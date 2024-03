Nagy átalakulás a magyar felhőszolgáltatóknál: új piacvezető jön létre

Februárban létrejött Magyarország legnagyobb hazai tulajdonú Microsoft felhőszolgáltató partnercége. A Gloster Cloud Zrt. és a Systemfarmer Zrt. tulajdonosai a társaságok egyesüléséről írtak alá szerződést: a tranzakció célja az volt, hogy az egyesített cég Magyarország piacvezető szolgáltója legyen és néhány éven belül a régióban is meghatározó szereplővé váljon. A Portfolio az egyesülés hátteréről, a piaci lehetőségekről és a felhőszolgáltatások jövőjéről kérdezte Szekeres Viktort, Gloster Infokommunikációs Nyrt. igazgatóság elnökét és Földesi Lászlót, a Systemfarmer Zrt. vezérigazgatóját.

Magyarország legnagyobb hazai tulajdonú Microsoft felhőszolgáltató partnercége jött létre a Gloster és a Systemfarmer egyesülésével: miért pont most történt az egyesülés, milyen előkészítő folyamatok zajlottak?

Szekeres Viktor: Az egyesülést azért hoztuk tető alá, hogy a Gloster Cloud Zrt. és a Systemfarmer Zrt. összeolvadásával létrejöjjön Magyarország legnagyobb hazai tulajdonú Microsoft felhőszolgáltató partnercége. Nem kisebb a célunk, minthogy az egyesített cég a magyar piac vezető szolgáltatójává váljon, és néhány éven belül a régióban is meghatározó szereplővé fejlődjön.

Az egyesülés mostani időzítése azért is fontos, mert nagy változás előtt áll a piac: a következő években ugyanis minden a mesterséges intelligencia és az IT biztonság körül fog forogni. A versenyt pedig azok fogják nyerni, akik nagyobb létszámú és felkészültebb csapatokkal rendelkeznek. A 355 fős csapatunk 11%-a csak felhővel foglalkozik, amivel hazai viszonylatban már nagynak számítunk. A két cég együttes árbevételét, ügyfeleinek és dolgozóinak számát tekintve is az egyik legnagyobb felhő-specialista lett Magyarországon. Ezt organikus módon már lehetetlen lett volna elérni egy ilyen érett piacon.

Földesi László: Méretgazdaságosabb lesz a működés, de ami ennél is fontosabb, hogy szakmailag egyedülállóan magas mérnöki tudásbázis állt össze a két cégben. A felhőtechnológia széleskörű szakmai tudást igényel, amit egy kis létszámú csapattal nem lehet már gazdaságosan és hatékonyan lefedni. Az ügyfeleink és a Microsoft számára is a legfontosabb területen, a rendelkezésre álló szakértelemben egy óriáslépést tettünk. De itt nem állunk meg, hisz előttünk a következő nagy hullám az AI, aminek egyik vezető szakértőivé kívánunk válni.

Mit lehet tudni az egyesülés üzleti hátteréről? Korábban is keresett már potenciálisan a Gloster a felhőszolgáltatói piacon?

SZ.V.: Tudatos, a befektetők által ismert stratégia mentén haladunk a tőzsdei sztorink megvalósításával, ennek a része ez a tranzakció is. Fontos, hogy ez egy részvénycserés ügyelet, azaz nem kivásárlás történik, hanem tankönyv szerinti egyesülés. Tíz akvizíciót csináltunk az elmúlt 60 hónapban, de ez az első egyesülésünk – majd egy évig tartott mire minden részletet letisztáztunk. A közös cégben a Gloster Nyrt-nek 55%-os tulajdonrésze lesz, ugyanúgy konszolidálni fogjuk, mint az összes leányvállalatot.

F.L.: A megállapodásunk 45%-os tulajdonrészt és erős menedzsment jogokat biztosít számunkra, ami meglapozza a motivációnkat és elköteleződésünket a csapataunk mellett, az elkövetkezendő évekre. Egyben megnyertük a Gloster Cloud erős szakemberi gárdáját és a Gloster Nyrt 11 fős értékesítési csapatának erőforrásait is, amitől jelentős növekedést várunk az előttünk álló izgalmas időszakban. Marad a technológiai fókuszunk, de kiegészül egy komoly kereskedelmi csapattal.

Hogy segíti ez a gyakorlatban Gloster növekedését, akár a külpiacokon?

