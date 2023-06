A cégautó után is van élet: így csökkenthetők az elszálló költségek

A magas infláció és megemelkedett jegybanki alapkamat hatására óriási dráguláson mentek keresztül az autók és a nyíltvégű lízingkonstrukciók egyaránt, ezért egyre több vállalatnak kell megfontolnia, hogy nem ütemezi-e át a flottacserét vagy vált más mobilitási megoldásokra. A céges carsharing használatával minden szereplő jól járhat, hiszen a munkáltató úgy tudja csökkenteni az egyéni mobilitás támogatásának költségét, hogy a cégautó helyett nyújt reális alternatívát, de a munkavállalók sem vesztik el közlekedés költségtérítését, sőt a hétköznapjaik még rugalmasabbá is válhatnak. A vállalati együttműködések népszerűségének növekedését a Share Now autómegosztó is látja, az elmúlt időszakban kiemelkedő mértékben nőtt a szolgáltatás iránti érdeklődés. Habár van még tér a bővülésre a szegmensben, a munkavállalói szokások már most látványosan változnak: egyre többet ér a rugalmasság és a mobilitási portfólió diverzifikálásának lehetősége.

Alig ocsúdott fel az autóipar a Covid-járvány okozta ellátási problémákból, újabb kihívásokkal kellett szembesülnie, az igen energiaintenzív autógyártás történelmi energiaárakkal találkozott, ráadásul a beszállítói láncok átszervezése, rövidítése sem egyszerű feladat. Az egész Európai Unióban tapasztalható, de főként Magyarországon kirívó inflációra és a volatilis árfolyamingadásra adott válasz, a régóta nem látott magas jegybanki alapkamat pedig az egekbe emelte a hitel- és lízingkamatokat is.

Igaz, hogy kis- és középvállalkozások számára elérhető a Széchenyi Kártya Lízing MAX+, állami támogatással évi fix 5 százalékos kamattal elérhető konstrukció, azonban ez

nem minden vállalat számára nyújt megoldást, akár már csak a cég mérete miatt is sokan kiesnek a kedvezményezetti körből.

Bár a (nagy)vállalati lízingkonstrukciókat mindig egyedi elbírálás és feltételek jellemzik, mégis viszonyítási pontként érdemes megnézni a legnagyobb hazai lízingcégek kalkulátorait, mennyibe is kerül egy vállalatnak ma egy céges autó.

Mégis mennyibe kerül a céges autó?

Egy, a carsharing felhasználók között is népszerű autót, például a Peugeot 208-ast alapkivitelben, listaáron közel bruttó 7 millió forintért kínál a hazai importőr. A legnagyobb hazai lízingcégek a minimális, 20 százalékos önrész mellett 13-17 százalék közötti THM-mel nyújtanak nyíltvégű gépjárműlízinget a vállalatok számára, amely 115-135 ezer forint nettó havi törlesztőrészletet jelent 3 éves futamidőre a cégeknek. A konstrukció előnye, hogy számos költségtétel elszámolható, például a lízingdíjak tőkerészre eső ÁFA tartalma visszaigényelhető, a lízingdíj kamatrésze pedig költségként elszámolható. A hátránya más mobilitási megoldással szemben, hogy

konstrukciótól függően az üzemanyag, a biztosítás, a casco és bizonyos javítások is mind az ügyfelet terhelik, a jelentős adminisztrációs és könyvelési terhek szintén a vállalat pénzügyes kollégáinak kapacitásait kötik le.

Nem mindegy ki, és nem mindegy mire

A cégautó használatban jelentős eltérések mutatkoznak, amelyek alapvetően befolyásolják, hogy „megéri-e cégautót lízingelni” vagy sem. Míg a klasszikus naphosszat használt, termelőeszköz jellegű gépjárművek profiltól függően elengedhetetlenek a vállalat működéséhez, addig a munkavállalók alkalmi mobilitását szolgáló kulcsos autók esetében nem egyértelmű a válasz. Az említett típus beszerzése és lízingelése a közel másfél millió forintos kezdőtőke, a havi átlag 120-125 ezer forintos törlesztőrészlet és a különböző egyéb költségek, a biztosítás, autópálya-matrica, az autó parkoltatása stb. mellett pedig – a jelenlegi gazdasági környezetben – kisebb

luxusnak tűnik, számos cég kényszerül arra, hogy pont a munkahelyek megtartása érdekében a költségeit csökkentse.

A kulcsos autók akár csak részleges kiegészítéseként is elérhető carsharing pont erre a problémára válaszol: nem veszi el a munkáltató a kollégák autós mobilitásának lehetőségét, csak átalakítja, úgy, hogy költséget és erőforrást takarít meg, amit a vállalat más területén vagy akár a munkabérekben szabadíthat fel.

