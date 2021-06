Jönnek a nagy nemzetközi szállodaláncok a Balatonhoz: elértük azt az árszintet

Csak lassan indul újra a világ turizmusa: a prognózisok szerint 2024-re térhet vissza az a szint, ahol 2019-ben tartott az iparág. Globálisan népszerű a szaknyelven csak staycation-nek hívott biztonságos, belföldi utazás: ez a magyarországi vidéki szálláshelyeknél soha nem látott árakat hoz, ugyanakkor Budapest továbbra is megszenvedi a külföldi turisták hiányát. Arról azonban nincs szó, hogy a nagy szállodaláncok kivonulnának a magyar piacról, épp ellenkezőleg: újabb célpontokat keresnek például a vidéki nagyvárosokban és a Balaton térségében.

„Erős kettősség mutatkozik a magyarországi turizmusban: Budapest teljesítményét egyértelműen nevezhetjük tragikusnak az idei évben is, vidéken, azon belül is a hagyományos szabadidős úti célok esetében azonban, a felhalmozódott belföldi kereslet valószínűleg minden idők legmagasabb árszintjét generálja majd 2021-ben. A szabadidős utazási hajlandóság rendkívül magas, de nagyon sokan még változatlanul Magyarországon képzelik el az idei nyaralásukat. Sőt, a belföldi kereslet dominanciája megmarad idén az őszi-téli szezonban is” – mondta el a Portfolio-nak Takács Márton, a Moore Hungary Hotel és Turizmus Tanácsadás Divízióvezető Igazgatója. A tanácsadó és könyvvizsgáló cég nemrég Budapesten hozott létre egy, a globális turisztikai iparágat kiszolgáló szakértői központot, amely elsősorban stratégiai és fejlesztési tanácsadással foglalkozik.

Magyarországon a nyári szünetben és az idei hossz hétvégéken, munkaszüneti napokon, ünnepek körül a vidéki szállodák nemcsak magas töltöttséget érnek el, hanem akár a 2019-es rekordszintnél is magasabb árszinten tudják mindezt megtenni.

A hazai keresletet támogatja, hogy a hazai utazóközönség egy része egyelőre nem mer külföldre utazni.

„Ez ugyanakkor csak részben meglepő: Nehezíti a nemzetközi utazást, így a belföldi utazást támogatja továbbra is, hogy a nemzetközi repülőjáratokban sem a stabilitás, sem a járatsűrűség nem tért még vissza, mely elsősorban az európai, valamint világpiac jelenlegi szabályozási töredezettségéből fakad. Persze mára már folyamatosan indulnak újra és bővülnek a járatok, a légitársaságok elkezdték a recoveryt, a diszkonttársaságok rugalmasabbak, alkalmazkodóbbak, így ők előrébb tartanak ebben a folyamatban.

Nem csak Budapest van nehéz helyzetben

A szakember szerint a piac erejét és az elfojtott keresletet az mutatja meg, hogyan alakul a szállodapiaci átlagár és a foglaltság: „Már most ki lehet jelenteni azt, hogy a szabadidős úti célok Magyarországon idén tarolni fognak, 2021 még egyértelműen a belföldi keresleté. A mai állás szerint a főváros továbbra is extrém alacsony számokat produkál: jelenleg a piaci átlagkihasználtság még mindig nem tudja meghaladni a 20 százalékos átlagos szintet. Tény, hogy van külföldi kereslet is, leginkább üzleti célú utazás formájában, főleg a branded hotelekben – ez azonban rendkívül alacsony. A sporteseményekre is érdemes figyelni: a múlt havi úszó EB, vagy a jelenleg is zajló labdarúgó Európa-bajnokság például érdemben hozzájárulhat a vendégéjszakák növekedéséhez, akár a magyar szurkolók részéről is.”

A rossz budapesti számokat részben az is indokolja, hogy a küldő országokban jellemzően még alacsony az átoltottság. „Nem szabad továbbá arról sem megfeledkezni, hogy Budapest küldő országai között előkelő helyet foglalnak el az ázsiai országok és az Egyesült Államok. Nem arról van szó tehát, hogy kinyitottunk, és nem érdekel senkit a magyar főváros, hanem arról, hogy jelenleg még korlátjai vannak annak a nemzetközi utazásnak, ami sokkal lassabban regenerálódik, mint az autóval elérhető, egységes szabályozás alá tartozó belföldi, vagy egyes szomszédos úticélok."

