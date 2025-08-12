Számos akvizíciót és üzletfejlesztést hajtott végre a Waberer's az elmúlt években, azonban ezek közül is látványosan kiemelkedik a Posta Biztosítók felvásárlása, amely alaposan megdobta a vállalat profittermelő képességét. A cégcsoport árbevétele, és EBIT-je is rekordszintre nőtt a második negyedévben, pedig a logisztikai szegmens számai (a nemzetközi fuvarozás miatt) visszaestek a tavalyi év azonos időszakához képest. A biztosító viszont szépen muzsikál, persze elsősorban akvizíciós hatásról van szó, de azért így is erős, hogy a szegmens több mint a triplájára növelte EBIT-jét.

Rekordok születtek

Ami a működési környezetet illeti, az ipari termelés volumene a Waberer's számára releváns országok (Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, Olaszország, Spanyolország, Magyarország és Lengyelország) közül egyedül Lengyelországban és Spanyolországban bővült (+2,2% és 1,1%), míg legnagyobb mértékben Magyarországon csökkent (-2,5%). Az átlagos változás ezen országokban -0,1% volt. Viszont a nem élelmiszeripari termékek kiskereskedelmi forgalmában kedvezőbb kép mutatkozott, az Egyesült Királyságot és Olaszországot leszámítva a kiskereskedelmi forgalom 2,3%-4,7% sávon belül bővült ezen országokban. A releváns országok átlagos bővülése második negyedévben 1,2% volt.

A cégcsoport árbevétele 7,2%-kal 203 millió euróra nőtt, ami új negyedéves rekordot jelent. Ez elsősorban a szerződéses logisztikai tevékenység, valamint a biztosítói szegmens növekedésének volt köszönhető, míg a nemzetközi közúti árufuvarozási tevékenység árbevétele csökkent, részben a lengyel leányvállalat átszervezése miatt.

Az EBIT 68%-kal 18 millió euróra ugrott, ugyancsak rekordszintet elérve. Ez elsősorban a tavaly végrehajtott biztosítói akvizíciónak volt köszönhető, ugyanis a biztosítási szegmens több mint háromszorosára növelte EBIT-jét, miközben a logisztikai szegmens EBIT-je 5,7 százalékkal csökkent.

Az adózott eredmény 128 százalékos növekedés mellett 13,4 millió eurót ért el, ami 6,6%-os nettó profitmarzsnak felel meg. Az adózott eredményből negyedéves szinten 2 millió euró a kisebbségi tulajdonosokra jut.

Szegmensek Bár bevétel- és profitsoron is rekordokat ért el a vállalat, érdemes részletesebben is megnézni, hogyan teljesítettek az egyes szegmensek, ugyanis a logisztikai szegmensben továbbra is érzékelhetők problémák.

A Waberer’s logisztikai szegmensét a második negyedév végén már erősítette a Pannonbusz felvásárlása, amivel a cég belépett a személyszállítási piacra; valamint a szerbiai MDI teljes körű konszolidációja. A GYSEV CARGO felvásárlása a következő hónapokban zárulhat - a cég ugyancsak teljes mértékben bekonszolidálásra kerül majd. A szerződéses logisztika a hulladéklogisztikai és raktárfejlesztési projekteknek, illetve a szerbiai bővülésnek köszönhetően rekord EBIT-et ért el, annak ellenére, hogy egy jelentős autóipari megbízás megszűnt, és a hagyományos logisztikai volumenek stagnáltak vagy csökkentek. A nemzetközi fuvarozás javult az első negyedévhez képest, pozitív tartományba fordulva még egyszeri tételek nélkül is: ezt a tavaszi tendernyerések, a szállítmányozás 10% feletti növekedése és a lengyel LINK veszteségeinek megszűnése segítette. Összességében a Logisztikai szegmens árbevétele 2025 második negyedévében 2,9 százalékkal 164 millió euróra csökkent.

A szerződéses logisztika 10,7%-os növekedést ért el (68,5 millió euró) a hulladékszállítási és raktárfejlesztési projektek felfutásának, valamint a szerbiai MDI teljes konszolidációjának köszönhetően, ami ellensúlyozta a fogyasztás és ipari termelés csökkenésének, illetve az ügyfélportfólió-változásoknak (2024 év végén megszűnt a korábbi évek egyik legkomplexebb autóipari logisztikai ügyfél együttműködése) a negatív hatásait.

