Hamarosan búcsút inthetünk a nyugtának, de mi jön helyette?

Nagy változás jöhet jövő nyártól a boltokban: a papíralapú nyugta mellett 2024 júliusától már arra is lesz lehetőségünk, hogy az okostelefonunkra kérjük a digitális verzióját, az előzetes tervek alapján 2028-tól pedig minden vásárlásnál szükségünk lesz a mobilunkra is. Az átállás természetesen nem lesz zökkenőmentes, az e-nyugta bevezetésének lehetőségeiről és korlátjairól Budai Mátyást, az RSM adószakértőjét és Ángyán Balázst, a számlázz.hu ügyvezetőjét kérdeztük.

Néhány hónappal ezelőtt fontos újításra derült fény a bolti vásárlások kapcsán: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy olyan rendszer bevezetését tervezi, ami – hosszú évek átmeneti időszaka után – előbb-utóbb teljesen megszünteti a papír alapú nyugtákat. A projekttel kapcsolatos tudnivalókat Mizsányi Attila, a NAV Kockázatelemzési és Adattudományi Főosztályának vezetője mondta el egy szakmai konferencián, jelenleg az alábbi információk állnak rendelkezésünkre:

az e-nyugta 2024 júliusában indulhat el,

indulhat el, az indulást követően négy évig tesztidőszak lesz, ahol párhuzamosan működik majd az e-nyugta és a papíralapú nyugta intézménye,

lesz, ahol párhuzamosan működik majd az e-nyugta és a papíralapú nyugta intézménye, a vásárlónak nem lesz szüksége külön regisztrációra, csupán egy okostelefonra és egy applikációra (ez utóbbi esetében egy hivatalos NAV-os alkalmazás is rendelkezésre fog állni, de lesz lehetőség más appok fejlesztésére is).

A tájékoztató alapján a rendszer alapjaiban megváltozik:

nem a papíralapú nyugta lesz digitális, hanem a nyugták lesznek alapból elektronikusan hitelesek,

a vásárló kérésére papír alapon is ki lehet majd őket állítani. A folyamat valahogy így fog majd kinézni: a vásárló az applikáción megnyit egy QR-kódot, amelyet a pénztárnál leolvasnak. A vásárlást követően a nyugta felkerül a NAV-nál elérhető Nyugtatárba, a dokumentumok pedig innen lesznek letölthetők.

A konferencián az is kiderült, hogy a NAV nem fogja látni a vásárlók adatait, a kereskedő azonban igen – de csak a vásárló beleegyezésével. Az eladó emellett más dokumentumokat is csatolhat majd az e-nyugta mellé. Az új pénztárgépeket a kereskedőknek kell majd beszerezniük 2028 közepéig.

A témával kapcsolatban megkerestük a NAV illetékes főosztályát, kérdéseket azonban a hivatalos jogszabályok megjelenése után ígértek csak nekünk. Ezért megkérdeztünk két témában jártas szakértőt, az RSM Hungary adószakértőjét, Budai Mátyást és a számlázz.hu ügyvezetőjét, Ángyán Balázst, hogy mit várnak a rendszer bevezetésétől.

Mit várnak a szakértők?

Budai Mátyás, az RSM Hungary adószakértője kérdésünkre elmondta, hogy az e-nyugta bevezetése mindenképpen felvethet jogi problémákat – különösen az adatvédelem és a vásárlói jogok területén ugyanakkor pozitív hozadéka is van a digitalizációnak. Az e-nyugták ugyanis nem vesznek el, vagy rongálódnak meg úgy, mint a papír alapú társaik, ez pedig egyszerűbbé teheti a pénzvisszatérítés és az árucsere folyamatát. Ugyanakkor van néhány akadály itt is, amit ki kell küszöbölni: például azt, hogy miként lehet megoldani, ha egy vásárló 10-ből csak 5 termék után szeretne visszatérítést kérni és hogy egyfajta terméket még egyszer ne lehessen visszavenni ugyanazon a nyugtán. Mindemellett értelemszerűen technikai akadályok is lehetnek majd egy-egy vásárlás kapcsán, többek között egy esetleges szerverleállás is hátráltathatja a folyamatot.

Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezetője a témával kapcsolatban elmondta, hogy a mobiltelefonos megoldás jó, a NAV pedig azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek okostelefonnal, hiszen 2024 és 2028 között átmeneti időszak várható. Lesznek olyan generációk, amelyeknek nehéz lesz a teljes átállás, 2028-ra azonban várhatóan szinte minden korosztály át fog tudni állni az e-nyugta rendszerére. Ezt pedig szívesen is teszik majd, hiszen

az ügyvezető szerint az e-nyugta összes előnye bőven meg fogja haladni azt, hogy a használatával egy kicsit összetettebb folyamattá válik a vásárlás.

Ugyanakkor feltehetően még mindig lesznek olyanok 2028-ban is, akik nem rendelkeznek okostelefonnal. Azt nehéz megmondani, hogy számukra milyen megoldást javasol a NAV, hiszen pontos jogszabályokat még nem láttunk. Ángyán Balázs azonban úgy gondolja, hogy lesz alternatív megoldás. A felvetés azonban a nyugtakibocsátókra is érvényes: az is felvethet kérdéseket, hogy 2028-ra minden kereskedőnek képesnek kell lennie az e-nyugták kibocsátására.

Az RSM adószakértője szerint a rendszert alapvetően úgy fogja kifejleszteni az adóhatóság, hogy a vásárlói adatok kifejezetten védettek legyenek. Ennek értelmében sem a NAV, alapvetően pedig a kereskedő sem kaphatja meg a vásárlói adatokat - ezt minden alkalmazásnál meg fogják vizsgálni - azokat ugyanis be kell majd nyújtani egy ellenőrzésre. A háttérben viszont természetesen mindent a GDPR-nak megfelelően kell kialakítani, az adószakértő ugyanakkor azt nem zárja ki, hogy a kereskedők bizonyos adatok gyűjthessenek statisztikai célokból – nem feltétlenül egy-egy vásárláshoz kapcsolódóan, hanem a teljes piacra nézve.

A szakértő azt is kijelentette: nem valószínű, hogy az e-nyugta bevezetése adózás vagy könyvelés szempontjából többletmunkát fog jelenteni a kereskedőknek. Az okostelefonos megoldást jó ötletnek tartja, hiszen a mobil gyakorlatilag mindenkinek kéznél van, egy QR-kód beolvasása pedig nem bonyolult – főleg, ha az más pozitívumokkal, például egy törzsvásárlói kártya aktiválásával is együtt jár. Vannak azért persze, akik kiszorulnak ezekből a lehetőségekből, sokan ugyanis nem rendelkeznek okostelefonnal, illetve az e-nyugtához internetkapcsolatra is szükség lesz az üzletekben,

ezért az adószakértő szerint elengedhetetlen az állam részéről valamiféle oktatás vagy tájékoztatás.

Mi lesz azokkal, akiknek nincs telefonja?

Bár a digitális megoldás mellett a papír alapú nyugta kikérésére is lesz lehetőség, Budai szerint még kérdéses, hogy a folyamat hogyan fog lezajlani, amennyiben valaki nem rendelkezik okostelefonnal. Az adóhatóság tervei alapján nagyjából az emberek 40%-a fogja használni az e-nyugtát 2026-ban, ez a szakember szerint reális arány, amennyiben az e-nyugta projekt sikeresnek bizonyul a vásárlók körében.

A számlázz.hu ügyvezetője szerint aggályos lehet, hogy különféle dokumentumokat lehet majd csatolni a nyugta mellé, viszont nem valószínű, hogy ezt meg lehet majd tenni a felhasználó beleegyezése nélkül. A GDPR elég komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a magánszemélyek hozzájárulása nélkül ne lehessen kéretlen reklámokkal bombázni őket, ez az e-nyugta szabályozásába is be fog épülni.