Egyre több vállalat ismeri fel a szolgáltatás előnyeit, az 500 autós flottával rendelkező Share Now tapasztalatai szerint az elmúlt egy évben közel duplájára nőtt a vállalati ügyfeleik száma.

„Azt látjuk, hogy egyre több cég kerül olyan helyzetbe, hogy a gazdasági kihívások miatt komolyan el kell gondolkodnia bizonyos költségcsökkentésekben. Bár a munkavállalók egy részének fájdalmas lehet, ha elveszítik a cégautójukat, mégis szimpatikus, és reális alternatívát nyújthat a carsharing bevezetése, amellyel egyre többen is élnek. A termelőeszközök üzemeltetését kivéve alig akad olyan élethelyzet, amelyre a szolgáltatás ne jelentene megoldást: a félórás belvárosi felhasználástól kezdve a többnapos, vidéki üzleti utakra is alkalmas csomagokig” – mondta Koralewsky Márk, a Share Now vezérigazgatója.

Költségcsökkentés felmondási hullám nélkül

A vállalatvezetők számára az egyik legnagyobb kihívást a megbízható, jól képzett munkavállalók elvesztése és pótlása jelenti, ezért jól felfogott érdekük, hogy a fluktuáció minél alacsonyabb legyen. A car policy megváltoztatása viszont sokakat érinthet érzékenyen, hiszen a magánhasználatú céges autó beépül a család életébe, sok esetben nincs is helyette másik, ezért nagyon nehéz helyzetbe kerül a munkavállaló, ha „kiveszik alóla” az autót. Elképzelhető, hogy emiatt új munkahely után néz, amely érzékeny veszteséget jelent az egyébként is kritikus munkaerőpiaci környezetben a vállalatok számára.

Mégis érdemes belátni azt, hogy az emberek mobilitási portfóliójában a technológia és szolgáltatások bővülésével egyre több opció érhető el.

Már nemcsak a tömegközlekedés/autó/motor reláció képzelhető el, hanem a tömegközlekedés – autó – kerékpár – roller, robogó, taxi és a carsharing is. Mivel a munkaszervezés is megváltozott, az emberek hétköznapjai, a mobilitási igényeik és egyben szokásaik is ehhez igazodtak. Egy vonzó munkahely pedig akkor cselekszik helyesen, ha az egyre bővülő portfólió legnagyobb részét képes lefedni a munkavállalói juttatásokkal: tömegközlekedési bérlet, ha szükséges, akkor cégautó, carsharing és egyéb más megoldások.

Milyen egyéb előnyei vannak a céges carsharingnek?

Legtöbb esetben jelentősen olcsóbb, mint a lízingelt autóflotta vagy a céges költségen taxizás.

Nincsenek rejtett költségek, például a szervíz, biztosítás, amortizáció, de az üzemanyag, az autópálya matrica, és szolgáltatási zónán belül, közterületen a parkolás költsége sem a céget terheli.

Nem kell utána cégautó adót fizetni.

Nem kell külön parkolóhelyért fizetni a kulcsos autók után. Csak a tényleges használat után jelentkezik költség, azaz annyit fizet a vállalat, amennyit a munkavállalók használják.

Egyszerű az adminisztráció, mivel csak egy darab gyűjtőszámla érkezik a hónap végén.

A Share Now esetében nincs havidíja a szolgáltatásnak.

Akár adómentes cafeteriaelemként is nyújtható a munkavállalóknak.

Miért jó ez a munkavállalónak?

Bár nem példa nélküli, hogy a vállalatok a magánfelhasználásra is biztosított cégautót cserélik le carsharing szolgáltatásra, mégis az a jellemzőbb, hogy azok a munkavállalók is kapnak céges mobilitási lehetőséget, akik addig nem. Ráadásul nagyon jól kiegészíti a céges taxit is: kivel ne fordult volna már elő, hogy esetenként nem is volt elérhető taxi a közelében.

100 százalékban, adómentesen felhasználható cafeteriaelemként is adható.

A legtöbb felhasználási célnak megfelelő, 11 féle autótípus a Share Now flottájában.

Nemzetközi utazás esetében közvetlen parkolás a reptéren, a Holiday parkolóban.

Nem csak egy-egy utazásra, hanem akár több napra is el lehet vinni az autókat.

Néhány kattintással kérhetők házhozszállítással az autók egy hosszabb utazás esetén.

A fentiekből is kitűnik, hogy az autómegosztás nem helyettesíti, hanem hatékonyan kiegészíti a céges autóhasználatot, és nagyobb szabadságot biztosít a munkavállalók számára.

Az integrált városi közlekedés, és az egyéni mobilitás előtt álló jövő minden bizonnyal nem egyik vagy másik eszköz tiltása/ privilegizálása, hanem a lehetőségek növelése és a portfólió diverzifikálása.

Címlapkép: Share Now

A cikk megjelenését a Share Now támogatta.