Idén már 500 cég igényelt Széchenyi Kártyát Borsodban

Napról-napra újabb és újabb kihívásokkal kell szembenézniük a vállalkozásoknak. A válság kezelése, a gazdaság újraindítása, a vállalkozások védelme és fejlesztése közös felelősségünk és érdekünk – ez a szándék hívta életre idén is a Portfolio és a KAVOSZ országos gazdasági rendezvény sorozatát, melynek második állomása csütörtökön Miskolc volt.

Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere nyitóelőadásában úgy fogalmazott, hogy a városvezetés célja, hogy Miskolc Magyarország egyik legélhetőbb városa legyen. Ennek a fejlődésnek a része a vállalkozások fejlesztése is: az önkormányzat befektetőbarát lépéseinek már látszanak az eredményei. Lassan betelnek a város ipari parkjai, nagyobb figyelmet kell szentelni a barnamezős beruházásokra, a rozsdaövezetek fejlesztésére. Az alpolgármester a város gazdasági erejét érzékeltetve elmondta: 2022-ben Miskolc 40,5 milliárdos összbevételéből 15,4 milliárd forint származott iparűzési- és építményadóból.

Szopkó Tibor

Az alporgármester kiemelte: elindult a komplex városfejlesztési és városrehabilitációs Hodobay-program. A megyei jogú városok közül az egyik legnagyobb ingatlanvagyonnal rendelkezik Miskolc, ezeknek érdemi része megújul. Felújítanak több belvárosi tömböt, ikonikus épületet, fejlesztik a városrészi központokat, közlekedésfejlesztési projekteket indítanak. Ezzel párhuzamosan a magánberuházás is okból megvalósuló fejlesztéseket is segítik.

Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója előadásában arról beszélt, hogy a szakmai szervezetek közös célja, hogy a vállalkozók helyzetét az ország minden részéből megismerjék, problémáikat pedig bemutassák a kormányzat számára. Az ország több száz Széchenyi Kártya irodájában olyan szakemberek dolgoznak, akik első kézből ismerik a vállalkozók helyzetét, nem véletlen, hogy a vállalkozók folyamatosan fordulnak hozzájuk. Példaként említette az aszálykárok hatásának mérséklésére létrehozott terméket, amit a tavaly nyári aszály által jelentős mértékben érintett Észak-Magyarországon is sokan vettek igénybe.

Krisán László

A foglalkoztatás 75%-át, a GDP 55%-át hozza a kkv-szektor: ezért fontos, hogy nemzetstratégia szempontjából kiemelt területként tekintsenek rájuk. A magyar vállalkozások 70%-a nyilatkozott úgy, hogy az infláció lehetetlenné teszi azt, hogy hosszú távra, fél évnél messzebbre tervezzenek.Válsághelyzetben azonnal látszik, hogy a bankszektor nehezen tud reagálni a vállalkozások életének kihívásaira: a jelenlegi, 20% feletti hitelkamatok – amiket a kereskedelmi bankok kínálnak - egyfajta betonfalat jelentenek: szinte nincs olyan vállalkozás, amelynek megérné ilyen kondíciók mellett hiteleket felvenni. A vállalkozások működéséhez azonban elengedhetetlen a hitel: a Széchenyi Kártya által kínált 5%-os hitelkamatok már valós alternatívát nyújtanak a cégeknek – nem véletlen, hogy folyamatosan nagy az érdeklődés a KAVOSZ termékei iránt - tette hozzá a vezérigazgató.

2023 elejétől több mint 500 cég igényelt kártyát Borsod-abaúj-zemplén Vármegyében, 15 milliárd forint értékben. Ebből csak Miskolcon 150 vállalkozó vette fel a Széchenyi Kártyát, 3 hónap alatt.

Bókay Márton nemzeti fejlesztés-finanszírozásért felelős helyettes államtitkár kitért arra, hogy egyre erősebbek a magyar kkv-k, például a feldolgozóiparban - a beszállítói láncokban ez egyértelműen látszik.

A fejlesztési célokat a kormány célzott programokkal segíti, a cél a hitelezési és likviditási szűkösség kialakulásának megelőzése. A KAVOSZ és az iparfejlesztéssel foglalkozó IFKA együttműködése fontos eleme lesz a vállalkozásfejlesztési ökoszisztéma további fejlesztésének. A cél a meglévő vállalkozásfejlesztési tudás integrációja, az ökoszisztéma erősítése.

Kiss László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke elmondta, hogy a helyi vállalkozók körében jelenleg az egyik legfontosabb téma a Széchenyi Kártya Program: a jelenlegi kamatkörnyezetben egyfajta mentőövként is tekintenek a cégek a programra, a rendszer által biztosított vállalkozásfejlesztési lehetőségek kiaknázása.

Ádám Imre, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei VOSZ Szervezet elnöke beszámolt arról, hogy sok tagvállalkozásuk egyfajta csapdahelyzetbe került, mert tavaly túl magas áron kötötték le az energiabeszerzéseiket – így a jelenlegi alacsonyabb energiaárak miatt komoly versenyhátrány éri őket. A VOSZ tárgyalásokat folytat a kormányzattal ennek a helyzetnek a megoldására.

Fetter István, a CIB Csoport kisvállalati divízió vezetője a vállalkozások pénzügyi fejlesztési lehetőségeiről beszélt. Kiemelte: érdemes figyelembe venni bankválasztáskor a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalkozóknak megéri olyan rugalmas számlacsomagokat keresni, ami figyelembe veszi az egyedi igényeket (készpénz ki-és befizetés, valamint a számla forgalma) is.

Fetter István

A CIB Bank fontos idei fejlesztése lesz, hogy – a lakossági ügyfelekhez hasonlóan – a vállalkozások is nyithatnak majd online számlát: a vállalati számlanyitás a pénzintézetnél jelenleg is gyors folyamat, ez hamarosan teljesen online is megvalósítható lesz.

Technikai újdonságaik között már elérhető az ún. Soft POS: ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalkozó az okostelefonját bankkártya-terminálként tudja használni, így ügyfelei, vásárlói gyorsan és egyszerűen tudnak nála kártyás fizetést végezni. Várhatóan a következő negyedévben bevezetik a Pay by link megoldást: egy link egy olyan online felületre vezeti a vevőt, amelyen gyors online fizetést vagy átutalást tud végrehajtani.

Rózner Anna, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletfejlesztési igazgatója elmondta, hogy a támogatott hitelekhez kapcsolódó hitelek aránya növekedett a portfólióban: jellemzően nem megfelelő kezességnél, gyenge adósminősítésnél, rövid hitelmúltnál és támogatott hitelprogramoknál - például a Széchenyi Kártya Programnál - veszik igénybe a bankok a Garantiqa kezességvállalását.

Rózner Anna

Az üzletfejlesztési igazgató új fejlesztéseik között említette, hogy kidolgoztak egy digitális platformot, ahol a vállalkozások gyorsan és megbízhatóan tudják ellenőrizni saját garanciaképességüket. Minden vállalkozás egy 3 hónapig érvényes "garancia ígérvényt" tölthet le magának, amivel bármelyik finanszírozó pénzintézetnél tud tájékozódni a finanszírozási lehetőségekről.