A belföldi turisták közül pedig csak kevesen alszanak Budapesten, sokan inkább egy egynapos kirándulást szerveznek. Ha pedig több napot töltenek itt, jellemzően akkor sem a magasabbra pozícionált szállodákat választják.

Budapest turisztikai szempontból rendkívül erős szereplő Európában, jelenlegi helyzete nem jelentősen rosszabb, mint Berliné, Prágáé vagy Párizsé.

A hasonló európai fővárosok esetében, ahol a belföldi kereslet helyett a nemzetközi vendégek határozzák meg a hotelek teljesítményét, Budapest jelenleg közel átlagosnak számít – tette hozzá Takács Márton.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a nemzetközi becslések, például az ENSZ turisztikai világszervezetének prognózisai alapján 2024 első felére várható a 2019-es eredmények visszatérése: tehát két-három év múlva tarthat majd ott a turizmus, a globális légiforgalom és a nagyvárosok iránti kereslet, ahol két évvel ezelőtt tartottunk. Bár ez egy konzervatív becslés, ésnem jelenti azt, hogy a 2022-es és 2023-as év nagyon rossz lesz, inkább csak azt mutatja, hogy egy lépcsőzetes felépülésre kell számítani.

„Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy lesznek-e újra egészséges teljesítménymutatók a turizmusban, lesznek-e jó szállodák, lesznek-e nemzetközi brandek, lesz-e a korábbihoz hasonló kereslet minderre, akkor az a válaszom, hogy biztosan lesz. A folyamat valós üteme a kérdés, de a bő két évig tartó felépülési intervallumot minden stakeholder elfogadja a turizmusban, legyen az tulajdonos, üzemeltető vagy akár finanszírozó bank” – tette hozzá Takács.

Ugyanakkor globális kitekintésben találhatunk olyan desztinációkat, amelyek a nagyon gyors felépülés jeleit mutatják. Ezek jellemzően olyan régiók, városok, amelyeknek nagyon erős szabadidős vonzerejük van és liberálisan kezelték az utazási korlátozásokat: ilyen például Dubaj, ahol a vakcináció magas szintet ért el, erős az országmarketing, magas színvonalú szolgáltatásokkal találkozik az utazó.

Nem vonulnak ki a nagy szállodaláncok, sőt

A nemzetközi szállodaláncok aktivitása most erősödik fel igazán. Ez nem feltétlenül új építkezésekben jelentkezik, hanem abban, hogy a láncok elkezdték figyelni a már meglévő, de függetlenül üzemelő szállodákat. A nehéz piaci körülmények között felértékelődik a szállodamárka és értékkínálata, azaz a mögötte lévő nemzetközi értékesítési rendszer, marketingháttér, törzsvásárlói bázis.

A láncok fejlesztési vezetői most is intenzíven érdeklődnek a magyar piac iránt: a Moore Hungary például jelenleg is dolgozik egy 200 vendégszoba körüli, nemzetközi lánc által aláírt, új magyarországi beruházáson, egy másik nagy projektnél pedig egy működő szálloda potenciális újrapozícionálása és brandelése, a finanszírozás restruktúrálása a feladat.

A szakértő szerint a nemzetközi láncok elsősorban még mindig Budapest iránt érdeklődnek, de látókörükben van a Balaton térsége, és egy-egy kiemelt nagyváros, megyeszékhely is.

A megyeszékhelyeken ugyanis még mindig nagyon alacsony a minőségi szálláshelykínálat: Magyarország legnagyobb városainak többségében nincs minőségi szálloda, ami igazodhatna a város profiljához, fogadhatná az üzleti tárgyalásra érkező utazókat.

A Balatonnál sincsenek nincsenek jelen a legnagyobb nemzetközi láncok, de ez a helyzet hamarosan megváltozhat: a térség ugyanis elérte a nemzetközi hotelláncok számára is alkalmas árszínvonalat, azaz elég drága lett ahhoz, hogy megérje ott globálisan ismert márkákkal is megjelenni. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy hamarosan sorra nyílnak majd az ötcsillagos hotelek Zamárditól Keszthelyig, sokkal inkább a nagy brandek okosan pozícionált, 3-4 csillagos almárkái érkeznek majd, már meglévő épületekbe. A Moore Hungary is dolgozik olyan projekteken, amelyekben tanácsot adnak a nagy nemzetközi láncoknak arra vonatkozóan, hogy milyen helyszínen és milyen márkával indítsák balatoni szállodáikat.

