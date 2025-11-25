  • Megjelenítés
Tőzsdefelvásárlás: váratlan feszültség Szlovénia és Horvátország között
Portfolio
Szlovénia megakadályozta, hogy a horvát állami Fina ügynökség közvetetten átvegye az irányítást a Ljubljanai Értéktőzsde felett, írja a Bloomberg. A lépés újabb feszültséget hozott a két ország gazdasági kapcsolataiba, és különösen érzékeny időszakban történt, néhány hónappal a szlovén parlamenti választások előtt.

Szlovénia értékpapír-felügyelete elutasította a horvát pénzügyi ügynökség, a Fina kérelmét, amelynek célja az volt, hogy

többségi tulajdont szerezzen a Zágrábi Értéktőzsdében.

A horvát tőzsde 2015 óta birtokolja a ljubljanai börzét, így a Fina irányításszerzése közvetve a szlovén tőzsde feletti befolyást is jelentette volna. A szlovén felügyelet azzal indokolta döntését, hogy a Fina nem felel meg a törvényben előírt kritériumoknak, ezért a kérelmet el kellett utasítani.

A döntés előzménye, hogy a szlovén kormány a közelmúltban a tőzsdét a kritikus nemzeti infrastruktúra részévé nyilvánította, amivel nagyobb befolyást kapott a tulajdonosi változásokra. Emellett a kabinet korábban azt is jelezte, hogy a Fina jogelődjének tevékenysége a jugoszláv állam széthullása után nem felelt meg a szükséges reputációs követelményeknek.

Esik az Nvidia, de folytatódik az emelkedés az amerikai tőzsdéken

Új királya van az AI-chipeknek? Itt az Nvidia válasza!

Akkora dobás az iPhone 17, hogy újra az Apple lehet a világ legnagyobb mobilgyártója

A ljubljanai tőzsde Kelet-Európa egyik legkisebb piaca, az októberi forgalom összesen 88 millió eurót tett ki, miközben irányadó indexe az idei évben 45 százalékot emelkedett. A kormányzati beavatkozás így politikailag is érzékeny ügy egy olyan időszakban, amikor Szlovénia választásokra készül, emeli ki a Bloomberg.

Címlapkép forrása: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

