Mérföldkőhöz érkezett a 4iG transzformációs programja
Mérföldkőhöz érkezett a 4iG transzformációs programja

Portfolio
A 4iG 2023. november 13-án indított Transzformációs Programja elérte az utolsó mérföldkövét - közölte a társaság a BÉT holnapján.
2025. szeptember 30-án lezárultak a korábban eldöntött egyesülések:

  • Infrastruktúra: az AH Infrastruktúra Szolgáltató Zrt., az Invitech ICT Infrastructure Kft. és a V‑Hálózat Távközlési Zrt. beolvadt a D‑Infrastruktúra Távközlési Kft.-be. A cég 2025. október 1-től 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. néven működik.
  • Kereskedelem: az AH Média Kereskedelmi Zrt., az Invitech ICT Services Kft. és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. beolvadt a One Magyarország Zrt.-be, amely 2025. október 1-től viszi a kereskedelmi tevékenységet.

2025. október 1-től két külön vállalat működik:

a 2Connect az infrastruktúráért, a One Magyarország a kereskedelmi szolgáltatásokért felel.

Az IT területen is történt előrelépés: az INNObyte Informatikai Zrt. és az INNOWARE Informatikai és Tanácsadó Kft. a 2025. június 27-én eldöntött beolvadás szerint 2025. szeptember 30-án beolvadt a 4iG Informatikai Zrt.-be.

Óriási lépésre szánta el magát a 4iG - Jön a totális átalakulás

A 4iG árfolyama nagyot ralizott idén, 179,2 százalékos pluszban van az árfolyam.