Összességében azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos dolog lesz, ami elsősorban a vásárlókat fogja védeni

- mondta Ángyán Balázs.

Mivel a NAV az új infrastruktúra kialakítását piaci alapon kívánja megvalósítani (azaz a várakozások szerint az egyes üzleteknek kell beszerezniük majd például az új pénztárgépeket), arra is kíváncsiak voltunk, hogy ez mekkora többletköltséget okozhat a vállalkozásoknak. Budai Mátyás szerint az új rendszer használatához több üzletben új pénztárgépekre lesz szükség, ez pedig természetesen okozhat extra költséget az üzleteknek, főleg akkor, ha kezdetben a párhuzamos rendszer miatt egy papír alapú nyugtát és egy e-nyugtát kiadni képes pénztárgépet egyszerre kell üzemeltetni. Emellett az internetkapcsolat díját is érdemes figyelembe venni.

A szakember szerint azonban hosszú távon mindenképpen megtérül a költség, már csak azért is, mert az e-nyugtához alapvetően nem kell se papír, se nyomtató, kivéve, ha a vásárló kér papír alapú másolatot.

Budai Mátyás kiemelte, hogy a hulladékcsökkentés mellett az is fontos szempont, hogy az e-nyugták rendszere várhatóan fehéríti majd a gazdaságot is, ahogy az az online számlák bevezetése után is történt. További pozitív hozadéka, hogy – bár az üzleteknek eddig is kellett adatot szolgáltatniuk – most valós időben láthatja az adatokat az adóhatóság. A vevői tudatosságot is növelheti, hiszen, ha valaki látja a saját költéseit, legközelebb már tudatosabban vásárolhat.

Ángyán Balázs úgy gondolja, hogy más kiegészítő szolgáltatások mellett pl. a jótállási jegyeket is könnyebb lesz tárolni, és ha ez a rendszer egy elektronikus fizetési megoldással össze lesz kapcsolva, a készpénzhasználat arányát is csökkentheti – ami az adóelkerülés melegágya. Ha többen fizetnek adót, az a társadalom egészének javára válik.

Az ügyvezető kérdésünkre azt is elmondta, hogy a környező országokban még nincs olyan, ahol ennyire komplex rendszer kiépítése lenne tervben. De olyanok vannak, amik például az adóelkerülés csökkentését hivatottak támogatni: Szerbiában például minden nyugtára QR-kódot kell tenni, amelynek a leolvasásával a vásárló tudja ellenőrizni, hogy minden tétel bekerült-e az online rendszerekbe.

Ugyanakkor lát bizonyos szintű nehézséget az e-nyugtával kapcsolatban: ez pedig az anonimitás megvalósulásának elmagyarázása, edukálása. A szakember elmondása szerint az adóhatóság várhatóan nagyon komoly hangsúlyt fog az anonimitás biztosítására fektetni, és ehhez egy olyan elektronikus rendszert épít ki, amellyel ez bizosított lesz, azonban ennek a működését, a rendszer garanciáit nem lesz könnyű elmagyarázni egy átlagos vásárlónak – itt mindenképpen nagy hangsúlyt fog kapni az ügyfelek edukációja.

Bár a tervek szerint 2028-ra elméletileg csak az e-nyugta rendszer lesz használatban, a Számlázz.hu ügyvezetője szerint valószínűleg ezután is lesz majd lehetőség a nyugta okostelefon nélkül történő megszerzésére. Ehhez azonban komoly infrastruktúrát kell majd kiépíteni, és az internethozzáférés is kulcskérdés. A szakember szerint nem elképzelhetetlen, hogy minden boltban QR-kód segítségével lesz lehetőség az applikáció letöltésére, így segítve elő a minél gyorsabb vásárlást. Az ügyvezető szerint a jogszabályalkotó arra alapoz, hogy 2028-ra technológiailag el fogunk érni oda, hogy mindenhol kiküszöbölhető legyen az internet elérésével kapcsolatos lefedettségi probléma.

Címlapkép forrása: Getty Images