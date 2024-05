Belenyúl az MNB az életbiztosításokba, megnövelné a közvetítők számát a kormány

Palkó István 2024. május 06. 16:10

A következő hetekben bocsátja konzultációra etikus 2.0 koncepcióját a Magyar Nemzeti Bank, amelytől a túl magas költségmutatójú életbiztosítási termékek kivezetését, az értékesítési hibák felszámolását és az ügyfélérték növelését várja a jegybank. A kormány a sikeres lakásbiztosítási kampány után ráfordul az öngondoskodási piac és az agrárbiztosítások megújítására, előbbi felfuttatása érdekében a biztosítási közvetítők nagyobb fokú bevonását tervezi a pénztári piacon is. A biztosítók eközben arra számítanak, hogy jövőre már nem sújtja őket az extraprofitadó, és megfogadja néhány további javaslatukat is a kormány, amelyek között egy családvédelmi életbiztosítás bevezetése is szerepel. Minderről a Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetségének (MABIASZ) a konferenciáján volt szó hétfőn Visegrádon.