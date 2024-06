Megatrendek az autóiparban - Új igények és a zöld forradalom határozza meg a következő lépéseket

Az iparági átalakulás részeként egyre több értékesítési csatornán lehet autót venni, de nemcsak a digitalizáció, hanem az elektromos autók forradalma is megváltoztatta az igényeket, a gyártók, kereskedők következő lépéseit. A mobilnet és a mobilfizetési lehetőségek emellett olyan új szolgáltatásokat tettek lehetővé, mint az autómegosztás. Az új fogyasztási szokásokról, trendekről volt szó az Automotive Business in CEE Region konferencia délutáni előadásai és beszélgetései során.

A digitális átalakulás és az adatvezérelt marketing a jövő? - Az autóipari kommunikáció átalakulása

Zmak Kreso, az Infobip termékfejlesztési alelnöke a konferencián előadásában a fogyasztási szokások változásáról, valamint az adatvezérelt marketing lehetőségeiről tartott előadást. Magyarországon az emberek 40%-ára igaz, hogy 3-5 órát tölt a közösségi média egyes platformjain (Facebook, TikTok, Instagram, stb.) és az is egyértelmű, hogy a mobilapplikációs üzenetváltások meghatározóak a különböző kommunikációs csatornák között.

Vannak megatrendek, amelyek meg fogják változtatni az üzletkötéseket és az ügyfelekkel való kapcsolattartást is. A mesterséges intelligencia - például a chatbotok, amelyek átveszik az ügyfélszolgálati kapcsolattartást - az egyik ilyen meghatározó változás, de emellett az üzenetküldő alkalmazások - Messenger, Viber, WhatsApp - is felértékelődnek az ügyfelekkel való kommunikációban.

Az autóipar számára ez azt jelenti, hogy a brandépítés mellett nagyon fontos, hogy képesek legyünk ne csak e-mailben, hanem egy sokkal gyorsabb üzenetküldési platformon kezelni az érdeklődéseket az értékesítéssel kapcsolatban, akár a tesztvezetési időpontfoglalást, vagy a vásárlást követő kommunikációt. Míg az AI alapú chatbotok az ügyfélszolgálati teendők kiváltásában segíthetnek.

Kép forrása: Portfolio/Mónus Márton

Kiskereskedelem itthon és a régióban – Ügynöki modell, ESG, elektromos autózás

Pletser Tamás CFA, az Erste olaj- és gázipari elemzője többek között arról kérdezte a beszélgetés résztvevőit, hogy miként fog változni a következő 10 évben az autókereskedési modell, mi az oka annak, hogy az ügyfél-modell a prémium szegmensben működik inkább, milyen támogatási lehetőségek állnak rendelkezésre az elektromos autók elterjedése érdekében, hogyan lehet megteremteni a szükséges szervizelési tudást, munkaerőt.

Antal Péter, az AutoWallis Group Kiskereskedelmi üzletág igazgatója elmondta, hogy főként a gyártótól függ, hogy ügynöki vagy hagyományos kereskedelmi modellt alkalmaznak-e az autókereskedők. Főleg a német prémium gyártók, akik már komolyabb lépéseket tettek az ügynöki modell felé, de náluk sem eldöntött még ez a kérdés. Az elektromos gépjárművek lehetséges támogatási programja kapcsán a szakértő elmondta, hogy egy hosszú távú célt kellene kitalálnia a szakmának, ennek megfelelően létrehozni hosszú távú támogatási programokat. Ugyanakkor a zöld energia megteremtése, valamint az elektromos autózáshoz szükséges infrastruktúra kiépítése is problémás egyelőre.

Petrányi Zoltán, a Petrányi Autó cégtulajdonos elmondta, hogy az ügynöki modellre van már olyan példa Európában, egészen pontosan Hollandiában, ami nem aratott nagy sikert. Az elektromos autóknak komoly szerepe kellene, hogy legyen a városi közlekedésben, ennek megfelelően kell létrehozni a szabályozási keretet. A szükséges munkaerőt illetően - amely speciális az elektromos autók és plug-in hibridek esetében - a belső képzések segíthetnek. Az elektromos autók normál időszakos karbantartása esetében a költségek viszonylag fix mederben maradhatnak, de a karambolos javításoknál, azért jóval nagyobb költségekre kell készülni, ami akár gazdasági totálkárt is jelenthet.