SZ.V.: Csak árral már nem lehet jó ügyfelet szerezni. Speciális felhős vagy valamilyen más szakértelem is kell, hogy jobb minőséget tudj produkálni, kedvezőbb áron, mint a helyiek. Ebben nagyot léptünk most előre. A megerősített felhő üzletággal nagyobb eséllyel rúgunk labdába amikor ügyfeleinknél a BMW-nél, az Audinál vagy a Sony Music-nál újabb projektekre pályázunk. Az új nemzetközi ügyfeleknél pedig alapelvárás, hogy legyen komoly felhő kompetenciánk is. Nyelveket beszélő profi csapat került a cégcsoportba, amitől azt várom, hogy a nemzetközi eladásink is tovább nőnek ezáltal.

Van még üzlet a felhőpiacban? Hogy működik a piac 2024-ben, mennyire tudnak versenyezni a hazai/régiós szolgáltatók a multikkal? Mik azok a részterületek, ahol előnyük lehet a magyar cégeknek?

SZ.V.: A hazai publikus felhő piac kb. évi 600 millió auró és a piackutatási adatok szerint 2030-ig 44%-os növekedés várható – amit a digitalizáció és technológiai fejlődés hajt. Több, mint félezer előfizetőnkkel mi eleve kedvező helyzetből indulunk, mint a versenytársak. Előnyünk a helyi szakértelem és az, hogy mi gyorsabban tudunk involválni, mint a külföldiek és a költségeinket is szorosabb kontrolláljuk, mint a globális cégek.

F.L.: A multik a licenc oldalon letörik az árakat, pedig ez hosszú távon látható, hogy nem fenntartható, érdemes megnézni az eredményeket. Ezért is koncentrálunk jobban a projekt alapú munkákra, ahol értéket tudunk adni az ügyfeleinknek.

Mindig ügyfélközpontúak voltunk, most is azokat a lehetőségeket keressük, ahol az ügyfeleink fejlődni tudnak. Hatékonyság, jobb és gyorsabb ügyfélkiszolgálás, ezeken a területeken fektetünk be.

Ügyféloldalról milyen cégek, szervezetek lehetnek azok, akik potenciális ügyfelek lehetnek a jövőben? Azokat keresik, akik valamiért még nem használnak felhőszolgáltatást, vagy azokat, akik váltanának?

SZ.V.: A hazai felhőpenetráció annak ellenére, hogy több mint 10 éve létezik kb. 26%-nál jár, azaz még bőven van növekedési lehetőség az üzleti felhasználók felhőbe költöztetésében is. A bevételek több mint 80%-a megújuló euró alapú árbevétel – ezek azok, amit a befektetőink a leginkább várnak tőlünk.

F.L.: Technológia szempontból a Mesterséges Intelligencia, az IT biztonság, az adatelemezés területek hatják a most a felhő piacot. Itthon népszerű a hibrid felhő, amikor csak az IT egy része költözik a felhőbe a többi helyben marad, de például ott, ahol valós idejű adatokra van szükség, - mint például az e-kereskedelmeben - már nincsenek helyi szerverek. A legtipikusabb ügyfél az valamilyen üzleti szolgáltatást nyújt (egészségügy, pénzügy, logisztika) de kifejezetten népszerű lett a gyártó cégek között is. Azon ügyfeleink körében, ahol home office már mindennapok része lett ott nagyjából a felhő is alapértelmezetté vált.

Mik azok a részterületek (akár egyes cégek működésében), amik a jövőben migrálhatnak a felhőbe, és jelentős üzleti potenciált jelentenek?

F.L.: A legnépszerűbb a levelezés, fájltárolás, kollaborációs szolgáltatások ezeket Modern Work-nek hívja a szakma. Gyorsan be lehet vezetni és nagyon rugalmas, de ezek már szinte kötelező lépések. Népszerű alkalmazási a terület még a vállalatirányítási rendszerek, CRM rendszerek, ügyfélszolgálati és logisztikai szoftverek világa. Itt valójában nem is felhőt vesz az ügyfél, hanem előfizetés-alapú üzleti megoldást a problémájára, ami „mellékesen” a felhőben fut. Itt az a legnagyobb érték, hogy nem kell frissíteni és IT biztonsági szempontból is sokkal magasabb színvonalú, mint a helyi megoldások többsége.

