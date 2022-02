Dinamikusan fejlődik az építőipar: az integrált szolgáltatásoké a jövő

1995-ben mindössze négy fővel indult az akkor még csak tervezéssel foglalkozó DVM Design Kft., amely mostanra egy 150 főt foglalkoztató, integrált építészeti és építőipari szolgáltatásokat kínáló vállalattá nőtte ki magát. Tavaly év elején a korábbi három DVM-es jogi entitás egyesült, az összeolvadással létrejött a DVM Group Kft., ami az első lépcsőfoka egy 2-3 éves stratégiai átalakítási folyamatnak.

A cikk a 2021-es BÉT50 kiadványban jelent meg. A kiadvány médiatámogatója a Portfolio.

A DVM group 1995-ben alapult. A kezdetben négyfős, csak tervezéssel foglalkozó DVM Design Kft. mostanra Magyarország egyik legkomplexebb építészeti és építőipari szolgáltatást nyújtó cégévé vált. A vállalat az elmúlt évek piaci változásaira és igényeire reagálva 2021-ben komoly átalakuláson, bővülésen ment keresztül. Ennek egyik első lépcsőfoka, hogy 2020. december 31-én a DVM csoport önállóan működő gazdasági társaságai egyesültek: a D.V.M. Construction Kft-be beolvadt a DVM Fővállalkozás Kft. és a DVM Design Kft., az átalakulást követően 2021. január 1-től a D.V.M Construction Kft. cégneve DVM Group Kft-re változott.

A cégcsoport több jelentős fővárosi ingatlanprojektet fejezett be az elmúlt években, ezek közül a legjelentősebb talán az Eiffel Palace, a Promenade Gardens és a Váci 1 irodaházak, valamint a Szervita Square Building, de nevükhöz fűződik az ikonikus Drechsler palota átfogó műemléki rekonstrukciója és luxusszállodává alakítása. A vállalat alapítója, Kovács Attila 2021 februárjában elhunyt, a céget partnerei vezetik: Czár Balázs, Haberl Péter és Massányi Tibor.

"Nemcsak tervezünk és kivitelezünk, hanem környezettudatos szaktanácsadással, projektmenedzsmenttel, sőt építészeti vizualizációval is foglalkozunk. Magas minőségű integrált szolgáltatást nyújtunk, ami az ügyfelek számára garanciát jelent a sikeres projektekhez" – mondta Massányi Tibor, aki 16 éve dolgozik a vállalatcsoportnál. Megjegyezte, a következő 2-3 év arról fog szólni, hogyan optimalizálják a szervezet folyamatait, miként hangolják össze a különböző részlegeken, de azonos projekteken dolgozó kollégákat, hogy növekedhessen a hatékonyság.

A piac felé egyértelműen jó üzenet, hogy jogilag minden általunk végzett szolgáltatás egy nagyon stabil, tapasztalt, kiváló referenciákkal bíró cégen belül történik

– tette hozzá Massányi, aki kiemelte, az építőipar az elmúlt 3-4 évben elképesztő tempóban szárnyal Magyarországon, ennek a koronavírus sem vetett véget, nehézséget azonban okozott. Az olasz piac teljes leállásának hatásait a magyarországi építkezéseken is érezni lehetett, a szállítmányozási problémák nagyban nehezítették az elmúlt időszakban az időben történő teljesítéseket. Komoly problémát jelent a minden szegmensben jelentkező a szakemberhiány is, nehéz jó munkaerőt találni, exponenciálisan nő a bérigény, nagy a verseny mind az ár, mind a határidők tekintetében.

Az árak nem mindig csapódnak le a megrendelőnél, nem mindig lehet ezeket áthárítani. Nagyobb a piac, nagyobb szeletet lehet hasítani, és bőven van munkalehetőség, de vannak problémák, amelyekre mielőbbi megoldásra lenne szükség

– tette hozzá. A DVM group számára 2021 jelentős forgalmat ígért, mind a projektek számosságát, mind a nagyságát tekintve. Jelentősen nőtt az építészeti vizualizáció iránti igény is, amihez felkészülten álltak.

„A kollégáim ugyanazokat a szoftvereket használják, amit a filmipar, nagyon profi csapat dolgozik azon, hogy már a tervezés során meg tudjuk jeleníteni vizuálisan a jövő irodáját a megrendelő számára. Ez egy új piac, ami hatalmas lehetőségeket rejt” – mondta, hozzátéve, nemzetközi szinten is egyre keresettebb a szolgáltatás, és ennek mentén a cégcsoport a jövőben nemzetközi piacra lépést is tervez, főleg Nyugat-Európában, Ázsiában és a Közel-Keleten. A DVM Group eddig elsősorban önerőből finanszírozta az innovációkat, a cégen belüli fejlesztéseket, azonban 2020. májusában kötvényaukciót tartottak 8,1 milliárd forint értékben. Ennek köszönhetően új perspektívák nyíltak meg, jelenleg is komoly infrastruktúra-fejlesztés zajlik az építészeti vizualizáció terén, hiszen az IT-technológia gyorsan fejlődik, és ahhoz, hogy tudják tartani a lépést, muszáj a fejlesztésbe invesztálni.

Massányi Tibor elmondta, a cég életében az egyik legnagyobb kihívást az Eiffel Palace fejlesztése jelentette.

Utólag azt mondom, nagy vállalás volt. Nem voltunk még elég tőkeerősek, felkészültek, és úgy vágtunk bele a megvalósításba, hogy még nem volt bérlőnk

– mondta, hozzátéve, a dolog végül nagyon jól sült el, de azt mindig észben kell tartani, hogy minél nagyobbak a projektek, annál nagyobb rizikónak van kitéve egy vállalat.

A koronavírus irodapiacra gyakorolt hatásával kapcsolatban elmondta, az, hogy 2020 tavaszán hirtelen mindenki átállt a távmunkára, egyszeri eset volt, a legtöbb cég életében a jövőben is nagyon fontos és meghatározó szerepet tölt be az iroda, annak szerepe és funkciói ugyanakkor átalakultak a pandémia alatt.

"Ezek a változások már a járványhelyzet előtt elkezdődtek, a Covid-19 azonban felgyorsította a folyamatokat. Az irodahasználat komoly pénzügyi kérdés: mennyiért lehet irodát bérelni, nem éri-e meg jobban a fix beosztású munkaállomások helyett az osztott munkaállomások („shared desk”) bevezetése. Átalakul a munkakultúra, biztos, hogy nő a home office aránya, de az irodahasználat nem fog teljesen megszűnni, ezt már a munkatér kialakítási kutatásaink is igazolják, amiket a megrendelőinkkel közösen végzünk" – mondta, hozzátéve, az azonban valószínűsíthető, hogy a flexibilisebb, agilisabb irodatér jelenti a jövőt, amely méretét tekintve kisebb lesz, mint amilyen irodát a vállalatok a járvány előtt kerestek. Az elmúlt egy évben a DVM Groupot több cég is megkereste azzal, hogy segítsenek újragondolni az irodafejlesztést, mert jelentősen megváltozott az egyszerre a munkahelyen jelenlévő dolgozók aránya. Az irodák kihasználatlansága tehát rövidtávon nőhet, idővel pedig kialakul egy ideális aránya az otthoni és az irodai munkavégzésnek.

Címlapkép: Bét50