. Például, ha valakinek van egy nagy kuncsaftja, amit lejelent, akkor a feltételek feltüntetésével egyből igazolhatná azt is, hogy miért felel meg a kata szabályainak, ezzel eloszlatva a gyanút, hogy burkolt foglalkoztatásról van szó.”

Ruszin szerint, így meg lehetne előzni, olyan – elsőre gyanúsnak tűnő – szituációkat is, amikor a burkolt foglalkoztatás felmerülhet. „Például egy cég külsős rendszergazdája, aki eddig alkalmazotti státuszban volt, elkezd katázni. Otthonról dolgozik, és eddig is a saját eszközeiről dolgozott. Megfelel a feltételrendszernek, miért ne katázhatna?”

Kapcsolt vállalkozások kizárva

De Ruszin említett olyan példákat is, ahol egyértelműen nem fér bele a katázás:

„Ha egy cég számlázik egy másiknak, és a két cég ügyvezetője azonos, az kapcsolt vállalkozásnak minősül. Ilyen esetben a katás és a megbízó személye egybe esik, vagyis a feltételek közül egyből négynek nem felel meg: az önálló munka, az valójában közös munka, az önálló helyszín az közös helyszín, az önálló eszköz, az közös eszköz és az önálló munkarend is közös. Ez a négy azonnal kiesik, vagyis kapcsolt vállalkozás ne számlázzon be, mert az burkolt munkavégzésnek fog minősülni. De például a televízióban a bemondó sem lehet katás, mert kötött munkarendben, utasítások alapján egy stúdióban egyedül dolgozik egy nagy kuncsaftnak olyan eszközökkel, amik nem a sajátjai. Ez nem katázás, hanem munkaviszony. A jogesetek alapján már rég össze lehetett volna állítani egy listát azokról a tevékenységi körökről, amiben lehet és amiben nem lehet katázni.”

Ugyanakkor Ruszin nehezen tartja elképzelhetőnek, hogy a NAV nagy erőkkel elkezdi vizsgálni a katásokat, mert egyszerűen nincs rá kapacitása. „Majdnem minden ellenőrzésről, ami katásoknál indult, tudok. A fővárosi igazgatóságok ellenőrzését nem tapasztaltuk, ami nekem azt üzeni, hogy Pesten erre nincs idő. Viszont vidéki igazgatóságok ellenőrizhetnek fővárosi katázásokat is.”

Bárhogy legyen is, a több mint 360 ezer katásnak érdemes felkészülni az esetleges ellenőrzésekre, még akkor is, ha nem áll fenn a burkolt vagy színlelt foglalkoztatás gyanúja. Mert bár a katázás fent ismertetett feltételei egyszerűek, azért akadnak részletek, amelyek nem annyira evidensek, mint amennyire elsőre tűnnek.

A bevételi nyilvántartást kéri először a revizor

A vállalkozások ma legalább egy tucat digitális megoldás közül választhatnak, amelyek segítik őket az adminisztrációban, számlázásban. A Számlázz.hu az elsők között jött ki az e-számlával, de azóta sok más szolgáltatással bővítette portfolióját, ezek közül az autokatát kifejezetten a katás vállalkozások számára kínálja, amely segíti őket abban, hogy minél egyszerűbben és átláthatóbban tudják saját maguknak könyvelni a bevételeiket.

„A katával kapcsolatban az állam mindent megtett, hogy elhitesse a vállalkozókkal, hogy az alacsony adóterhelésen kívül is ez a legolcsóbb vállalkozási forma, mert sokkal egyszerűbbek az adminisztrációs feladatok, mint egy társas vállalkozásban. Ennek ellenére a pár oldalas kata törvény olyan bonyolult adózási környezetbe ékelődik szervesen, hogy a könyvelők sokszor joggal riogatják a vállalkozókat, hogy megégethetik magukat. Ez továbbra is az állandó megbízású könyvelési díjas üzleti modelleket tartja fenn a piacon” – mondta a Portfolio-nak Kristó Zoltán az autokata munkatársa.

A mai digitális környezetben már egyáltalán nem kihívás valós időben könyvelni a katások bevételeit. Gondoljuk csak arra, hogy mikor lesz könyvelési adat a kibocsátott, – esetenként kézzel írt – szatyorban szállított számlákból? Ehhez képest az autokata precízen lekönyveli az adatokat, és a számla kiállítással egyidőben jelez az éves keretekkel kapcsolatban, de arról is tájékoztat, ha egy számla rosszul lett kiállítva, vagy például, ha az adótartozás év végén nagyobb lesz százezer forintnál – ami a katázásból való kizárással jár

– mondta Kristó, aki hozzátette, hogy a szolgáltatás ennél persze jóval többre is képes.

„Komplex platformról van szó, tudáscentrummal és szakértői ügyfélszolgálattal, ami annak is segítség, aki mindent egyedül akar csinálni, de annak is, aki továbbra is könyvelővel szeretne boldogulni. Az autokatások 25 százaléka ugyanis könyvelővel együtt használja a szolgáltatást” – mondta.

A várható NAV-ellenőrzések Kristó szerint ugyan elsősorban a bújtatott munkaviszony felfedésére irányulnak, és ebben egy digitális eszköz nyilván nem tud segíteni, egy valami azonban biztos: az eddigi ellenőrzési tapasztalatok alapján szinte minden revizor a bevételi nyilvántartást kérte első körben. „Az autokatát használóknál nem kell haladékokat kérni és megvárni, amíg a könyvelő az ellenőrzési időszak számláit és banki mozgásait gyorsan, "soron kívül" lekönyveli, hiszen az autokatában ez egy gombnyomással letölthető” – mondta a szakértő, hozzátéve: “Mivel még a papírok országa vagyunk, ez azt is jelenti, hogy egy jól fésült normális formában és gyorsan átküldött információ egy katás esetében profizmust és magabiztosságot jelez, ez pedig nagyon sokszor döntő lehet egy ellenőrzés során.”

A cikk megjelenését a Számlázz.hu támogatta.