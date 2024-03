Mi mozgatja ma a tőzsdéket?

Portfolio 2024. március 28. 08:30

Reggel Ázsiában felemás hangulatban telt a kereskedés, ezt követően pedig Európában vegyes, Amerikában pedig mínuszos nyitásra van kilátás.



Ami a gazdasági eseményeket illeti, ma a magyar bérstatisztikákat is megismerjük a KSH jóvoltából, illetve demográfiai statisztikákat is közzétesz a hivatal. A szálláshelyek forgalmát is ismerteti a szervezet. Érkeznek az amerikai folyamatban levő lakáseladások, de ennél fontosabb, hogy az USA-ban az 5 éves inflációs várakozásokat is közzéteszik. Legutóbb növekedtek a várakozások, ami semmiképp nem jó hír a Fed számára.