10,7%-os növekedést ért el (68,5 millió euró) a hulladékszállítási és raktárfejlesztési projektek felfutásának, valamint a szerbiai MDI teljes konszolidációjának köszönhetően, ami ellensúlyozta a fogyasztás és ipari termelés csökkenésének, illetve az ügyfélportfólió-változásoknak (2024 év végén megszűnt a korábbi évek egyik legkomplexebb autóipari logisztikai ügyfél együttműködése) a negatív hatásait. A nemzetközi fuvarozás bevétele 9%-kal 102 millió euróra esett, főként a lengyel LINK flottaméret-optimalizációja (-50%) miatt, míg a magyarországi központú nemzetközi fuvarozás 3,7%-kal nőtt, elsősorban az alvállalkozói szállítmányozás bővülésének köszönhetően. A PSP Csoport vasúti logisztikai árbevétele a konszolidációs szabályok miatt nem szerepel a második negyedéves adatokban. A logisztikai szegmens EBIT-je a második negyedévben 7,1 millió euró volt, ami 0,4 millió euróval, vagyis 5,7%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, ugyanakkor 5,7 millió eurós javulást jelentett az első negyedévhez képest. A nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás EBIT-je 1,6 millió euró lett, 0,7 millió euróval alacsonyabb a bázisnál, de 3,9 millió euróval jobb az első negyedévinél. A szegmens eredményét annak ellenére sikerült az előző negyedévi veszteségből visszafordítni, hogy az elmúlt időszaktól eltérően a szegmens eredményét nem támogatták egyszeri tételek. A lengyelországi leányvállalat, a LINK esetében a stratégia váltás eredményeképpen sikerült megállítani a korábbi időszakot még terhelő veszteségeket, és a második negyedévben már nullszaldós szintet ért el a LINK.

A szerződéses logisztika 5,5 millió eurós EBIT-et ért el, ami 0,3 millió eurós növekedés az előző évhez és 1,8 millió eurós bővülés az első negyedévhez képest. A biztosítási szegmens árbevétele 39 millió euró volt a második negyedévben, ami 92%-kal haladta meg az előző év azonos időszakát, főként a 2024 végén megvásárolt Posta Biztosítók bevonásának köszönhetően. A cég közlése szerint a biztosítótársaságok a tervezett szinergiahatások jelentős részét már a tranzakció zárását követő első félévben képesek voltak realizálni, részben a működési költségszintek csökkentésével, részben a termék profitabilitás optimalizálásával. A bevétel 18%-a élet-, 82%-a nem-életbiztosítási termékekből származott. A szegmens adózás előtti eredménye 11 millió euró lett, ami 214%-os növekedést jelentett, elsősorban a Posta Biztosítók vártnál jobb teljesítménye és az alacsonyabb pótadó miatt. A befektetési eredmény lényegében stagnált a Posta Biztosítókhoz kapcsolódó vételár-kifizetés miatt csökkent értékpapír-állomány következtében. Az EBIT negyedéves szinten 11 millió eurót tett ki (+237%). Vagyis a biztosítási szegmens termelte a csoportszintű EBIT több mint 60 százalékát. Viszont a cég kiemeli, hogy az IFRS szerinti tartalékképzés bevezetése a Posta Biztosítóknál negyedéves eredmény-ingadozást okozhat, ezért a hosszabb távú teljesítmény ad reális képet. Féléves szinten 20,6 millió eurós EBIT-et szállított a szegmens, ami 124%-os növekedést jelent. Azonban az első félév kárhányada kedvezőbb volt a vártnál, ami várhatóan nem tartható fenn az év második felében.

Mit mond a menedzsment?

A Waberer’s menedzsmentje fenntartja a 2025-ös üzleti évre vonatkozó várakozásait, miszerint az éves EBIT konszolidált szinten meg fogja haladni az 50 millió eurót. Az első félévben 29 millió euró EBIT-et ért el a cég, tehát ha pusztán időarányosan nézzük, akkor valóban teljesíthetőnek tűnik a célkitűzés.

A menedzsment fókuszában az elkövetkező időszakban a folyamatban lévő üzletfejlesztési projektek mellett – említhetem a már folyamatban lévő raktárfejlesztéseket, az országba érkező autóipari beruházók logisztikai támogatását, vagy a nemzetközi fókuszú projektjeink számának folyamatos bővülését – a korábbi időszakban végrehajtott bővülési projektek sikeres integrációja fog állni, mely záloga a beruházási összegek megfelelő megtérülésének

- mondta Barna Zsolt, a vállalat elnök-vezérigazgatója.

A jelentés megjelenését követően a Waberer's árfolyama 0,4 százalékos pluszban van, míg idén 28,3 százalékot emelkedett a papír.

