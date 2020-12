Nagyvállalatokat vezet át a digitális világba a magyar cég

Vannak a digitális világtól húzódozó magyar kkv-k. És van a Supercharge csapata, akik Budapesttől Amszterdamon át Londonig nemzetközi nagyvállalatokat vezetnek át az új világba.

2010 körül járunk: ez volt Magyarországon a startup korszak kezdete. A Prezi és néhány sikersztori már létezett, de szinte senkinek nem mondott semmit az exit, a bootstrapping vagy a growth hacking fogalma. Tessényi András és egyetemi barátai egy újszerű termékötlettel álltak elő: egy bevásárlóközpontokban vásárlói hűséget növelő alkalmazást vittek piacra, de András elmondása szerint ezzel nem érték el a maguknak kitűzött célokat. Ezért, mint a startupoknál gyakran, jött az üzleti modellváltás - azaz a pivot -, és azóta digitális innovációs ügynökségként működik a Supercharge.

„Az első öt évben a mobilapplikációk fejlesztése volt a növekedésünk hajtóereje. Digitális termékeket „superchargeoltunk”, azaz kezdeti fázisban lévő koncepciókat finomítottunk és valósítottunk meg kiemelkedő minőségben. Innen a cég elnevezése is: erre rendkívül jól rezonálnak a külföldi ügyfelek” – mondja Tessényi András, a cég vezérigazgatója.

A Supercharge olvasatában a sikeres digitális innováció három alappilléren nyugszik: a célok felé mozdítja a vállalatot, megfelel a felhasználói igényeknek, illetve kiaknázza a technológiai lehetőségeket. A vállalat is alapvetően háromfajta szolgáltatást, valamint ezek kombinációit nyújtja ügyfeleinek: digitális stratégiát, felhasználói élmény-tervezést és konkrét digitális fejlesztést.

„Nem hiszünk abban, hogy egy jövőbiztos innováció piacra dobásának kulcsa abban rejlik, hogy egy tanácsadó cég épít neked egy business case-t, amely alapján egy másik cég megtervezi, egy harmadik (vagy házon belüli) csapat pedig legyártja a terméket. Ezek a hagyományos folyamatok rendkívül lassúak és megannyi súrlódást okozhatnak. Csakis integrált csapatokkal lehet jövőbiztos termékeket készíteni. De ez kell ahhoz is, hogy könnyen használható, szerethető és az ember életébe organikusan illeszkedő digitális termékekkel léphessünk piacra.” – vallja Tessényi.

Megrendelőik túlnyomó többségét nagyvállalatok jelentik, amelyek versenyelőny reményében digitális stratégiát keresnek üzleti problémáikra. Az OTP Banknak például új mobilbankot készített az ügynökség, hiszen a többi kereskedelmi bankhoz hasonlóan nekik is szükségük volt egy olyan digitális megoldásra, amely fel tudja venni a versenyt a Revoluthoz hasonló kihívókkal.

Számos nemzetközi projekten is dolgozik a Supercharge: Angliában például az egyik legnagyobb, oktatási anyagok gyártásával foglalkozó cég, a Pearson digitális platformjának újragondolását végzik annak érdekében, hogy az intézmény versenyképes maradhasson az online edukációs piacon. De a megoldások sokfélesége szinte végtelen: ugyancsak az Egyesült Királyságban a legnagyobb elektromosbusz-üzemeltető cégnek is ők készítenek flottaüzemeltető- és töltő rendszert, a szabályozó hardverekkel együtt.

Nem okozhat meglepetést tehát, hogy a cég árbevételének – amely idén akár a 3,2 milliárd forintot is elérheti – 75 százaléka külföldről jön: nagyrészt Nyugat-Európából (Nagy-Britannia, skandináv országok, Benelux államok), de az Egyesült Államokból, sőt, Ázsiából is érkeznek megkeresések. A budapesti fejlesztőközpont mellett két nemzetközi irodájuk működik Londonban és Amszterdamban, amelyekkel a külföldi jelenlétet szeretnék tovább erősíteni. A földrajzi terjeszkedés következő célpontja az Egyesült Államok lehet, de a szolgáltatások terén is szeretnének bővülni: ennek egyik fő területe a mesterséges intelligencia,amelynek jegyében a vállalat már felépített egy kisebb, dedikált szakértői csapatot. A Supercharge célkitűzése, hogy öt év múlva Európa egyik vezető digitális innovációs ügynökségévé váljon.

A cég jelenleg 130 főt alkalmaz, de ahogy a létszám az árbevétellel párhuzamosan nő, öt év múlva elképzelhető, hogy 300-ra bővül a foglalkoztatottak száma.

A fejlődést a koronavírus sem akasztotta meg, sőt, a vezérigazgató úgy véli, a válság rámutatott, hogy a versenyképesség alapvető feltétele, hogy kiváló digitális megoldással rendelkezzenek a vállalatok. Véleménye szerint azok a cégek, amelyek nem építettek megfelelő digitális csatornákat az elmúlt években, komolyan megsínylették a kialakult helyzetet, míg a digitális értékesítésben előrébb tartó vállalatok nagyot nyertek a koronavírus-járvány okozta válságon.

Rövid távon mindenhol sokkszerű volt a vírus miatti bezárkózás, a fogyasztási hajlandóság is jelentős mértékben lecsökkent.

A Supercharge alapítója szerint néhány éven belül a tech cégek rendkívüli módon profitálhatnak a járvány okozta változásokból, hiszen a vállalatok számára bebizonyosodik a digitális fejlesztés elengedhetetlensége.

A felhasználói oldalt sem érdemes kihagyni, ugyanis számos permanens folyománya is lehet a válságnak, például a fogyasztói szokások gyökeres megváltozása.

„Ugrásszerű változást tapasztalhattunk az elmúlt időszakban, 5-10 évet haladtunk előre néhány hónap alatt a digitális termékek adaptálásában. Rengeteg folyamat vált egyik napról a másikra teljesen digitálissá, és egy sokkal szélesebb fogyasztói réteget elért a változás. Hiszünk abban, hogy miután a fogyasztók megtapasztalták az előnyöket, már nem fognak lemondani ezekről” – mondja Tessényi.

