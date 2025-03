Magyarországon fejlesztik az AI-platformot, amit a Deutsche Telekom Európa-szerte értékesít

Miközben Magyarország digitális infrastruktúrája európai szinten is kiemelkedő, a vállalati digitalizáció még jelentős fejlődési potenciált rejt magában: a nagyvállalatok élen járnak az automatizációban, azonban a KKV-k körében továbbra is komoly kihívás a digitális érettség elérése. Ebben a folyamatosan változó környezetben hogyan maradhatnak versenyképesek a vállalatok és a vállalkozások? Mit adhat az adatvagyon hasznosítása, a felhőszolgáltatások térnyerése és a mesterséges intelligencia? Többek között erről kérdeztük Gonda Gábort, a Magyar Telekom Vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettesét.

A magyar gazdaság digitális teljesítménye sokáig elmaradt a fejlettebb országoktól, azonban az elmúlt években elkezdődött egyfajta felzárkózás. Ezzel kapcsolatban mik a tapasztalataik és milyen főbb trendeket látnak jelenleg a vállalati digitalizáció területén?

Ha Magyarország helyzetét a digitális infrastruktúra szempontjából vizsgáljuk, elmondható, hogy kiemelkedően jól állunk. Az itt élők számára mindennapos és magától értetődő a stabil és kiváló minőségű internetkapcsolat, a szolgáltatások széles körű elérhetősége. Azonban ez korántsem általános Európában. Még a gazdaságilag fejlett országokban is gyakran tapasztalható, hogy a digitális infrastruktúra nem biztosít ilyen szintű hozzáférést és minőséget, e tekintetben továbbra is az európai élmezőnyhöz tartozunk.

A digitális érettség és a felhasználási szint a vállalatmérettel együtt növekszik: a magyar nagyvállalatoknál, például a bankszektorban már most is találhatók olyan szereplők, akik technológiai értelemben kiemelkedően fejlettek és erőteljes digitális vízióval rendelkeznek. Ezzel szemben más szektorokban, illetve a KKV-knál mind a digitális érettség, mind a nyitottság terén jelentős lemaradás figyelhető meg.

Ez azonban nem csupán kihívásokat, hanem komoly lehetőségeket is jelent. Ahelyett, hogy a hiányosságokra koncentrálnánk, érdemes inkább a fejlődési potenciálra összpontosítani, hiszen a digitalizáció kiaknázása jelentős gazdasági előnyökkel járhat az ország számára, illetve a vállalkozások számára is. Mind a költségek csökkentésében, mind a bevételek növelésében kétszámjegyű változást hoz.

A nagyvállalatok kapcsán nem lehet kihagyni a gyártóipart, hiszen sorra érkeznek a nemzetközi gigavállalatok az országba, magukkal hozva a legfejlettebb digitális technológiákat. Ebben a környezetben hol helyezkednek el a hazai digitális szolgáltatók?

A gyártó- és feldolgozóipar területén jellemzően már olyan fejlett technológiák és gyártási folyamatok alkalmazása zajlik, amelyek a digitalizáció élvonalát képviselik. Napjainkban egy új gyártócsarnok vagy gyártósor kialakítása szinte elképzelhetetlen teljes körű automatizáció és fejlett robotikai megoldások nélkül: ezek a rendszerek nem csupán költséghatékonysági szempontból nyújtanak előnyöket, hanem az erőforrások elérhetőségével kapcsolatos kockázatok minimalizálásához is hozzájárulnak.

Az elmúlt 2-3 év projektjeit tekintve szinte minden jelentős ipari beruházásnál jelen voltunk a digitális megoldások beszállítóiként, például 5G-alapú ún. campus network megoldásokkal. Ezek célja többek között a késleltetés nélküli adatátvitel biztosítása, amely elengedhetetlen pl. az önvezető targoncák és más robotizált logisztikai rendszerek hatékony működéséhez.

A vállalkozások számára a digitalizáció körülményes és költséges folyamatnak tűnhet. Miért érdemes mégis ebbe invesztálni?

Úgy gondolom, hogy ezt a versenyképesség és a hatékonyság szempontjából érdemes megközelíteni: mit tudunk az ügyfeleinkről, és hogyan használhatjuk fel ezt a tudást, a rendelkezésre álló adatokat értékteremtésre? Az adatok jelentősége talán már közhelyszámba megy, de sok vállalkozás még mindig nem ismeri fel, hogy valójában milyen értékes adatvagyonnal rendelkezik. Elsődleges feladatunk, hogy tudatosítsuk bennük ezt, és bemutassuk, hogyan lehet az adatokat strukturáltan kezelni és értékes információvá alakítani, a személyes adatok védelméről szóló jogi előírások figyelembevétele mellett. Magyarországon is léteznek jó gyakorlatok, jellemzően a nagyvállalatoknál, amelyek bizonyítják, hogy az adatvezéreltség stratégiai előnyt jelenthet.

A Telekom ebben az ökoszisztémában kulcsszerepet vállal: stratégiánkat úgy alakítottuk ki, hogy segítsük a vállalkozásokat az adatvagyon felismerésében, gyarapításában és hatékony kezelésében.

A digitális adatok tárolása és feldolgozása már túllépett a hagyományos infrastruktúrákon. Mivel a kisebb vállalkozások többsége nem engedheti meg magának saját IT-csapat fenntartását, a felhőszolgáltatók szerepe felértékelődött. Mi például olyan szolgáltatásokat biztosítunk, amelyek helyben elérhetők, és a nagy nemzetközi szolgáltatók által kínált élményt nyújtják. Előnyünk, hogy ügyfeleinkkel közvetlen kapcsolatban állunk, és hosszú távon elkötelezettek vagyunk Magyarország digitalizációjának előmozdítása mellett.

Gonda Gábor, fotó: Stiller Ákos

Hogyan illeszkedik ezen szolgáltatások közé az AI? Mennyire nyitottak a magyar vállalatok az AI felhasználására és milyen fejlődési irányokat látnak 2025-ben?

Az AI esetében a kérdés, amely minden vállalat és vállalkozás számára releváns: hogyan lehet ebből az új technológiából valódi értéket teremteni?

Itt visszatérnék az adatokra: az már látszik, hogy az adatok gyűjtése önmagában nem elegendő, az igazi értékteremtés ott kezdődik, amikor ezeket az adatokat elemzésre és döntéstámogatásra használjuk. Az egyik fő kihívás, hogy a nagy mennyiségű adatot emberi erőforrással már nem lehet hatékonyan feldolgozni. Itt lépnek be a képbe az AI-megoldások, amelyek segítségével automatizálható például az adatértelmezés az optimális döntések meghozatalához.

Az elmúlt időszakban a világ nagyot lépett előre a generatív AI használatában, mi is folyamatosan dolgozunk azon, hogy beépítsük ezeket az új képességeket rendszereinkbe, folyamatainkba. Az AI-jal kapcsolatos fejlesztéseink már évek óta széleskörben zajlanak, mely során kiemelt figyelmet fordítunk az adatbiztonságra és adatvédelemre is.

A partnerekkel való közös gondolkodás és az iparági szakértelmünk konzekvens építkezése eredményeképp a Deutsche Telekom európai tagvállalatai között a Magyar Telekom AI kompetenciaközpont lett, amely a magyar tudásnak is lehetőséget biztosít a regionális piacra lépésre és ezáltal kamatoztathatjuk iparági ismereteinket a nemzetközi piacon is. Ez a pozíció lehetővé teszi számunkra, hogy olyan élvonalbeli megoldásokat fejlesszünk, amelyek nemcsak a Magyar Telekom, hanem a Deutsche Telekom csoport AI portfólióját is erősítik. A már használatra kész megoldásokkal a közép- és kelet-európai leányvállalatok is gyorsan piacra tudnak lépni.

Egyik, termékként is értékesített fejlesztésünk az IDA (Intelligent Digital Assistant), amely a nagy nyelvi modellek (LLM) kiaknázására épül. Ennek egyik, a Safe IDA elnevezésű modulja lehetővé teszi, hogy a vállalatok saját adataikat zárt rendszerben, bizalmasan kezeljék.

Ez a megoldás különösen hasznos például belső HR-folyamatok automatizálásában: segíti a dolgozók gyors információhoz jutását, miközben tehermentesíti a HR-es munkatársakat.

Az AI alkalmazásának következő szintje az ügyfélszolgálati folyamatok támogatása, ahol a digitális asszisztensek javíthatják az ügyfélélményt és növelhetik a hatékonyságot. Végül a legfejlettebb AI-megoldások már teljes üzleti folyamatok automatizálására is képesek, hozzájárulva a szervezeti szinergiák kiaknázásához. A cél, hogy ezeket az innovációkat kézzelfogható formában hozzuk el a magyar vállalkozások számára, támogatva őket az adatvagyonuk értékteremtésben betöltött szerepének maximalizálásában.

Sok vállalatot visszatarthat az, hogy nem tudják, pontosan hogyan vehetik hasznát az AI-technológiának. Mi alapján tudja egy adott cég eldönteni, hogy milyen fejlesztések lehetnek előnyösek számukra?

Alapvető feladataink közé tartozik, hogy olyan felhasználási eseteket mutassunk ügyfeleinknek, ahol a náluk is jelentkező nehézségekre már megoldást találtunk. Ennek keretében támogatást nyújtunk számukra annak bemutatásában, hogy mely területeken érdemes beruházásokat végrehajtani. Az egyik legfontosabb előny, amelyet saját oldalunkról biztosítunk, az az, hogy szolgáltatásalapú megközelítést alkalmazunk.

Régóta jelen vagyunk a magyar piacon informatikai rendszerintegrációs tevékenységeinkkel, valamint olyan fejlesztésekkel, amelyek kiterjedt, összetett feladatokat ölelnek fel.

Annak érdekében, hogy még szélesebb ügyfélkört tudjunk hatékonyan és versenyképesen kiszolgálni, a szervezeti felépítésünket is az új igényeknek megfelelően igazítottuk. Az elmúlt 2-3 évben intenzíven dolgoztunk azon, hogy olyan szolgáltatásokat alakítsunk ki, amelyek gyorsan, hatékonyan, minimális háttérmunkával bevezethetők a vállalatok működésébe. Lényeges célunk volt, hogy az egyedi, robusztus megoldások mellett szolgáltatási katalógust is létrehozzunk, amelyből az ügyfelek saját igényeik szerint állíthatják össze azokat az elemeket, amelyek révén versenyelőnyre tehetnek szert. Ebben a folyamatban aktívan támogatjuk őket, hogy hatékonyan valósíthassák meg digitális átalakulásukat.

Gonda Gábor, fotó: Stiller Ákos

Említette, hogy a Magyar Telekom AI kompetenciaközpont lett a Deutsche Telekomon belül. Mit jelent ez a gyakorlatban? Milyen előnyöket hoz ez a magyarországi vállalat számára?

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Magyar Telekom feladata a jövőben az, hogy továbbra is élen járjon a mesterséges intelligencia fejlesztésekben, olyan felhasználási eseteket (use case-eket) dolgozzon ki, amelyek megelőzik az iparági trendeket. Ezenfelül az AI technológia és a kapcsolódó megoldások biztosítása iránti igény esetén ezeket a Deutsche Telekom közép-, kelet-európai tagvállalatai számára is értékesíthetővé tegyük.

Szerencsére egyre több vállalat ismeri fel az új, pl. AI technológiák jelentőségét, és elmozdul a kezdeti lelkesedés szintjéről a gyakorlati megvalósíthatóság irányába. Hazai viszonylatban kiemelném a GIRO klíringszolgáltatót, akivel az elmúlt időszakban indítottuk el közös projektünket.

Milyen új AI-technológiákat vizsgál a Telekom, mik azok, amikkel az ügyfelek találkozhatnak a következő hónapokban?

Szolgáltatási portfóliónk egyik kiemelt eleme a modellagnosztikus megoldások fejlesztése. Ennek alapvető előnye, hogy ügyfeleink nincsenek egyetlen gyártó technológiájához kötve. Bár ez a megközelítés idő- és erőforrás-igényesebb, lehetőséget biztosít arra, hogy rugalmas, skálázható és hosszú távon is fenntartható rendszereket hozzunk létre. Célunk, hogy partnereink számára olyan megoldásokat kínáljunk, amelyek minimalizálják a külső technológiai változásokból eredő kockázatokat.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos

