Európa egyik legnagyobb medencegyártójává nőtte ki magát a magyar családi vállalkozás

Kültéri medencék fedőszerkezeteinek Európa-szerte elismert gyártójává és jelentős medencegyártóvá lépett elő a ‘90-es években egy kis csarnokból indult győri családi vállalkozás, az Aquacomet. A cég 2021-re nyolcmilliárd forint feletti bevételt tervez, 200-nál több dolgozóval, hat nagy csarnokban gyártanak, főként exportpiacokra stabil nyereség mellett.

A cikk a 2021-es BÉT50 kiadványban jelent meg. A kiadvány médiatámogatója a Portfolio.

A magyar családi vállalatok egy része jó érzékkel találja meg a piaci réseket. A rátermettebbek középvállalattá válnak, de tartósan csak azok maradnak a felszínen, amelyek erős exportlábat is építenek. Éppen ilyen a mára már több, mint nyolcmilliárdos árbevételt elérő, uszodatechnikában utazó Aquacomet is, amely a medencefedések és a kompozit medencék terén nagy nyugati piacokra lépett be. A medencefedések alumíniumból és polikarbonátból készülnek egyedileg és nagyobb sorozatokban is. Ezekből 2021-ben több mint 4000 darabot fognak legyártani.

A ma már Budapesten élő Kovács Róbert és fia, ifjabb Kovács Róbert, a rendszerváltás idején még mással foglalkoztak. A történetet a család harmadik generációjából, az ifjabbik unoka, Loránd meséli. Ő ma már testvérével Ákossal együtt a cégcsoport egyik irányítója.

Loránd nagyapja főmérnök volt a győri Tungsramban, édesapja pedig erdőmérnökként és közgazdászként végzett. A ’80-as évek végén pedig a maguk fajta agilis mérnökök előtt is megnyílt a kisvállalkozói út. Igaz, az apuka, ifjabb Kovács Róbert, nem uszodatechnikával kezdte: pályaelhagyó erdőmérnökként először a ’80-as években, az akkor megjelenő IBM személyi számítógépeken futó operációs rendszerre írt számviteli és vállalat gazdasági szoftvereket, amit anno még az óriási Videoton is használt.

Akkoriban 6-8 ezer forint kiemelkedő mérnöki fizetésnek számított, amikor ifjabb Kovács Róbert pár hónap vállalkozói tevékenysége eredményeként több, mint 400 ezer forintnyi szoftverjogdíjat realizált. A rendszerváltást követően Magyarországra is megérkeztek a szilícium-völgyi óriások, így új vállalkozói tevékenységet kellett találni. Az új cég kezdetben mérnöki szolgáltatásokat nyújtott majd többek között az osztrák és német szakkiállításokat, vásárokat járva az uszodatechnika felé vették az irányt. Ezen a piacon már a ’90-es években is kiemelkedő volt a fogyasztói igény Ausztriában, amely vonzó célországnak számított egy nyugat-dunántúli cég számára.

Kezdetben fólia bélésű medencék, és medencegépészet kereskedelmével, majd medencefedések gyártásával foglalkoztak. A gyártáshoz megvásároltak egy 700 m2-es csarnokot, amelyet korábban autószerelő műhelyként hasznosítottak. Az osztrák piac ígéretes volt, első saját építésű medencefedés-eladásuk mégis Magyarországhoz köthető: a ’90-es évek elején a Magyar Légierő a balatoni üdülőjében található medencéjére megrendelt egy lefedést. A volt autószerelő műhelyben le is gyártották majd leszállították az első saját gyártású medencefedést.

A kilencvenes évek végére azonban egyértelművé vált: az igazi lehetőségek a tehetősebb nyugat-európai piacokon kínálkoznak, hiszen ezen építmények árának jelentős része anyagköltség, ám a hazai munkaerő költségelőnye olyan nagy, hogy marad nyereség az exporton. A versenyelőny mellett az Aquacomet kezdetektől figyelt a minőségi gyártásra és a színvonalas promócióra, amellyel kivívta a nyugat-európai vásárlók bizalmát.

