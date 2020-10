A legnagyobb cégeknél helyezkedhetnek el a környezetvédelem iránt érdeklődő egyetemisták

Speciális gyakornoki lehetőséget kínál egyetemistáknak a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány. A gyakornoki programban a legnagyobb magyar cégeknél helyezkedhetnek el, és szerezhetnek értékes szakmai tapasztalatot a kiválasztott hallgatók.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A pályázati kiírás szerint a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány célja, hogy a gyakornoki pozíciók számától függően számos olyan kiválasztott, tehetséges hallgatót támogasson, aki környezettudománnyal, klímaváltozással, természetvédelemmel, fenntarthatósággal, zöld innovációval, vízgazdálkodással kapcsolatos témával foglalkozik.

A programban a kiválasztott hallgatók hazai szakcégeknél és más környezetvédelmi és vízügyi fókuszú szervezeteknél szerezhetnek értékes szakmai tapasztalatot.

Olyan hazai szakcégeknél helyezkedhetnek el a diákok, mint a

a Mol,

az E.ON,

a MÁV,

a TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.,

a Hungarian Business Leaders Forum,

a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége,

vagy például a Duna-Dráva Cement.

A munka során felmerült témák inspirációul szolgálhatnak egy későbbi szakdolgozat vagy TDK pályamunka megvalósításához.

Hankó Gergely, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének (KSZGySZ) ügyvezetője az alapítvány Otthon is Műhely c. beszélgetésében elmondta, hogy egyre több cégnél a core businessben és a menedzsment gondolkodásában is benne van az, hogy céges szinten is foglalkozni kell a fenntartható működéssel, a klímaváltozás lehetséges megelőzésével.

A szakember szerint az, aki a korábban megszokott üzletmenetet követi, nagyon lemaradhat a jövőben, és komoly veszteségekbe, üzleti károkba is belefuthat.

Hankó ezért azt tanácsolja, hogy minden cégnek érdemes finomítania a rendszereit, és sokkal jobban koncentrálni a környezetbarát működésre. A zöld munkaerőpiac kialakítása is illeszkedhet a fenntartható működés elemeinek sorába.

Az ügyvezető szerint egy ilyen gyakornoki program akkor működik hatékonyan, ha valóban gyakorlati tapasztalatot tudnak szerezni a résztvevők. A legfontosabb, hogy a cégek olyan hallgatókkal találkozzanak, akiknek van egyfajta „tereptapasztalata”, akik komplexebb látásmóddal, problémamegoldó motivációkkal rendelkeznek.

Tóth Márk a Kék Bolygó Alapítvány munkatársa – aki maga is gyakornokként kezdte pályáját – úgy látja, hogy a munkahelyválasztásnál egyre több fiatalnak szempont a fenntarthatóság, a cég zöld működése, a tapasztalatszerzés és a további karrierlehetőség mellett.

Szerinte az egyetemi oktatásban nehéz átadni ezeket a gyakorlati tapasztalatokat, de a gyakornoki munka adhat egy helyzeti előnyt. Az egyetemisták körében a zöld gondolkodásmód a mindennapok szintjén is kézzelfogható, a fiatalok ezt a szellemiséget akár egy nagyvállalati környezeteben is tudják hasznosítani.

A cikk megjelenését a pályázat kiírója, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatta.

Címlapkép: Getty Images