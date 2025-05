Átalakult az európai gyógyszergyártás a Covid után, és ebben az AI is közrejátszik

A Merck 34 éve van jelen Magyarországon, két fő üzletágon keresztül nyújt innovatív megoldásokat: egészségügyi divíziója hat terápiás területen kínál kezeléseket, míg Life Science üzletága a gyógyszerfejlesztéstől az elektromos autógyártásig megkerülhetetlen partner. De hogy alakította át a gyógyszergyártók működését a Covid, milyen tapasztalatokat szűrtek le belőle? És mik azok a munkafázisok, amiket jelentősen egyszerűsít a mesterséges intelligencia? A Portfolio erről is kérdezte Dr François Feiget, a Merck egészségügyi üzletágának közép-európai piacokért felelős vezetőjét.

A Merck Európa egyik vezető gyógyszeripari és biotechnológiai vállalata: milyen ágazatokban működnek Magyarországon?

A Merck az egyik vezető európai gyógyszeripari és technológiai vállalat, magyarországi működésünk 34 éves múltra tekint vissza, és jelenleg 120 magasan képzett szakembert foglalkoztatunk, köztük orvosokat, gyógyszerészeket és közgazdászokat. A cég egészségügyi portfóliója Magyarországon rendkívül széles: az onkológiai készítményektől kezdve (vastagbél-, fej-nyak és méhnyakrák kezelésére) a neurodegeneratív betegségek, különösen a sclerosis multiplex kezelésére szolgáló gyógyszerekig terjed.

Kiemelkedő területünk a termékenységi üzletág, amelyben globálisan piacvezetők vagyunk - világszerte már 6 millió baba születését segítettük elő termékeinkkel, ebből 67 ezret itt, Magyarországon.

A gyermekvállalás elősegítése olyannyira meghatározó küldetése a Mercknek, hogy munkatársainkat is támogatjuk az IVF-terápiákhoz való hozzáférésben, így a gyermekvállalás megvalósulásában. Emellett meghatározó szerepünk van a kardiovaszkuláris és diabétesz kezelések terén is. Az élettudományi üzletágban több mint 600 ezer terméket kínálunk, amelyeket akadémiai intézmények, kutatóközpontok és egészségügyi vállalatok egyaránt használnak. Bár kevésbé ismert, de a vállalat termékei megtalálhatók a laboratóriumi víztisztítási rendszerekben és a közüzemi vízellátásban is. A harmadik üzletág, az elektronika - amely a félvezetőgyártásban használt technológiákra specializálódott - jelenleg nincs jelen Magyarországon.

Milyen területeken működnek együtt magyar kutatókkal, egyetemekkel? Ön szerint mennyire vonzó Magyarország, mint kutatási és fejlesztési helyszín? Vannak olyan konkrét tudományos vagy terápiás területek, amelyeken jelenleg az országban tevékenykednek?

Alapvetően kétféle kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatunk Magyarországon, amelyek során szorosan együttműködünk hazai egyetemekkel és kutatóintézetekkel. Az élettudományi üzletágban számos állami és magánkutatóintézettel dolgozunk együtt, mivel termékeink a teljes K+F értékláncban használatosak - a víztisztító berendezéseken át a biotechnológiai iparban alkalmazott különböző folyamatokig. Kiemelkedő példa erre a Covid-19 elleni vakcinák fejlesztése, amelyhez a Merck jelentősen hozzájárult a vakcinagyártásban használt lipidek kifejlesztésével és gyártásával.

Dr. François Feig, a Merck Senior Vice Presidentje, a cég egészségügyi üzletágának közép-európai vezetője.

Az egészségügyi kutatás-fejlesztés területén szintén kiterjedt együttműködést folytatunk magyar tudományos és klinikai központokkal. Ezek a partnerségek mind a korai fázisú, még nem forgalmazott termékekre, mind a már piacon lévő készítményekre vonatkozó valós körülmények közötti adatgyűjtésre irányulnak. Az iparág, a tudományos társaság és egészségügyi hatóságok az elmúlt években felismerték: a gyógyszerek engedélyeztetéséhez szükséges adatok önmagukban nem elegendőek, folyamatosan vizsgálni kell, hogyan használják a készítményeket a valós klinikai környezetben.

Magyarországon elsősorban az onkológia és az ideggyógyászat területén folynak ilyen adatgyűjtési együttműködések a Merck és a hazai kutatóközpontok között, amelyek célja a gyógyszerek piaci alkalmazásának jobb megértése.

Európai FutURe kezdeményezésünk a Z-generációra és a millenniumi generációra összpontosít, hogy jobban megértse igényeiket. Kutatásunkban, amelyből a program is kiindult, 15 európai ország fiataljait kérdeztük meg, beleértve Magyarországot is, és a felmérés azt mutatta, hogy a mentális egészség az egyik prioritás. Ennek eredményeként a Semmelweis Egyetemmel közös stratégiai programot dolgoztunk ki a mentális ellenálló képesség növelésére és a mentális zavarok megelőzésére, elsősorban az egészségügyi képzésben részt vevő és az egészségügyi karriert kezdő fiatalok körében.

Tapasztalata szerint hogyan hatott a világjárvány az európai gyógyszergyártók működésére és hosszú távú stratégiáira? Lát hosszú távú változásokat az ellátási láncokban vagy a gyógyszerekhez való globális hozzáférésben a Covid következményeként? Megfelelt a szabályozási környezet a világjárvány alatt és után felmerült kihívásoknak?