A stratégia bejött: az ezredfordulóra a kezdeti pár tucat után már évi 300-400 medencefedést gyártottak, időközben jóval nagyobb csarnokban, ekkor már nagyságrendileg félmilliárd forint körüli bevételi szint mellett. Ekkortájt a bevétel mintegy négyötöde exportból származott, főként Ausztriából. Nem sokkal Magyarország EU csatlakozása előtt viszont már Németországban is sikerült disztribútori megállapodást kötniük, így organikusan ugyan, de ütemesen folytatódott a menetelés. A cég mindvégig nagyobbrészt visszaforgatott nyereségből működött.

Az ezredforduló után már 60 fő körüli létszámmal gyártottak, és jelentős terjeszkedésben voltak. Az osztrák, német, svájci, cseh és szlovák szállítások mellett 2005-2006 táján már a francia piacon is megjelentek, mindenütt viszonteladó partnerek révén. Franciaország az uszodatechnika legnagyobb nyugat-európai piaca, hiszen mintegy másfél millió háztartásban van medence az országban. Mivel pedig a medence az erős középosztály „hobbija”, és új országok léptek a képbe, az Aquacomet a 2008-as válságot alig érezte meg, és a 2008 és 2012 közötti időszak is a töretlen növekedésről szólt. Ekkorra már majd tucatnyi országba szállítottak, a belföldi értékesítés a bevételnek csak mintegy tizedét tette már ki.

2012 körül az Aquacometnek a svéd piacon is sikerült megvetnie a lábát, méghozzá egy könnyen szállítható, több szabványméretben készülő, házilag is összeszerelhető medencefedés-családdal, melyet AQ Box névre kereszteltek. Ez a termékcsalád újabban egyre több piacon is népszerűbbé válik. Majd 20 évvel ezelőtt a Győri Ipari Parkba költözött a cég, és mára már nem kevesebb, mint 7 hektárnyi földterületen, hat csarnokban, összesen több mint 15 ezer négyzetméternyi fedett üzemterületen folyik a gyártás.

A vállalkozás 2021-es prognosztizálható árbevétele meghaladja a 8 milliárd forintot, amely nem tartalmazza – az egyelőre nem konszolidált – német leányvállalat várhatóan 10 millió eurót meghaladó (mintegy 3,5 milliárd forintos) forgalmát. A kezdetben felállított üzleti modell tehát ma, jóval nagyobb léptékben is remekül működik.

A Covid járvány persze felforgatta a piacot, ám a jelen és a jövő ennek ellenére a további, ütemes növekedésről szól: félmilliárd forintból nemrég robotizált porfestő üzemet építettek, s csak az elmúlt években kétmilliárd forintot ruháztak be, miközben az említett üzemterületek saját vagyonkezelő cégben vannak. A több, mint 4 ezer darab legyártott medencefedés mellett 2021-ben a cégcsoport kerámia medencéből is eléri a 650 darabot az éves gyártási kapacitást illetően, a jövőben azonban a medencék terén is az éves több ezer darab a gyártási cél, méghozzá ipari festőrobotok alkalmazásának és kelet-európai bérgyártásnak a segítségével.

A tervek szerint a gyártás egy részét Ukrajnába helyeznék ki, Köln közelében pedig ipari telket terveznek vásárolni, ahol logisztikai és kereskedelmi központot létesítenének. Innen a francia piacot is gyorsabban, olcsóbban szolgálhatják ki, ahol szintén saját leányvállalattal folytatják a termékek eladását. Az Aquacomet cégcsoport nyugat-európai jelenlétét és annak erősödését a hazai munkatársakon kívül több, mint 20 alkalmazott segíti Németországban és Franciaországban. A tervek közt szerepel a jelenlegi tevékenységén túl a szolgáltatási, tanácsadási, telepítési üzletág fejlesztése is.

Címlapkép: Kovács Ákos, Kovács Róbert, ifj. Kovács Róbert, dr. Barkassy-Grünfeld Loránd, vezetőségi tagok