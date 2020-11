20 százalékkal növeli árbevételét a HELL 2020-ban

2006-ban családi vállalkozásként indult a mostanra 5 kontinensen, több mint 50 országot lefedő export piaccal rendelkező HELL ENERGY, amely Magyarországon kívül többek között Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Cipruson, Görögországban, Horvátországban, Észak-Macedóniában, Romániában és Szlovákiában is piacvezető. A céget nem érintette kedvezőtlenül a járványhelyzet sem: előre láthatóan legalább 20 százalékkal tudják növelni árbevételüket az előző évhez képest, és jövőre újabb fejlesztések várhatóak a cégcsoportnál.Kisvállalkozásokból is lehet sikeres céget építeni Magyarországon. Sok olyan vállalat van, amely egy műhelyből, egy garázsból, vagy egy kisüzemből indult, de mára már tőkeerős, piacán meghatározó, akár nemzetközi szinten is sikereket elérő céggé vált: nevezhetjük őket akár példaképeknek is. Közöttük bőven találunk olyanokat, amelyek nem feltétlenül vannak a gazdasági sajtó fókuszában, nem szólnak róluk a hírek minden nap, de mégis kiemelkedő teljesítményt nyújtanak nap, mint nap. A cikksorozat támogatója a Budapest Bank.

Kis családi vállalkozásként indult 14 évvel ezelőtt a HELL ENERGY, amely mostanra 5 kontinensen, több mint 50 országot lefedő export piaccal rendelkezik, amelyek közül 10 országban már piacvezető a HELL energiaital márka. Ahhoz, hogy a vállalat rövid idő alatt jelentős sikereket ért el, jól átgondolt stratégiára, alapos tervezésre, folyamatos fejlesztésre volt szükség.

„Már az induláskor megvolt a vízió, hogy hol látjuk a márkát 5, 10, 20 év múlva, és ennek a jól meghatározott stratégiának a mentén haladunk lépésről-lépésre” – mondta a Portfolio-nak Csereklye Barnabás, a HELL ENERGY Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

A vállalkozás növekedésével párhuzamosan fejleszti szervezetét, mára profi menedzsment segíti a tulajdonosok által kijelölt célok teljesítését. A cég számára kiemelten fontos a stabilitás, mihamarabb függetleníteni szerették volna magukat a beszállítóktól és külső hatásoktól, ezért 2010-ben az energiaitalok bértöltését saját gyártásba hozták, 2017-ben a saját dobozgyártást valósítottak meg a Quality Pack üzemmel, Magyarország első alumínium italdobozgyárával, idén pedig a németországi tejeskávé bérgyártást tudták leváltani legújabb beruházásunkkal, az ENERGY COFFEE töltőüzemmel.

A beruházások során arra is figyeltek, hogy megteremtsék a kapacitásnövelés lehetőségét. Ez a fajta előrelátás kapóra is jön most, ugyanis

a dobozgyárban várhatóan jövőre indul a második gyártósor építése, mert a növekedő forgalom szükségessé teszi a bővítést.

„Stabilitásunk a kétszámjegyű növekedés alapja, minden évben ez a célkitűzésünk, még Covid idején is. Az idei év számunkra is sok kihívást hozott, de büszkék vagyunk rá, hogy célkitűzéseinket így is elértük, fontos beruházásaink a járvány ellenére is időre teljesültek, év végére pedig több, mint 20 százalékos bevételnövekedést realizálunk az előző évhez képest.” – mondta Csereklye Barnabás.

Kiemelt fontosságú a környezetvédelem

A Borsod megyei Szikszón működő gyárkomplexum több mint ezer embernek ad munkát. A cég számára kiemelten fontos a környezetvédelem, ezért is köteleződtek el az alumínium, mint csomagolóanyag mellett: könnyen és költséghatékonyan, és ami a legfontosabb: minőségvesztés nélkül és végtelenszer hasznosítható újra.

„A fogyasztók ma már tudatosan választják a környezetbarát csomagolóanyagban elérhető termékeket, azonban nem mindegyik alapanyag alkalmas a maradéktalan, gyors és költséghatékony újrahasznosításra. A PET palackok esetében súlyos probléma, hogy az újrahasznosítás során maximum egyszer lesz belőle újra PET palack, ráadásul a műanyag palackok nagy része sajnos továbbra is az óceánokban, vizeinkben, erdőkben végzi” – mondta az ügyvezető igazgató, hozzátéve,

a cég 2020-ra 5 százalék alá szorította portfóliójában a PET palackok arányát, a cél pedig, hogy 2025-re ez az arány 1 százalék alá csökkenjen.

Nyáron stratégiai partnerséget kötöttek német alumínium beszállítójukkal, a Hydro-val, így termékeikben a világszinten is kimagasló, minimum 75 százalék újrahasznosított tartalommal rendelkező CIRCAL75-t használják fel, a szektorban elsőként. A Hydro CIRCAL75 alumínium termékek így méltán nevezhetőek a legzöldebb italcsomagolásnak a világon.

A finanszírozás terén is hosszú távon gondolkodnak

A cégvezető elmondta, nem csak a fejlesztések vagy a környezettudatosság terén, de a finanszírozás szempontjából is fontos a cégnél a hosszú távú gondolkodás és a stabilitás.

„Folyamatosan nyitott szemmel járunk, keressük az új lehetőségeket, viszont kifejezetten hiszünk a vertikális integrációban, megfelelő gazdaságossági méret felett skálázható a hatékonyság. Minden esetben cégcsoport szinten, teljes körű üzleti terv készül, figyelembe véve számos aspektust: piaci környezetet, helyi sajátosságokat, üzleti modellre kiható fő vezérelemeket, beruházási igényeket, finanszírozási eszközöket” – mondta az ügyvezető, hozzátéve, beruházásoknál a cash-flow termelékenység és a megtérülési idő a legfontosabb szempontok – utóbbinál, nagyobb méretű beruházások esetében, ez maximum 10 év, kisebb méretű beruházásoknál maximum 5 évre törekednek.

A vállalat törekszik arra, hogy a pénzügyi partnerekkel, például a Budapest Bankkal, akár napi szintű kapcsolatban álljanak. Több oka is vannak ennek, köztük az, hogy a szoros kapcsolattartásnak köszönhetően a HELL is értesül azokról a termékekről, konstrukciókról, - legyen az számlavezetés, vagy finanszírozási megoldás - amelyek újdonságot jelentenek, vagy megkönnyíthetik mindennapi bankolásukat. Ahogy Csereklye fogalmaz, fontos a Budapest Banknál tapasztalható proaktivitás és az együtt gondolkodás, mert így tudják megtalálni a megfelelő megoldást a cég igényeire.

A cikk megjelenését a Budapest Bank támogatta.

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio