Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már csak két hétig lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra

Idén szeptember 18-án, az ország legfontosabb pénzügyi vezetőit felvonultató Future of Finance 2025 konferencián adjuk át a Portfolio és a Credit Management Group közös "CFO of the year" díját.
A jó pénzügyi teljesítményt felmutató hazai vállalatok vezetői közül a szakmai zsűri által idén is a legfelkészültebbnek és legsikeresebbnek tartott gazdasági, pénzügyi igazgatót tüntetjük ki az eseményen. Rajta kívül a legjobbak a CFO Master 2025 díjban részesülhetnek.
A CFO of the year 2025 díjra bármely hazai cég pénzügyi, gazdasági vezetője jelentkezhet, kivéve a pénzügyi szektorban és a tanácsadói szférában tevékenykedő társaságokét.
A nevezésekhez pályázati űrlapot kell kitölteni, amely IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL. A nevezéseket 2025. szeptember 10-ig várjuk.
Tavalyi konferenciabeszámolónk és a CFO of the year díjazottjával készült interjúnk itt olvasható:
A pályázók 20%-os kedvezménnyel, a díjazottak pedig díjmentesen vehetnek részt szeptember 18-i pénzügyi konferenciánkon.
