Tőzsdefelvásárlás: váratlan feszültség Szlovénia és Horvátország között

Szlovénia értékpapír-felügyelete elutasította a horvát pénzügyi ügynökség, a Fina kérelmét, amelynek célja az volt, hogy
többségi tulajdont szerezzen a Zágrábi Értéktőzsdében.
A horvát tőzsde 2015 óta birtokolja a ljubljanai börzét, így a Fina irányításszerzése közvetve a szlovén tőzsde feletti befolyást is jelentette volna. A szlovén felügyelet azzal indokolta döntését, hogy a Fina nem felel meg a törvényben előírt kritériumoknak, ezért a kérelmet el kellett utasítani.
A döntés előzménye, hogy a szlovén kormány a közelmúltban a tőzsdét a kritikus nemzeti infrastruktúra részévé nyilvánította, amivel nagyobb befolyást kapott a tulajdonosi változásokra. Emellett a kabinet korábban azt is jelezte, hogy a Fina jogelődjének tevékenysége a jugoszláv állam széthullása után nem felelt meg a szükséges reputációs követelményeknek.
A ljubljanai tőzsde Kelet-Európa egyik legkisebb piaca, az októberi forgalom összesen 88 millió eurót tett ki, miközben irányadó indexe az idei évben 45 százalékot emelkedett. A kormányzati beavatkozás így politikailag is érzékeny ügy egy olyan időszakban, amikor Szlovénia választásokra készül, emeli ki a Bloomberg.
Címlapkép forrása: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
