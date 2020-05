Mi lesz a magyar cégekkel a válság után? Hogy tudnak sikeresen talpra állni?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Milyen felelőssége van a cégeknek, és hogyan befolyásolják a klímahelyzetet a vállalati működés? Mit tudnak tenni most a magyar vállalatok azért, hogy a vírusválság után hatékonyabb, mégis etikusabb és zöldebb üzleti modellel tudjanak visszatérni? Ezekről a kérdésekről is szó volt a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány legfrissebb Otthon is Műhely c. beszélgetésében.