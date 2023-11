Fontos változások a TippmixPrónál: a sportfogadási vezetőt kérdeztük a részletekről

A Magyarországon illegális szereplőkkel versenyezve is évről évre két számjegyű növekedést ért el a Szerencsejáték Zrt. az online sportfogadással: a TippmixPro 2013-as bevezetése óta folyamatosan és nagy mértékben emelkedtek a szegmensből származó bevételek. Az idei év egyik legfontosabb változása, hogy jelentős fejlesztések zajlottak: teljesen megújult a sportfogadási oldal, amely applikáción keresztül is elérhető. A Portfolio a részletekről kérdezte Horváth Zoltánt, a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetőjét.

Hogy lehet meghatározni, hogy mekkora piac Magyarországon az online sportfogadás? Mik a főbb mutatószámok, hogy alakult a piac növekedése az elmúlt években? Mennyire különbözünk a régiós országoktól ezen a téren?

A piacméret nagyságrendi becslésére több módszer rendelkezésre áll. Reprezentatív kutatások képesek lehetnek betekintést adni a legális-illegális piaci szereplők fogadási aktivitásának volumenére, de következtetéseket lehet levonni honlap látogatottsági adatokból is. Egy adott ország fogadási potenciáljának felmérésében jó megoldás lehet továbbá a környező államok adataival való összevetés. A piaci liberalizációt már korábban megejtő V4-es országokhoz képest az egy főre jutó sportfogadási árbevétel akár háromszor-négyszer kisebb is lehet jelenleg Magyarországon,

így feltételezhető, hogy van tartalék a távszerencsejáték szegmens növekedésében is.

Úgy, hogy a TippmixPro 2013-as bevezetése óta folyamatosan és nagy mértékben emelkedtek az online sportfogadásból származó bevételek, de ezek egyes források szerint felét, más források szerint több mint egyharmadát az illegális szereplők generálhatták. Utóbbi szempontot vizsgálva elmondható, hogy a szabályozást – más-más úton – már megejtő Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában az onshore bevétel aránya jelentősen nagyobb, mint hazánkban, illetve utóbbi országokban a mérleg sokkal inkább az online forgalom felé billen. Ez utóbbi tapasztalatok alapján az online fogadási piac növekedésében és kifehérítésében is jelentős szerepet játszhat a 2023-as magyar szabályozás.

Kik a magyar online sportfogadók? Hogy lehet őket leírni, mennyire nyitottak erre a fiatalok? Van esély arra, hogy növekedjen a női felhasználók száma?

A Szerencsejáték Zrt. reprezentatív kutatásai alapján azok körében, akik visszatérően, azaz legalább 2-3 havonta játszanak TippmixPróval, az átlagos szerencsejátékosokhoz képest magasabb arányban találhatóak aktív keresők és az átlaghoz képest jelentősebb körükben a fiatal korcsoportok, a 18-29 és a 30-39 éves játékosok aránya.

A férfi játékosok aránya jelentősen magasabb, mint a többi szerencsejátékunk esetén, a játékosok döntő többségét a férfiak teszik ki. A magyar online sportfogadók körére kitekintve a jelentős részük gazdaságilag aktív, harmaduk elkötelezett játékosnak számít. Iskolai végzettséget tekintve az online fogadók körülbelül negyede bír felsőfokú végzettséggel, kétharmaduknak legalább középfokú végzettsége van.

Fejlesztői szempontból mik jelentik a legnagyobb kihívást az online sportfogadás piacán napjainkban? Mennyire szükséges lekövetni az új sportágak, például az e-sport fejlődését, a v-sport kialakulását, vagy azokat a technológiai, sporttechnológiai változásokat, amelyek a klasszikus sportágakat érintik?

2020-ban a pandémiás időszak a Szerencsejáték Zrt.-t is nagy kihívások elé állította – ekkor vezettük be az e-sport fogadást, majd később a v-sport is bekerült a kínálatba. Mindkettő sikertörténetnek bizonyult azóta. Egy konkrét példa, az e-sportok szimulációs típusú, gyors lefolyású ága, a FIFA23, NBA 2K23 típusú versenyek a pandémia idején „született” és azóta a fogadási ajánlat nélkülözhetetlen részévé váltak Magyarországon és külföldön is. A klasszikus (labdarúgás, kosárlabda, tenisz, stb.) sportfogadási program már 2021-ben teljes mértékben „regenerálódott”, sőt, folyamatosan bővül.

A TippmixPro megújításával közel 10-szer bővebb ajánlatot érhetnek el játékosaink, főleg az élő események tekintetében, de összességében a felelős játékszervezés alapelveit napirenden tartva a jövőben egyre nehezebb lehet ezen a téren kitűnni, a prémium adatok, például az élő streamek pedig jellemzően egyre költségesebbek.