Azt tapasztaljuk, hogy sok esetben pont a biztonságosabb IT rendszerre való törekvés katalizálja a felhős projektek elindulását a cégeknél. A multinacionális vállalatok elkezdték a magyar partnereiktől is megkövetelni a magasabb szintű biztonságot, aminek egy átlagos vállalkozás felhő technológiák használata nélkül már egyszerűen képtelen megfelelni.

De az igazi forradalmat az AI hozza el ezen a területen is: ugyanis azok a céges adatok melyek a felhőben lesznek, az AI segítségével hasznos kereshető, feldolgozható, elemezhető adattá válnak és mindez elkezd értéket teremteni a vállalkozások számára. Például tudunk már úgy válaszolni egy ügyfelünk kérdésére, hogy előtte a háttér információkat nem kellet kézzel összeszedni órák alatt, hanem azokat egy AI automatikusan beépíti a válaszba.

Változott az elmúlt években, például a szaporodó online bűncselekmények hatására, hogy melyek az az adatok, alkalmazások, amelyeket ki lehet tenni a felhőbe, és melyeket kell házon belül tartani? Milyen kockázatai vannak egyiknek és másiknak?

SZ.V.: A felhő esetében az illetéktelen hozzáférés, az adatvesztés és a kibertámadások, míg a helyszíni megoldások esetében a katasztrófahelyzetek során bekövetkező adatvesztés és a magasabb egyszeri költségek jelentenek problémát. A fő kérdés, hogy a felhőben miként védjük meg ügyfelek adatait és azt alátámasztják a piackutatók is: felhő-biztoság piac 2028-ig évi 200 millió eurósra fog növekedni.

F.L.: A felhős AI a kiberbiztonság leggyorsabban növekvő kategóriája, ugyanis mindkét oldalon, támadók és védekezők által is könnyen használható, ami új helyzetet teremt a kiberbiztonsági szolgáltatók számára. Látványosan növekedni fog a támadások sebességé és összetettsége, de ma már AI támogatja a modern fizikai biztonságot is például valós idejű videóelemzés révén, amely képes a fenyegetéseket azonnal észlelni és helyzetértékelést végezni.

Hogyan alakítja át az AI a felhőszolgáltatásokat? Átalakul a szolgáltatók működése az AI fejlődésével, és az ügyfelek is új igényekkel érkeznek?

F.L.: A technológiák jönnek-mennek. Mi változunk, eddig is változtunk, körülbelül 2-3 évente. Úgy tűnik, ez most abban lesz más, hogy sokkal gyorsabban kell adaptálódnunk. Gyakorlatilag on-the-fly kell elsajátítanunk az új technológiákat már most is.

A Microsoft Azure-ból már elérhető olyan AI, ami akár 50%-kal is növelheti a termelékenységet azáltal, hogy automatizálja az ügyfélszolgálati központok működését. Automatikusan összefoglalókat ír a hívások után, megnyitja a CRM-ben a szükséges következő lépéseket, konkrétan megszünteti az ügyfelszolgálatosok számára a hívás utáni jegyzetelés szükségességét.

De 20-40%-os produktivitás növekedést látunk azoknál az ügyfeleknél, akik Microsoft Copilotot használnak. A behozatatlan előny az, hogy integrálták az AI-t az Office alkalmazásokba. A felhasználók gyorsabban megtalálják a dokumentumaikat, időt takarítanak meg azzal, hogy szinte azonnali betekintést nyerhetnek adataikba vagy e-mailjeikbe. Nagy kedvenc a tartalomgenerálás, összefoglaló-készítő, email és prezentáció formázó funkció, de képes adatelemzést is végezni, vagy épp függvényt írni Excelben.

SZ.V.: Nem véletlen, hogy világszerte 160 millió felhasználó használja, itthon a félezer ügyfelünk jó része jelezte már, hogy érdekli. A Microsoft 2026-ra évi 9,1 milliárd dollár bevételre számít csak ebből a termékből. Már most látszik, hogy nálunk is komoly bevételt fog hozni, több ezer felhős felhasználót szolgálunk ki amitől eleve erős helyzetből indulunk ezen a versenyen. Az előttünk álló AI-boom jó befektetés a Gloster részvényesek számára, mert csak licenc és bevezetési, testre szabási díjakból évekre biztosítja a növekedésünk egy jelentős részét.

A cikk megjelenését a Gloster Nyrt. támogatta.