Schiller Márk, a Schiller Autó Család stratégiai & marketing igazgatója szerint a személyes kapcsolatoknak hatalmas szerepe van az értékesítésben, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az online tér lehetőségei mellett is úgy tűnik, hogy az emberek igénylik a személyes találkozást, része az ügyfélélménynek. Az elektromos autók népszerűsítése kapcsán elmondta, hogy az első lépés a célok tisztázása kellene, hogy legyen. A városi levegő javítása lehet egy ilyen cél, ebben az esetben viszont nemcsak az elektromos személyautók támogatására van szükség, hanem a buszok, teherautókéra is. Emellett ezekbe az autókba kerülő villamos energia zöldítésére is fókuszálni kellene. Az elektromos autók szervizelését illetően elmondta, hogy például a BYD esetében az alkatrészek utánpótlása nem jelent gondot a régióban, a szükséges szervizes munkaerőnél pedig azt tapasztalják, hogy a fiatalok motiváltságának jót tett az elektromosautó-forradalom, van aki már konkrétan elektromosautó-szerelő akar lenni.

Blaž Urbanija, Wallis Motor Ljubljana d.o.o., Managing Director elmondta, hogy egyelőre kevés ügyfél-modellel találkoztak a szlovén piacon, de látszik, hogy a német gyártók próbálkoznak vele. Nehéz megállapítani, hogy melyik modellnek van több előnye, de az biztos, hogy a kereskedő a helyi fogyasztókról több információval rendelkezik, jobban látja a kereskedelmi lehetőségeket. Az elektromos autók támogatása kapcsán elmondta, hogy Szlovéniában viszonylag magas adó terheli a céges autókat, de az elektromosok ez alól kivételek, tehát az adózási kedvezményekkel igyekeznek népszerűsíteni ezeket a vállalkozások körében. A szakértő elmondta, hogy az elektromos autók egyes alkatrészei sokkal kevesebb karbantartást igényelnek a hagyományos autókéhoz képest, de vannak olyan programozási, vagy típushibák, amik viszont gyakrabban jelentkeznek, és a javítási költsége is magasabb lehet.

Kép forrása: Portfolio/Mónus Márton

Érvényesíthetőek a fenntarthatósági szempontok a céges beszerzéseknél és az autóflották menedzselésében?

Farkas Péter, a Nelson Flotta ügyvezető igazgatója a beszélgetés során feltette többek között kérdésként, hogy mennyire fontos az ügyfeleknek a fenntarthatóság az általuk igénybe vett szolgáltatásoknál, hogyan lehet összeegyeztetni az európai ESG-megfeleléseket a világ más olyan pontjaival, ahol ezek kevésbé fontosak.

Antalffy Dániel, az Allianz Hungária értékesítési osztályvezetője szerint biztosítóként a szolgáltatás rendelkezésre bocsátása a feladatuk, figyelni kell a flottaigényeket, a magánigényeket, majd arra reagálni. Például arra, hogy milyen károkkal kell számolni az elektromos autók esetében. A szakértő felvetett olyan még megválaszolásra váró kérdéseket is, ami a jelenlegi elektromosautó-ipart befolyásolhatja: kiválthatja-e a szilárdtest-akkumulátor, mint a jövő egy lehetséges meghatározó technológiája, a lítiumion-akkumulátorokat?

A magyarországi elektromos autókra vonatkozó támogatások kapcsán elmondta, hogy ezeknek a szerepe az, hogy megteremtsen egy olyan kritikus tömeget, ami mellé már épül az infrastruktúra, a biztosítási piac, a szervizek. A fejlődés elindult, ettől kezdve tud egyszerűbb lenni a világ, amiben élünk.

Tóth András István, az E.ON Hungária Csoport Megoldásértékesítési igazgatója kiemelte, hogy energiakereskedőként abban van szerepük, hogy olyan töltőinfrastruktúrát építsenek ki, ami támogatja az elektromos autózást, és, hogy ne kelljen a távokon, töltésen aggódni. Másrészt feladatuk, hogy az autókba valóban zöld energia kerülhessen. Hozzátette, hogy illúzió azt feltételezni, hogy ami pénzügyileg nem megtérülő zöldítés, az hosszú távon fenntartható lesz. Az ESG-rendszer hivatott arra, hogy tudatosítsa a vállalatokban, hogy fenntarthatóan kell működni, míg Ázsiában vélhetően ezt megoldják állami beruházásokkal. Lehet, hogy rövid távon versenyképességben rosszabbul áll Európa, de vajon szívesebben élünk egy olyan Európában, ami tesz a társadalom fenntarthatóságért, a környezetért, vagy inkább élnénk Kínában?

Zs. Nagy István, a Magyar Lízingszövetség elnöke, a Merkantil Bank CRO és Igazgatósági tagja elmondta, hogy az ESG-jelentések komoly adminisztratív kötelezettséget jelentenek elsőként a nagyvállalatokra nézve, de ez majd a kisebb szereplőkre is vonatkozni fog. Az országok, kontinensek közötti versenygépességgel kapcsolatban elmondta, hogy rövid távon hátrány lehet gazdasági szempontból az, hogy Európa "zöldebb", mint a világ más részei, de muszáj a környezetvédelmi szempontoknak megfelelni.

Kép forrása: Portfolio/Mónus Márton

A rendezvény délelőttjéről készült beszámolónk:

Címlapkép forrása: Portfolio