A Covid járvány jelentősen átalakította a gyógyszergyártási folyamatokat. Az európai gyártási jelenlét a vállalatok egyik legfőbb prioritása az európai polgárok zavartalan kritikus gyógyszerellátásának biztonsága érdekében, és az ellátási láncok biztonsága kiemelt figyelmet kapott a közvélemény és a hatóságok részéről egyaránt. Úgy gondolom, hogy tradicionálisan erős európai jelenlétünknek köszönhetően – a három üzletág 57 gyártóhellyel rendelkezik Európában – kevésbé voltunk kitéve az ellátási zavaroknak, mint más, tengerentúli gyártástól függő vállalatok. Ugyanakkor továbbra sem vagyunk hívei annak, hogy minden ország biztonsági készleteket halmozzon fel, mert ez még nagyobb nyomást eredményezne, hiszen mindenki egyszerre próbálná beszerezni a készleteket, ami önmagában nem oldaná meg a problémát. Az európai gyógyszerellátás biztonságával kapcsolatban pozitív fejlemény, hogy több ország felismerte:

a gyógyszerárak folyamatos csökkentése nem megoldás, sőt, bizonyos esetekben áremelésekre is sor került, mivel a hatóságok rájöttek, hogy a megfelelő árszint segít az ellátás biztosításában.

Az Európai Bizottság is fokozott figyelmet fordít a kritikus fontosságú gyógyszerekre, és az iparág képviselői rendszeres párbeszédet folytatnak a döntéshozókkal, hogy Európa ne csak az ellátásbiztonság, hanem a kutatás-fejlesztés terén is versenyképes maradjon. Ugyanakkor cégcsoporton belül a pandémia tanulságait levonva megerősítettük üzletmenet-folytonossági terveinket és válságkezelő csapatokat hoztunk létre, amelyek állandó készenlétben állnak a váratlan helyzetekre – ennek a csapatnak az alkalmazására a közelmúltban is szükség volt, hiszen kezelniük kellett a dél-európai áramkimaradást, amely érintette Barcelona közelében és Madridban található gyártóüzemeinket is.

A gyógyszeripari értéklánc mely pontjain támogathatja már most a gyártást a mesterséges intelligencia? Mennyire lehet a digitalizációt alkalmazni a kutatásfejlesztés gyorsítására?

A mesterséges intelligencia már most is számos ponton támogatja a gyógyszeripari értékláncokat. Az AI különösen a kutatás-fejlesztésben játszik fontos szerepet, ahol felgyorsítja a gyógyszerek felfedezését és fejlesztését. Egy példával élve együttműködünk egy mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatócéggel, amelynek neve Exscientia. Célokat adunk nekik, mint például "X receptor", és megkérjük őket, derítsék ki, mely molekulák a felelnek meg legjobban egy terápiához. Átnézik a molekulák könyvtárát, amelyek közül sok még nem lett tesztelve. Mesterséges intelligenciát használva szűrik és fejlesztik ezeket a molekulákat, hogy megtalálják a legjobbakat a klinikai teszteléshez. Évtizedes validált gyógyszerészeti adatkészletekre épülő AI megoldásaink akár 70%-kal csökkenthetik a teszteléshez szükséges időt.

Az 'AI Indikáció Prioritizálás' esettanulmány révén javítjuk a klinikai vizsgálatok kimeneteleinek előrejelzését és vizsgáljuk a legjobb indikációkat, valós adatokat és mesterséges intelligenciát használva. Tehát a technológia a sebesség, a minőség és a rugalmasság optimalizálásában is segít. Ezzel hatékonyabban tudjuk azonosítani a betegek populációit, és megtalálni a legígéretesebb gyógyszereket és indikációkat, hogy megfeleljünk a betegek igényeinek. A Merck saját tulajdonú GenAI által támogatott szövegíró eszközünk személyre szabott tartalmakkal segíti az egészségügyi szakembereket munkáját.

A fenntarthatóság és az ESG kérdésköre egyre intenzívebben érinti a gyógyszergyártó cégeket is: mennyire speciális terület ez a szegmens ebből a szempontból?

A fenntarthatóság témája már régóta jelen van vállalatunk minden üzletágában, és ez a kérdéskör a szervezet legmagasabb szintű vezetőit is foglalkoztatja. Folyamatosan jelentéseket készítünk a kulcsfontosságú teljesítménymutatókról, hiszen nem csupán szavakról van szó, hanem olyan konkrét mérőszámokról, amelyekkel nyomon követjük például a megújuló forrásokból származó villamosenergia-fogyasztásunkat. A fenntarthatóság azonban nem korlátozódik kizárólag az energiakérdésekre – az is ide tartozik, hogy a betegek hozzáférnek-e termékeinkhez. Ezen a területen külön kezdeményezéseink vannak az alacsony és közepes jövedelmű országok számára. Valójában a fenntarthatósági kezdeményezések széles köre beépül mindenbe, amivel foglalkozunk, a kutatástól kezdve a kereskedelmi tevékenységekig. Ez számunkra kiemelten fontos prioritás, olyannyira, hogy a fenntarthatósági mutatók részét képezik azoknak a KPI-oknak, amelyek alapján vezetőként értékelnek bennünket, és amelyek meghatározzák például a bónuszainkat is. A hovatartozás és befogadás szintén kulcsfontosságú téma, különös tekintettel a nemek közötti egyensúlyra a munkaerőállományban.

