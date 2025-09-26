A legtöbb vállalkozás nem ismeri ezt a kedvezményt, pedig dupla haszonnal kecsegtet

Az elmúlt években a féken tartott lakossági energiakiadások mellett a vállalkozások költségei a többszörösére emelkedtek. Ezért is meglepő, hogy milyen kevés szó esik a társasági adóban elérhető számos energiahatékonyságot javító beruházásokra vonatkozó kedvezményről. Ezek hosszabb távon végül is indirekt eszközökkel az áramra, gázra és más energiaforrásra fordított költségeket fogják csökkenteni. Tehát a vállalkozás kétszeresen is nyerhet: alacsonyabb ráfordítással valósíthatja meg költségcsökkentéshez vezető beruházásait.

Az alábbiakban Rácz Nóra, a LeitnerLeitner ügyvezetőjének, partnerének írását közöljük.

Mielőtt azonban ismertetnénk az elérhető kedvezményeket, érdemes emlékeztetni arra is, hogy a gyakran változó szabályok miatt erősen ajánlott minden ilyen fejlesztés megkezdése előtt szakértők bevonásával felmérni a lehetőségeket annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb adómegtakarítást érhessük el. Ugyanis mivel a kedvezmény nem direkt pénzbeli támogatás, hanem adókedvezmény, ezért a támogatás összege nem független a vállalkozás nyereségességétől és fizetendő adójától.

Alaposan meg kell tervezni a következő évek adózását ahhoz, hogy a kedvezmény valóban felhasználható legyen, és ne csak lehetőség maradjon.

A tényleges kedvezményekre rátérve elmondható, hogy a legtöbb vállalkozás csak a fejlesztési adókedvezményt ismeri, amelynek magas, 1-3 milliárd forintos minimális beruházási értéke miatt sokan azt hiszik, hogy számukra elérhetetlen. Pedig a környezetvédelem és energiahatékonyság fejlesztésében kisebbek a „belépési/beruházási” küszöbök, ami így sokak számára jelentene valódi támogatást.

A legfontosabb, hogy az adókedvezménnyel megvalósuló energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás nemcsak új beruházás, hanem felújítás is lehet. Készülhet belőle épületszigetelés, nyílászáró-csere, korszerűsíthetik a klímaberendezést, felszerelhetnek hőtermelésre szolgáló napkollektort, hőszivattyút, biomasszát hasznosító berendezést. Viszont elektromos energiát termelő napelem és fosszilis tüzelőanyaggal működő energiatermelő tárgyi eszköz – praktikusan: gázkazán – nem támogatható, ahogy a kapcsolt energiatermelés, távfűtés, távhűtés sem. A beruházás értéke maximum 30 millió eurónak megfelelő forintösszeg lehet. A szabályok eltérőek lehetnek attól függően, hogy épületekre vagy nem épületen valósul meg a beruházás.

Nem épületre vonatkozó beruházás, felújítás esetén elszámolható költség lehet a tárgyi eszközök, immateriális jószágok bekerülési értéke, értéknövekedése.

Épületre vonatkozó beruházás, felújítás esetén elvárás a primer energiában – vagyis a természetben természetes formában előforduló energiaforrások felhasználásában – mért hatékonyság növelése, mely egyaránt lehet megújuló vagy nem megújuló energia. A beruházás, felújítás közvetlen költségei számolhatók el. A támogatási intenzitás 15%, amely a KKV-k esetében növelhető. Ezt a támogatást össze lehet számítani más támogatásokkal is.

30%-os a támogatási intenzitással, mely KKV-k esetében még magasabb, lehet igénybe venni a villamosenergia-tároló létrehozatalára irányuló beruházás esetén is az adókedvezményt, de fontos, hogy a betáplált energia legalább 75%-a megújuló energiából származzon. A beruházás értéke legfeljebb 30 milliárd eurónak felelhet meg.

Végül egyre népszerűbb az elektromos töltőállomások létesítéséhez kapcsolódó adóalap-kedvezmény. Ez az ösztönző az elektromos töltőállomások teljes vételárára/beruházási értékére vehető igénybe a felmerült költségek társasági adóalapból való kétszeres levonásával. Ez ugyanakkor „de-minimis” támogatásnak számít, melynek maximális összege 300.000 eurónak megfelelő forint összeg lehet.

Önálló környezetvédelmi beruházás adókedvezménye esetén támogatható minden minimum 100 millió forintos beruházás, mely a környezet igénybevételének csökkentését, károsodásának megelőzését, egészségvédelmet vagy természeti erőforrások megőrzését szolgálja. Ezek esetében nem kell extra „vállalásokat” teljesíteni a létszám, az árbevétel vagy bérköltség tekintetében.

Sok tehát a mérlegelendő szempont! Egyáltalán támogatható-e a beruházás, megfelelő-e az értéke, milyen támogatási intenzitás érhető el a működési területen, mennyi idő alatt, milyen ütemben használható fel a kedvezmény?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images