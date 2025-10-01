Mérföldkőhöz érkezett a 4iG transzformációs programja

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

2025. szeptember 30-án lezárultak a korábban eldöntött egyesülések:

Infrastruktúra: az AH Infrastruktúra Szolgáltató Zrt., az Invitech ICT Infrastructure Kft. és a V‑Hálózat Távközlési Zrt. beolvadt a D‑Infrastruktúra Távközlési Kft.-be. A cég 2025. október 1-től 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. néven működik.

Kereskedelem: az AH Média Kereskedelmi Zrt., az Invitech ICT Services Kft. és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. beolvadt a One Magyarország Zrt.-be, amely 2025. október 1-től viszi a kereskedelmi tevékenységet.

2025. október 1-től két külön vállalat működik:

a 2Connect az infrastruktúráért, a One Magyarország a kereskedelmi szolgáltatásokért felel.

Az IT területen is történt előrelépés: az INNObyte Informatikai Zrt. és az INNOWARE Informatikai és Tanácsadó Kft. a 2025. június 27-én eldöntött beolvadás szerint 2025. szeptember 30-án beolvadt a 4iG Informatikai Zrt.-be.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 13. Óriási lépésre szánta el magát a 4iG - Jön a totális átalakulás

A 4iG árfolyama nagyot ralizott idén, 179,2 százalékos pluszban van az árfolyam.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