Egyre több magyar cég érdeklődik a tőzsde iránt: hogy tudnak segíteni ebben a bankok?

2024-ben jött létre a BÉT & MBH Bank MentorHub platform, ami szakmai tanácsadást kínál a tőzsdére készülő vállalatok vezetőinek. Rendszeres találkozókkal, oktatásokkal és egyéb szakmai eseményekkel segítik a tőzsdei bevezetés előkészítését, valamint a piacra lépési stratégiák kidolgozását. A támogatási program ezen felül kiterjed a vállalatok működési és finanszírozási folyamatainak támogatására is. De milyen cégek jelentkezhetnek, hogyan és miért segít egy bank a tőzsdére lépés folyamatában? Erről kérdezte a Portfolio a program egyik vezetőjét, Kollega-Tarsoly Dánielt, az MBH Bank egyedi üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatóját.

2025: új aranykort vagy vámháborút hoz Trump nekünk? A szakértők szerint Trump hatalomra kerülése jelentős hatással lesz az európai és magyar gazdaságra, valamint a befektetésekre is. Mire számíthatunk pontosan? Erről fogunk beszélgetni meghívott szakértőinkkel december 10-én, az idei utolsó Portfolio Signature klub eseményünkön.

Tavasszal indult a BÉT-tel közös mentorprogramjuk a BÉT&MBH Bank MentorHub: mik a program célkitűzései?

A program célja nagyon leegyszerűsítve, hogy a BÉT-tel közösen segítsük a hazai vállalkozások működésének javítását: piacnövelést, pozícióerősítést, export piacok meghódítását, termelékenység- és hatékonyságjavítást, illetve a digitális transzformációt. Az MBH Bank, mint a hazai kis- és középvállalatok, illetve nagyvállalatok egyik vezető bankja, nemzetgazdasági szerepéből fakadóan nem csak a hagyományos banki szolgáltatásokra kíván hagyatkozni, hanem stratégiai együttműködési megállapodásokon keresztül is támogatni szeretné ügyfeleit. Ez nem a szó szoros értelmében vett banki szolgáltatások körének kibővítését jelenti, hanem inkább olyan addicionális tanácsadást, amit a bankolás mellett nyújtunk.

Kollega-Tarsoly Dániel Fotó: Kaiser Ákos/Portfolio

Ebből az apropóból született meg az együttműködés a Budapesti Értéktőzsdével (BÉT): azt tűztük ki célul, hogy a feltörekvő kis- és középvállalkozásokat, de akár olyan nagyvállalatokat is, akiket a tőzsdére lépés foglalkoztat, vagy nagyobb összegű forrást, tőkét szeretnének bevonni, valamilyen formában a részvénypiacok felé tereljük. A létrejött BÉT&MBH Bank MentorHub jó platform lehet a szükséges ismeretek megszerzésére, hiszen a program keretében nyújtott támogatást mentorálás, gyakorlati képzések és előadások formájában biztosítjuk a cégek részére.

Hogyan lehet meghatározni azoknak a cégeknek a körét, akik alkalmasak lehetnek arra, hogy részt vegyenek egy ilyen programban? Mennyire látnak potenciált a feltörekvő, nemzetközi piacra induló magyar középvállalatokban?

Elsősorban a dinamikusan fejlődő kis- és középvállalatok, illetve a nagyvállalati szegmens alsóbb rétegei tartoznak a célcsoportunkba. Ezek azok a vállalkozások, amelyek közül sokan érdemi növekedési potenciállal rendelkeznek.

Olyan vállalkozásokat várunk, amelyek fejlődni szeretnének mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon, akik rugalmas finanszírozást keresnek,

és jellemzően jó innovációs képességekkel rendelkeznek. Fontos számukra a menedzsment fejlesztése, és nagy hangsúlyt fektetnek a transzparenciára, a rendszeres jelentéstételre és az átvilágításokra. Akik szeretnék erősíteni partnereik bizalmát, szélesíteni a tulajdonosi kört, és a fenntarthatóság is kulcskérdés számukra. Egy tőzsdeképes vállalat fejlődni akar, ellenálló, és versenyképes szolgáltatással vagy termékkel van jelen a piacon. Általában valamilyen beruházási feladat áll előtte, ami a jelenlegi piaci kihívásokra reagál, és ehhez keres finanszírozási forrást. Ezek a vállalatok gyakran családi vállalkozásokból nőnek ki, és készek arra, hogy nyissanak a külső tulajdonosok felé is.

Milyen finanszírozási támogatást kaphatnak a résztvevők?

Működnek már pályázataink vissza nem térítendő támogatásokra. Emellett a tőzsdére lépést is támogatjuk, mind az Xtend piac, mind a klasszikus tőzsde tekintetében is. Sőt, ha valaki kötvényt szeretne kibocsátani, arra is van lehetőség a program keretében. A BÉT&MBH Bank MentorHub programban a nyertes pályázók vállalatonként akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak, 5-5 millió forintot az MBH Bank és a BÉT biztosít. A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában történik. A BÉT a tőzsdére lépés megvalósulását követően utalja át a támogatási összeget, míg az MBH Bank a tőzsdére lépés során felmerülő tanácsadói, könyvvizsgálói és jogi tanácsadói díjakkal kapcsolatos költségeket finanszírozza a benyújtott számlák ellenében.

A pályázaton való részvételhez több feltételnek is meg kell felelniük a jelentkező cégeknek. Ezek közé tartozik, hogy a pályázó vállalat rendelkezzen bankunknál vezetett vállalati bankszámlával, valamint kössön megállapodást az MBH Befektetési Bankkal a részvények tőzsdei bevezetésével kapcsolatos befektetési szolgáltatási feladatok ellátására. További követelmény, hogy a pályázó cég cégátvilágítása megtörténjen, és az elkészült dokumentáció ne tartalmazzon olyan megállapítást, amely negatívan befolyásolná a tőzsdére lépést.

A pályázaton csak olyan Magyarországon székhellyel rendelkező, tőzsdén még nem jegyzett vállalatok vehetnek részt, amelyek céljai között szerepel a következő egy évben tőzsdére lépni. Ezek a kritériumok banki szempontból is fontosak: sokat számít, ha transzparens, stabil és határozott célokkal felvértezett menedzsmenttel rendelkező cégeket tudhatunk ügyfeleink, partnereink között.

Hogyan működik a kiválasztási folyamat? Mennyire figyelik a hazai vállalatokat, és mennyire jellemző, hogy a cégek maguk jelentkeznek?

Mind a kettő előfordul: mi is keresünk és a cégek maguk is érdeklődnek. A bank ügyfélkörében több ezer vállalat található ebből a szegmensből. A jól prosperáló, megfelelő attitűddel rendelkező cégek közül keressük meg a kiemelt vállalatokat: ismerjük őket, tudjuk, melyek érdeklődhetnek a program iránt. Mindemellett az ügyfélkörünkbe jelenleg nem tartozó cégek érdeklődését is szívesen fogadjuk.

A projekt ugyan csak pár hónapja indult el, vannak már megosztható, kézzelfogható tapasztalataik a pályázaton résztvevő jelentkezők tekintetében?

Eddigi tapasztalatunk, hogy az élelmiszeriparból több cég is jelentkezett: jellemzően gyártók, akik nem csak alapanyag-előállítással foglalkoznak, hanem a feldolgozásban is részt vesznek, de rendezvényeinken a kiskereskedelemben tevékenykedő és feldolgozó cégek is képviseltették magukat. Olyan vállalkozások, akik itthon szolgáltatnak, de szeretnének terjeszkedni, jellemzően exportpiacokra.

Ezek a cégek már kinőtték a magyar piacot, érett fázisban vannak, és további növekedést terveznek.

A program részeként eseményeket is szerveznek. Milyen témákat érintenek a rendezvényeken, mennyire tudnak gyakorlati példákat bemutatni a vállalkozóknak?

Ha valaki csak informálódás vagy önképzés jelleggel csatlakozik a mentorprogramhoz, évente 3-4 alkalommal részt vehet a rendezvényeken, ahol ismeretterjesztő anyagokhoz, gyakorlati példákhoz juthat hozzá, és természetesen kapcsolatépítésre is lehetősége van. A rendezvények interaktívak, és a cégvezetőknek lehetősége van egymással és szakértőinkkel is beszélgetni, hiszen hasonló kihívásokkal néznek szembe és hasonló céljaik vannak.

Az első eseményen konkrét példákon és esettanulmányokon keresztül mutattuk be, hogy egy középvállalat hogyan lép a tőzsdére.

Beszéltünk stratégiáról és vállalatfejlesztésről. Sikerült meghívnunk egy már tőzsdére lépett vállalkozás vezetőit, akik előadást tartottak a saját tapasztalataikról. Ez a cég a tőzsdei forrásokból és banki finanszírozásból például több egymást követő belföldi akvizíciót hajtott végre.

A második rendezvényen a vállalatértékelésre koncentráltunk. Egy alapkezelő kolléga tartott előadást arról, hogy milyen szempontok alapján értékelik a vállalatokat. Ez különösen fontos a tőzsdére törekvő cégeknek, hiszen hamarosan őket is így fogják értékelni. Emellett beszéltünk finanszírozási aktualitásokról, banki forrás- és tőkebevonási lehetőségekről, valamint elérhető pályázatokról is.

Fotó: Kaiser Ákos/Portfolio

Aki esetleg most hall először a projektről, és úgy érzi ott a helye a tőzsdén, az sem maradt még le semmiről sem, hiszen a programunk a jövő év végéig tart. Akár a BÉT-en, akár az MBH Bankon keresztül tud rá jelentkezni, és szívesen megosztjuk vele az eddigi eseményeken elhangzott előadásokat, információkat.

A jelenlegi gazdasági környezetben, úgy gondolom, az nyerhet, aki vállalja a nehezebb utat és megteszi a szükséges lépéseket a növekedés és a stabilitás érdekében, például a tőzsdére lépéssel, amely nemcsak tőkét biztosíthat számára, hanem növelheti vállalkozása presztízsét és versenyképességét is.

A cikk megjelenését az MBH Bank támogatta. A program részletei ide kattintva érhetők el.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