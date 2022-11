Már a legnagyobb multiktól is el tudják hozni a magasan képzett munkaerőt a magyar cégek

Portfolio 2022. november 24. 08:30

Magyarországon is elindította Best Managed Companies – Kiválóan Vezetett Vállalatok programját a Deloitte Private. A cél, hogy támogassák és elismerjék a hazai tulajdonú és irányítású magánvállalatokat: a tanácsadó cég szakértői szerint a program tapasztalatai alapján a hazai vállalatok jól felkészültek, hatékonyak, készen állnak a nemzetközi terjeszkedésre, és akár külföldről is tudnak szakembereket hazacsábítani. Ugyanakkor jól láthatóak azok a területeket is, ahol fejlődési potenciállal rendelkeznek.