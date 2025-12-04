  • Megjelenítés
Vigyázat, hatalmas a dugó Szentendrén
Vigyázat, hatalmas a dugó Szentendrén

MTI
Óriási a dugó a 11-es úton Szentendrén.

Óriási dugó alakult ki sürgős munkálatok miatt csütörtök délután a 11-es főúton Szentendre belterületén:

Visegrád felé csaknem 9 kilométeres a sor

- közölte az Útinform a honlapján.

A tájékoztatás szerint a Budapest felé vezető oldalon is 3-4 kilométeres a torlódás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