További kihívást jelenthet a fiatalabb generáció megjelenésével átalakuló fogadói szokásokhoz történő alkalmazkodás,

ami a gyors, releváns és nem utolsó sorban perszonalizált tartalmak súlyának erősödését vetítheti majd előre a fogadási ajánlat szempontjából is.

Januártól liberalizált az online sportfogadás Magyarországon: mik az elmúlt háromnegyed év legfontosabb tapasztalatai? Milyen hatással volt a Szerencsejáték Zrt. működésére, fejlesztéseire ez a folyamat?

Az elmúlt évtizedben a globális szereplők a papíron monopolizált piac ellenére népszerűek maradtak és zavartalanul működtek Magyarországon. A TippmixPro tehát a 2013-as indulásától kezdve folyamatosan versenyzik, így a júliustól megjelenő új legális piaci szereplő figyelemmel kísérése nem gyökeres újdonság. A környező országokban tapasztaltak alapján a piac liberalizációja jelentősen visszaszoríthatja az illegális szereplők súlyát, a Szerencsejáték Zrt. pedig felkészült arra, hogy a fogadóknak kínálatban, funkciókban, játékélményben világszínvonalú szolgáltatást nyújtson. Ennek az eredménye látható az októberben elindult új online sportfogadási platformunkkal, a teljesen megújult TippmixPróval.

Ezt a folyamatot szeretnénk a jövőben is folyamatosan erősíteni. Érdemes megjegyezni, hogy a Magyarországon illegális szereplőkkel versenyezve is évről évre két számjegyű növekedést ért el a Szerencsejáték Zrt. az online sportfogadással. Fair versenyben is erre számítunk.

Az idei év egyik legfontosabb változása, hogy megújult a TippmixPro: mit lehet tudni a részletekről? Mi indokolta a változást? Mik a hosszútávú célok, elvárások az új rendszerrel kapcsolatban?

A Szerencsejáték Zrt. piacvezető Magyarországon az online sportfogadási területen, és a hatékonyságunkat, versenyképességünket tovább szerettük volna erősíteni, amit a legális konkurencia megjelenése is indokolt. Többkörös kiválasztási folyamat után az EveryMatrix szolgáltatóval kötöttünk megállapodást az új sportfogadási platformunk fejlesztéséről. A cél egyértelmű volt: egy világszínvonalú platform bevezetése, amely kínálatában, funkcionalitásában is megfelel a vásárlói igényeknek.

Ennek a kihívásnak szeretnénk évről évre fejlődve a későbbiekben is megfelelni, ami a további dinamikus növekedést biztosítaná és piacvezető pozíciónk megtartását eredményezné – erre törekszünk.

Mennyire lehet használni a fejlesztéseknél azokat a technológiákat, amik külföldön már működnek? Hol mutatkozik meg például a TippmixPrónál az, hogy kimondottan magyar igényekre fejlesztik?

Mivel a magyarországi online sportfogadási piac 2014-ig szabályozatlan keretek között működött, a hazai internetes fogadók nemzetközi fogadóirodákon „szocializálódtak”. Ennek alapján megkerülhetetlen a nemzetközi trendek követése. A cash out és a fogadáskészítő két olyan kiemelkedő, külföldön népszerű és elterjedt fejlesztés, amely október óta már a TippmixPrón is elérhető. Az új együttműködés révén garantáltnak látjuk, hogy a jövőben is gyorsan és hatékonyan tudunk reagálni a kihívásokra.

A hazai igények kiszolgálása kapcsán talán a leglátványosabbnak az tekinthető, hogy a labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, vízilabda és röplabda magyar szövetségei által szervezett versenysorozatok csak nálunk fogadhatók legálisan. Számos speciális, magyar kötődésű fogadási lehetőséget kínálunk, például vízilabda, kézilabda játékos gólszerzőket. Októbertől átemeltük a Tippmix játékon 2015 óta sikeresen működő, kiemelt nyereményszorzót kínáló „szuper odds” ajánlatunkat a TippmixPróra is. November 1-jén indítottuk el új, Oddspiramis nevű promóciónkat, amellyel magyar labdarúgó események fogadásait kötésben megjátszva, a kötés számának függvényében 5-20%-kal emeljük meg az eredeti nyereményszorzót.

Mekkora a mobilapplikáció-használat aránya az online sportfogadásban? Az új fejlesztésnél egyértelműen nagyobb volt a fókusz ezen a platformon?

Az új, EveryMatrix rendszeren futó TippmixPro első néhány napjának adatai alapján a játékosaink háromnegyede mobileszközön keresztül adta le fogadását. Az adat egybevág vállalatunk előzetes várakozásával, így az új rendszert már nem csak mobilra optimalizált megjelenéssel, hanem mobil applikáción keresztül is elérhetővé tesszük mind iOS, mind Android rendszeren – erre a fejlesztés során végig nagy figyelmet fordítottunk.

